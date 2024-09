Chorvátsky minister zahraničia navštívil Slovensko. S Blanárom riešili spoluprácu v energetike, lesnom hospodárstve aj IT (video+foto)

Rozvoj vzájomných vzťahov a spolupráce medzi Slovenskom a Chorvátskom boli témou piatkového stretnutia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára s jeho chorvátskym proťajškom Gordanom Grlićom Radmanom. Pre Radmana bola návšteva Slovenska prvou zahraničnou návštevou ako opätovne zvoleného ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Partneri vyzdvihli predovšetkým mimoriadne priateľské a dobre rozvinuté vzťahy. Témou rokovania delegácií boli tiež otázky energetickej bezpečnosti, ekonomickej spolupráce a nelegálnej migrácie.

Oba štáty chcú zachovať pozitívne hospodárske vzťahy

Ekonomická spolupráca medzi Slovenskom a Chorvátskom rastie. V roku 2023 došlo v rámci obchodnej výmeny k prekročeniu hranice jednej miliardy eur. Slovenský export do Chorvátska dosiahol sumu 842 miliónov eur s najväčším podielom v oblasti automobilového priemyslu. Ako informoval šéf slovenskej diplomacie, oba štáty majú záujem na zachovaní pozitívnych hospodárskych vzťahov.

Zľava: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Chorvátskej republiky Gordan Grlić Radman a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár počas tlačovej konferencie po rokovaní v priestoroch MZVEZ SR v rámci oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí Chorvátska Gordana Grlića Radmana na Slovensku. Bratislava, 6. september 2024. Foto: SITA/ Tomáš Bokor

„Perspektíva ich ďalšieho rozvoja sa ponúka v energetike, lesnom hospodárstve, logistike, IT priemysle, inováciách alebo potravinovom priemysle. Naším cieľom je, aby sa táto dynamika ďalej rozvíjala,“ priblížil Blanár.

Slovenská republika je pripravená podporovať Chorvátsko v jeho ďalšom zahraničnopolitickom úsilí o členstvo v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), rovnako ako spoločne s Chorvátskom dlhodobo podporuje integračný proces štátov západného Balkánu do Európskej únie.

Jedna z najväčších výziev Európskej únie

Vzhľadom na nárast počtu nelegálnych migrantov na hranici medzi Bosnou a Hercegovinou a Chorvátskom sa partneri zhodli, že súčasná migračná politika EÚ nedostatočne rieši nelegálnu migráciu na západobalkánskej migračnej trase. Oba štáty podporujú posilnenie aktivít Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (FRONTEX) vrátane rozšírenia jej právomocí.

„SR považuje migráciu za jednu z najväčších výziev Európskej únie, avšak riešenie musí byť jednotné a založené na dohode všetkých členských štátov,“ vyhlásil Blanár.

Zľava: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Chorvátskej republiky Gordan Grlić Radman a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár počas prijatia pred rokovaním v priestoroch MZVEZ SR v rámci oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí Chorvátska na Slovensku. Bratislava, 6. september 2024. Foto: SITA/ Tomáš Bokor

Slovensko vníma Chorvátsko ako dôležitého partnera pri diverzifikácii a zaistení budúcich dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu do SR. Zároveň však aj vzhľadom na cenu tranzitu a špecifiká rafinérie Slovnaft na Slovensku pri spracovávaní ťažkej ruskej ropy podporuje zachovanie tranzitu energetických surovín cez Ukrajinu. Chorvátsky šéf diplomacie potvrdil výsledok augustových testov ropovodu Adria, ktoré s použitím špecifickej technológie odskúšali úroveň jeho kapacity vo výške 16 miliónov ton ropy.

Spája nás aj turistický priemysel

„Informácie, ktoré som dnes dostal od chorvátskeho ministra, a to tiež ohľadom zvýšenej ceny transportu, sú pre Slovensko veľmi dôležité a poskytneme ich ďalej ministerstvu hospodárstva a rafinérii Slovnaft. Zhodli sme sa na tom, že je to otázka dohody, ktorú je potrebné urobiť medzi chorvátskou spoločnosťou Janaf a rafinériou Slovnaft,“ vysvetlil Blanár s tým, že Slovensko pripravuje v súvislosti s výpadkom tranzitu ropy z dôvodu zaradenia firmy Lukoil na sankčný zoznam Ukrajiny technické riešenie, ktoré by malo zabezpečiť dostatok cenovo dostupnej ropy v zodpovedajúcej kvalite.

Slovensko spája s Chorvátskom aj turistický priemysel. Približne 10 percent slovenskej populácie trávi leto na pobreží Jadranského mora. Súčasne v oboch krajinách žijú národnostné menšiny – na Slovensku 1 000 občanov chorvátskej národnosti a v Chorvátsku 3 600 občanov slovenskej národnosti.

Minister Blanár poďakoval chorvátskemu partnerovi za starostlivosť o slovenskú národnostnú menšinu, ktorá umožňuje zachovávanie vzácneho kultúrneho dedičstva a folklórnych tradícií slovenských predkov aj za hranicami Slovenska.