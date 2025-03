Chochlíková priznala, že mala v minulosti psychické problémy. V emotívnom príhovore radí, ako sa s nimi vysporiadať - VIDEO

Tvrdá drina v príprave, ťažké tréningy, chudnutie do váhy či samotný zápas. To sú témy zo života profesionálnych zápasníkov, ktorým sa venuje najväčšia pozornosť.

Okrem zdravotných rizík aj s dlhodobými následkami však bojujú aj s tlakom, strachom či ťarchou okamihu.

Netýka sa to len mladých, neskúsených zápasníkov. Aj ostrieľaní šampióni, ktorí pôsobia na najvyššej úrovni, sa musia vysporiadať s vnútorným bojom, ktorý často nie je vidieť a príliš sa o ňom nehovorí.

Tabuizovaná téma

„Každý sa chce dostať na vrchol. Tá náročná práca však podľa mňa nasleduje až po tom, keď ste už na tom vrchole. Stále musíte dokazovať, že vy ste ten najlepší,“ uviedla úradujúca majsterka sveta WMC či víťazka Svetových hier v Muaythai Monika Chochlíková.

Profesionálni bojovníci často nepriznajú fyzickú bolesť alebo zranenie, aby súperovi neukázali náznak slabosti, a tak isto vnímajú aj psychickú bolesť a problémy s mentálnym zdravím. Neraz je to tabuizovaná téma, píše sa v tlačovej správe organizácie Professional Muaythai League (PML).

Mýtus však chce zbúrať práve spomínaná Chochlíková v Mysli bojovníka z dielne organizácie PML.

Musí fungovať hlava

„Je to ponižujúce. Každý vidí, keď máte nejaký úraz. Ale čo keď máte psychické problémy? Je to lepšie než v minulosti, no stále sa to vníma tak, že to máte len v hlave,“ uviedla bojovníčka.

V jednom momente to už môže byť na človeka priveľa. A z toho môžu prameniť viaceré ťažké chvíle, ako je tomu napríklad v panickom ataku.

Športovec môže byť podľa nej vo výbornej fyzickej forme, no pokiaľ mu dobre nefunguje hlava, nebude to ružové.

Chce ju zdolať

Chochlíková priznala, že nie je hanba vyhľadať pomoc psychológa alebo psychiatra. Tiež nabáda ľudí, aby sa ozvali blízkym a známym, u ktorých si všimli, že niečo s nimi nie je celkom v poriadku.

„Mám ideálny život, dlhoročného partnera, svadbu, psa, presťahovali sme sa do domu, darí sa nám vo všetkých smeroch. Aj tak sú tam čierne diery a nakoniec zistíte, že je úplne jedno, čo máte, keď to v hlave nie je úplne v poriadku a nie ste šťastní,“ doplnila Chochlíková.

Slovenská bojovníčka bude už v sobotu 29. marca hlavnou hviezdou turnaja PML 14, kde sa v Trenčíne pokúsi získať svetový titul v druhej váhovej kategórii a oplatiť prehru Thajke Manopgym Somratsamee. Tá ju zdolala minulý rok a zatiaľ vedie vo vzájomných súbojoch.