Cheat day bez stresu a extrémov. Ako si dopriať a neohroziť výsledky? - VIDEO, FOTO

Každý, kto sa snaží zdravo stravovať alebo chudnúť, pozná ten pocit – chuť na obľúbené jedlo, ktoré do jedálnička jednoducho „nepasuje“.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Losos, filet, ryba, jedlo
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Slovensko Šport Šport z lokality Slovensko

Každý, kto sa snaží zdravo stravovať alebo chudnúť, pozná ten pocit – chuť na obľúbené jedlo, ktoré do jedálnička jednoducho „nepasuje“.

Cheat day, teda deň, keď si doprajete bez výčitiek, môže byť súčasťou vyváženého životného štýlu.

Dôležité však je vedieť, ako na to správne, aby nenarušil vaše výsledky a pomohol udržať dlhodobú rovnováhu.

Cheat day nie je o bezhlavom prejedaní, ale o psychickom oddychu a o tom, že si doprajete niečo, čo máte radi a bez viny. Ak sa k nemu postavíte rozumne, dokáže vás naopak motivovať pokračovať v režime.

Základom je plánovanie. Vyberte si konkrétny deň, keď si doprajete obľúbené jedlo – napríklad v sobotu večer po tréningu.

Telo má vtedy vyšší metabolizmus a živiny využije efektívnejšie. Ak si doprajete bez plánu, často to vedie k pocitu zlyhania, ktorý zbytočne naruší motiváciu.

jedlo
jedlo Foto: www.shutterstock.com

Počas cheat day si všímajte množstvo a kvalitu jedla. Dopriať si burger, pizzu či koláč nie je problém, pokiaľ to nie je prejedanie „od rána do večera“.

Snažte sa jesť pomaly, vedome a vychutnať si jedlo – tým zabránite prehnanému príjmu kalórií a zároveň uspokojíte chuťové bunky.

Druhý deň po cheat day je kľúčový. Namiesto prísneho pôstu alebo „trestania sa“ návratom do extrémneho režimu jednoducho pokračujte v bežnom jedálničku.

Telo sa veľmi rýchlo vráti do rovnováhy, ak ho nezaťažíte ďalším stresom či hladovaním. Pomôže aj dostatok vody, ľahšie jedlá a pohyb – napríklad rýchla prechádzka alebo tréning so strednou intenzitou.

Psychologicky cheat day pomáha udržať dlhodobú motiváciu, pretože odstraňuje pocit zákazu. Ak si občas doprajete, znižujete riziko, že by ste neskôr prepadli prejedaniu. Dôležité je len to, aby cheat day nebol každý druhý deň – potom sa z neho stáva zvyk, nie odmena.

Foto3 sita omv.jpg
Pizza syrová

Cheat day nemusí byť nepriateľom zdravého životného štýlu. Ak ho zvládnete vedome, bez extrémov a s pokojom, môže sa stať vaším spojencom v ceste za rovnováhou.

Doprajte si, užite si to – a na druhý deň jednoducho pokračujte ďalej. Pretože dlhodobý úspech nevzniká z dokonalosti, ale z konzistencie.

Okruhy tém: Cvičenie Potraviny Strava tipy a rady Tréning
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk