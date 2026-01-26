Chcete si zahrať v saudskoarabskej futbalovej lige a vidieť Ronalda? Máte jedinečnú príležitosť, internetom koluje bizarný inzerát

Futbalový portál Futboljobs.com s ponukou rôznych pracovných príležitostí naprieč celým svetom ponúkol bizarný inzerát v saudskoarabskej profesionálnej lige.
Kto si bude chcieť zahrať na ihrisku pri hviezdach, ktoré brázdia tamojšie trávniky, má skvelú príležitosť. Lákadlom je, samozrejme, najviac Cristiano Ronaldo z Al-Nassr.
V inzeráte sa píše, že sa konkrétne hľadá defenzívny stredopoliar. Požiadavkami sú skúsenosti v ligách podobnej alebo vyššej úrovne.
Následne sa má na danú adresu poslať športový životopis, respektíve link cez známy web Transfermarkt, ktorý zaznamenáva najdôležitejšie informácie o futbalistoch po celom svete.
Ďalej musíte poslať video s najdôležitejším momentami vašej kariéry. Zrejme očakávajú vaše defenzívne schopnosti, ponuka voľného priestoru pre spoluhráčov na realizovanie útočnej akcie, triky či finty, prípadne góly.
Hľadá sa iba priamy a voľný hráč alebo agent, ktorý hráča 100 percent zastupuje. Ak sa niekto taký nájde, tak ponúkaný plat je vo výške od 600-tisíc až jeden milión eur. Hoci sa to nešpecifikuje, zrejme ide o ročnú mzdu.