Chaos, násilie a zásah polície. Duel Európskej ligy poznačila nezvládnutá situácia, fanúšikov hostí poslali preč - VIDEO

Ešte pred začiatkom zápasu Európskej ligy medzi FC Utrecht a KRC Genk vypukli násilné strety medzi fanúšikmi hostí a políciou. Výkop musel byť odložený takmer o hodinu. A už bez účastní priaznivcom belgického celku.
Niekoľko fanúšikov Genku údajne vstúpilo do sektora hostí bez platných vstupeniek. Policajti tam vtrhli s tým, aby dostali situáciu pod kontrolu. Keď však zasiahla holandská polícia, situácia sa vyhrotila.
Nasledovalo číre násilie. Polícia použila slzotvorné spreje, lietali aj päste. Jedna strana používala obušky, druhá zase železné tyče. Všetko vyeskalovalo do toho, že sa tribúna pre hostí musela úplne vyprázdniť.
Situácia však zostala napätá aj pred štadiónom. Niektorí milovníci tímu z Genku sa do stánku ani nedostali. Polícia im vstup odmietla. Museli čakať vonku alebo v autobusoch, v ktorých však nemohli odísť.
Zápas sa mal začať o 21.00 h, no skutočne to bolo až o 53 minút neskôr. Ako sa už spomenulo, bez priaznivcov hosťujúceho celku.
Een bizar optreden van de Mobiele Eenheid in Utrecht. Een deel van de supporters in het uitvak is niet goed gefouilleerd (of heeft hier niet aan meegewerkt). Vervolgens is het uitvak van KRC Genk met geweld leeggeveegd in stadion Stadion Galgenwaard. pic.twitter.com/yt51grBGGi
— Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) January 22, 2026
Vyjadrenie Genku
„Pred začiatkom zápasu došlo k nezrovnalostiam pri kontrole, v dôsledku čoho niekoľko desiatok fanúšikov KRC Genk vstúpilo do vonkajšej časti bez kontroly. Násilie použilo len niekoľko ľudí. Napriek opakovaným výzvam títo priaznivci odmietli opustiť sektor. Následne bezpečnostné zložky vyčistili celú oblasť,“ napísal klub z Genku vo vyjadrení.
„Okrem toho došlo k vážnemu poškodeniu toaliet a sedačiek v sektore hostí. Na základe toho FC Utrecht v spolupráci s UEFA vyhlásil návštevnícku sekciu za nebezpečnú a uzavrel ju pre všetkých fanúšikov KRC Genk. Klub odsudzuje správanie tejto malej menšiny priaznivcov,“ doplnilo vedenie Genku.
Napriek všetkému si tím myslí, že sa použilo „zbytočné a nadmerné policajné násilie“. „Tento neprimeraný postup miestnych úradov voči nevinným fanúšikom KRC Genk klub dôrazne odsudzuje. Tieto skutočnosti tiež vezmeme do úvahy pri ďalšom vyšetrovaní. Klub spolupracuje aj s mestom Utrecht,“ doplnil v stanovisku.
Napriek tomu to futbalisti Genku zvládli a zvíťazili 2:0 aj bez prítomnosti ich fanúšikov, ktorým venovali tento triumf.
V tabuľke po 7. a predposlednom kole sa lepšie darí belgickému klubu, ktorý je na 10. mieste s jednobodovou stratou na priamy postup do osemfinále.
Holandský Utrecht je s jediným získaným bodom na 34. priečke z 36 mužstiev. Je bez akejkoľvek šance na postup.
Mensen dus die zich zo uitdossen met maskers en capuchons en zich zo agressief gedragen in een voetbalstadion. pic.twitter.com/BkaroJWDmy
— Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) January 23, 2026