Cez Lamanšský prieliv sa do Británie v prvom polroku preplavilo takmer 20-tisíc imigrantov

Cez Lamanšský prieliv sa v malých člnoch z kontinentálnej Európy do Veľkej Británie od začiatku roka do záveru júna preplavilo 19 982 nelegálnych migrantov. Vyplýva to z údajov, ktoré britská vláda zverejnila v utorok.

Vláda dodala, že ide o nový rekord. Doteraz najvyšší počet migrantov, ktorí do krajiny prišli cez Lamanšský prieliv počas prvých šiestich mesiacov roka, zaznamenali vlani, a to 13 489.

Len v pondelok prišlo do Spojeného kráľovstva na malých člnoch 879 migrantov, čo je tretí najvyšší denný počet v tomto roku. Rastie tak tlak na britského premiéra Keira Starmera, ktorý po svojom zvolení v minulom roku sľúbil, že počet nelegálnych imigrantov zníži.