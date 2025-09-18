Hubárske lokality Slovenska: Sprievodca a tipy, ako sa starať o úlovok

Na Slovensku sa huby nezbierajú len tak, hubárčenie je tu takmer posvätným rituálom. Starí otcovia poznajú svoje miesta, mamy sušia kuriatka na peci a deti už od mala poznajú rozdiel medzi rýdzikom a bedľou. V krajine, kde lesy pokrývajú viac než 40 % územia, je prirodzené, že huby sú nielen surovinou, ale aj súčasťou kultúry. Tento článok vám ukáže najlepšie lokality na hubárčenie na celom Slovensku.

ZÁPADNÉ SLOVENSKO

1. Záhorie

Lesy Záhoria sú prevažne borovicové a rastú na piesočnatej pôde. V období po dažďoch je táto oblasť známa rýchlym nástupom húb. Najviac sa darí masliakom, kozákom a kuriatkam. Menej frekventované chodníky okolo vojenského priestoru ponúkajú dobré podmienky na zber.

Typ lesa: Borovicové lesy
Sezóna: Máj až október, ideálne júl – september
Lokality: Malacky, Studienka, Rohožník, Lakšárska Nová Ves

2. Malé Karpaty

Blízkosť Bratislavy robí z Malých Karpát ideálny cieľ pre mestských hubárov. Zber sa sústreďuje najmä na dubáky, rýdziky a mliečnice, ktoré rastú v zmiešaných lesoch. Dobré výsledky prinášajú lesy v okolí Zochovej chaty a Smoleníc.

Typ lesa: Dubovo-bukové porasty
Sezóna: Jún až október
Trasy: Zochova chata – Čermáková lúka – Panský dom

3. Tribeč

Pohorie Tribeč ponúka tiché dubovo-bukové lesy s vlhkým podložím. Oblasť je menej známa turistom, ale medzi hubármi obľúbená. Rastú tu hríby, rýdziky aj rôzne druhy holubín.

Typ lesa: Husté listnaté porasty
Sezóna: Júl až október
Lokality: Skýcov, Žikava, Hrušovce

4. Považský Inovec a Strážovské vrchy

Oblasti Topoľčianskeho hradu, Duchonky a Zliechova ponúkajú hubársky pokoj a odľahlosť. Tieto pohoria sú bohaté na rôzne druhy hríbov a menej známe druhy ako koralovec.

Typ lesa: Zmiešané lesy
Sezóna: Júl až október
Zvláštnosť: Tichá lokalita s minimálnym pohybom ľudí

5. Javorníky a Ponitrie

V tichých lesoch severozápadného Slovenska sa darí najmä rýdzikom, bedliam a plávkam. Úspešné sú lokality s lúčnymi okrajmi a vyššou vlhkosťou, najmä v oblastiach ako Papradno a Bojnice.

Typ lesa: Zmiešané s lúkami a pasienkami
Sezóna: Júl až október
Lokality: Papradno, Lazy pod Makytou, Kanianka, Bojnice

STREDNÉ SLOVENSKO

1. Poľana

Poľana ako vyhasnutý stratovulkán ponúka výnimočne bohaté lesy na hubárčenie. V lokalitách ako Detva a Hrochoť rastú všetky hlavné druhy jedlých húb. Miesto je známe vysokou vlhkosťou a rozmanitosťou porastov.

Typ lesa: Bukovo-jedľové porasty
Sezóna: Júl až október
Trasy: Sedlo Jasenová, dolina Hučava, Bystrý potok

2. Horehronie

Medzi Nízkymi Tatrami a Slovenským rudohorím ležia doliny ako Bacúšska a Čierny Váh, ktoré sú známe vysokou hubovou výnosnosťou. Ihličnaté lesy ponúkajú ideálne podmienky po letných dažďoch.

Typ lesa: Ihličnaté a zmiešané doliny
Sezóna: Júl až október
Miesta: Sedlo Besník, dolina Štiavničky, Javorinka

3. Veľká Fatra

Oblasť medzi Ružomberkom a Harmancom je charakteristická hustými bučinami a vysokou vlhkosťou. V dolinách ako Blatnica či Gaderská dolina sa darí najmä hríbom a kuriatkam.

Typ lesa: Bukové lesy
Sezóna: Júl až prvé mrazy
Zvláštnosť: Vlhké a málo narušené prostredie

4. Malá Fatra

V regióne okolo Terchovej a Vrútok sa v lesoch plných turistických chodníkov darí aj hubám. Zbierajú sa tu najmä rýdziky a hríby. Dobré výsledky sú aj v menej navštevovaných častiach pri Zázrivej.

Typ lesa: Zmiešané horské lesy
Sezóna: Júl až október
Trasy: Vrátna dolina, Tiesňavy, Štefanová

5. Kremnické vrchy

Stredne vysoké pohorie medzi Kremnicou a Turcom ponúka pokojné lesy s bohatou vlhkosťou. Rastú tu hríby, plávky aj mliečnice. Oblasť nie je masovo navštevovaná, čo praje tichému hubárčeniu.

Typ lesa: Zmiešané lesy
Sezóna: Júl až október
Lokalita: Krahule, Turček

6. Štiavnické vrchy

Banskoštiavnická oblasť s okolitými lesmi je známa vlhkými dolinami a stabilným výskytom húb. Tradične sa tu darí hríbom a kuriatkam. Okolie Hodruše a Vyhní ponúka množstvo chodníkov.

Typ lesa: Zmiešané a listnaté doliny
Sezóna: Júl až október
Miesta: Dolina Teplá, Richňava, Tanád

7. Kysuce

V oblasti Turzovky a Oščadnice sa nachádzajú rozsiahle vlhké lesy s typickými hmlistými ránami. Rastú tu najmä smrekové hríby, rýdziky a plávky. Rašeliniská a ťažko prístupné lokality zaručujú ticho a pokoj.

Typ lesa: Bukovo-smrekové porasty
Sezóna: Júl až október
Lokality: Stará Bystrica, Klokočov, Makov

8. Orava

Oravské lesy sú tradične považované za jednu z najbohatších oblastí na huby. Od Zuberca po Tvrdošín nájdete zmiešané a ihličnaté lesy plné dubákov a kuriatok. Oblasť je známa dlhšou sezónou.

Typ lesa: Smrekové lesy s jedľou
Sezóna: Júl až október
Lokality: Zuberec, Oravská Lesná, Brezovica

9. Západné Tatry (podhorie)

V oblasti Západných Tatier je možné zbierať huby mimo územia národného parku. Prístupné doliny pod Roháčmi a Liptovská strana ponúkajú zmiešané lesy s výskytom kvalitných húb.

Typ lesa: Ihličnaté doliny
Sezóna: Júl až október
Lokality: Oravice, Pribylina, Jalovec

VÝCHODNÉ SLOVENSKO

1. Slovenský raj

Mimo turistických trás ponúka Slovenský raj kvalitné bukovo-smrekové porasty s výskytom hríbov a plávok. Ide o ideálne miesto po daždivých obdobiach, najmä v okolí Podleska a Čingova.

Typ lesa: Bukovo-smrekové doliny
Sezóna: Júl až október
Miesta: Piecky, Tomášovská Belá, Glac

2. Vihorlatské vrchy

Na východnom okraji Slovenska ponúka Vihorlat tiché a vlhké lesy v okolí jazera Morské oko. Oblasť je bohatá na dubáky a suchohríby. Prístupné sú trasy z Remetských Hámrov a Inoviec.

Typ lesa: Bukovo-dubové porasty
Sezóna: Júl až október
Lokalita: Morské oko, Kyjovský prales

3. Slanské vrchy

Tiché pohorie medzi Košicami a Prešovom poskytuje dobré podmienky na zber húb. Oblasti ako Zlatá Baňa a Slanská Huta sú známe stabilným výskytom kozákov a rýdzikov.

Typ lesa: Zmiešané porasty
Sezóna: Júl až október
Miesta: Hermanovce, Bogota, Petrovce

4. Čergov

Masív Čergova je tichý a málo navštevovaný. Bukové lesy sú ideálne na zber bedlí a kuriatok. Hubárske lokality sa nachádzajú v okolí Drienice, Kamenice a Livovskej Huty.

Typ lesa: Bukové lesy s lúčnymi okrajmi
Sezóna: August – október
Zvláštnosť: Vhodné aj pre menej skúsených hubárov

5. Bukovské vrchy

Východná hranica Slovenska je domovom hlbokých pralesov s bohatou faunou aj flórou. Poloniny poskytujú ideálne podmienky na výskyt vzácnych húb, ako je koralovec či hríb kráľovský.

Typ lesa: Zmiešané pralesné pásma
Sezóna: August až október
Lokalita: Runina, Ruské, Ruský Potok

6. Pieniny

Menšie pohorie na severovýchode ponúka bukovo-borovicové lesy s výskytom kuriatok, rýdzikov a kozákov. Najlepšie podmienky sú v okolí Lesnice a Červeného Kláštora.

Typ lesa: Zmiešané lesy
Sezóna: Júl až september
Lokalita: Haligovce, Veľký Lipník

Ako sa správne postarať o nazbierané huby?

  • Čistenie hneď po zbere

Huby je najlepšie očistiť hneď po zbere. Blato, lístie a ihličie treba odstrániť ešte pred vložením do košíka. Nielenže zostanú čistejšie, ale zabránite aj tomu, aby sa nečistoty roznášali na ďalšie kusy. Nikdy ich neukladajte do igelitových tašiek – huby sa v nich sparia, zapačia a rýchlo kazia. Ideálny je prútený košík, ktorý dýcha.

  • Triedenie a prvá kontrola doma

Po príchode domov je vhodné huby roztriediť. Jedlé oddeľte od tých, pri ktorých si nie ste istí. Podozrivé kusy radšej vyhoďte – aj malý omyl môže mať vážne následky. Skontrolujte, či huby nie sú červivé, mäkké alebo príliš staré. Na spracovanie sú najlepšie mladé, pevné plodnice.

  • Krátkodobé uskladnenie

Čerstvé huby nevydržia dlho – v chladničke maximálne 24 hodín. Uložiť ich treba do otvorenej nádoby alebo papierového vrecka, nikdy nie do plastu. Ak ich chcete použiť nasledujúci deň, nechajte ich na chladnom a vzdušnom mieste.

  • Tepelná úprava

Huby by sa mali pred konzumáciou vždy tepelne upraviť, a to minimálne 15 – 20 minút. Tým sa zničia prípadné toxíny a predĺži sa trvanlivosť pokrmu. Najjednoduchší spôsob konzervácie je krátke podusenie a následné zamrazenie.

  • Sušenie

Najtradičnejší spôsob uchovávania húb je sušenie. Plodnice nakrájajte na tenké plátky a uložte ich na sito alebo plech. Sušiť môžete na vzduchu, pri miernom slnku alebo v rúre s teplotou do 50 °C. Sušené huby treba skladovať v uzatvorených nádobách na suchom a tmavom mieste.

  • Mrazenie

Huby je vhodné pred mrazením krátko povariť alebo podusiť. Surové zmrazené huby môžu stratiť štruktúru a chuť. Po vychladnutí ich uložte do plastových nádob alebo vrecúšok a zamrazte pri -18 °C. V mrazničke vydržia aj niekoľko mesiacov.

  • Nakladanie a sterilizácia

Obľúbenou metódou je nakladanie do octového nálevu alebo oleja. Predtým je nutné huby uvariť a až potom naložiť do pripraveného nálevu. Sterilizované huby v zaváraninových pohároch vydržia celú sezónu a sú výbornou prílohou.

