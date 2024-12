Vianoce 2024: Najlacnejšie vianočné trhy v Európe

Európa ponúka množstvo kúzelných destinácií, kde si môžete vychutnať čaro Vianoc bez zbytočne vysokých nákladov. Od stredovekého Tallinna až po romantickú Prahu či historickú Bratislavu, tieto mestá lákajú návštevníkov očarujúcou výzdobou, tradičnými trhmi a jedinečnou sviatočnou atmosférou.

Európa je magickým miestom na prežitie Vianoc, plná očarujúcich vianočných trhov, sviatočnej výzdoby a množstva sviatočnej nálady. Cestovanie počas Vianoc však môže byť pomerne drahé. Nemusíte sa však obávať, stále existuje množstvo cenovo dostupných vianočných výletov po Európe, ktoré si môžete užiť bez toho, aby ste prešli svoj rozpočet.

Praha, Česká republika

30. novembra 2024 – 6. januára 2025

Praha je nádherné a cenovo dostupné mesto na návštevu počas Vianoc. Vianočné trhy v meste sú preslávené lahodným jedlom, sviatočnou atmosférou a ručne vyrábanými remeselnými výrobkami.

View of the old town square of Prague, Czech Republic, during winter time with the traditional Christmas Market under snow

Budapešť, Maďarsko

17. novembra 2024 – 31. decembra 2024

Budapešť je ďalšou cenovo dostupnou destináciou, ktorá ponúka veľa sviatočnej nálady počas Vianoc. Vianočné trhy na námestí Vörösmarty a pri Bazilike sv. Štefana patria medzi hlavné atrakcie, ktoré určite musíte vidieť.

This pic shows Christmas Market in front of St. Stephen’s Basilica in central Budapest.

Krakov, Poľsko

29. novembra 2024 – 1. januára 2025

Krakov je očarujúce a historické mesto, ktoré ponúka množstvo vianočných slávností. Hlavné trhové námestie je domovom veľkého vianočného trhu, na ktorom nájdete ručne vyrábané remeslá a tradičné poľské jedlá.

Illuminated Christmas Market in Wroclaw with the christmas tree in the center of the old market. Landscape of old city center. Wroclaw, Poland, Europe.

Tallinn, Estónsko

22. novembra -27. decembra 2024

Vianočný trh v Tallinne, ktorý sa nachádza v Starom Meste, je známy svojou stredovekou atmosférou a sviatočnou výzdobou. Trh ponúka množstvo ručne vyrábaných výrobkov a tradičné estónske jedlá.

Christmas market at town hall square in the Old Town of Tallinn, Estonia

Riga, Lotyšsko

29. november 2024 – 2. január 2025

Riga je nádherné a cenovo dostupné mesto na návštevu počas Vianoc. Vianočný trh na Dómskom námestí je známy svojím impozantným vianočným stromčekom a sviatočnou výzdobou.

Riga, Latvia – December 28, 2014: Christmas market at Dome square in Old Riga (Litvia). Dome Square at Christmas market in winter Riga in Latvia.

Bratislava, Slovensko

23. novembra 2024 – 23. decembra 2024

Vianočný trh v Bratislave, ktorý sa nachádza v Starom Meste, je známy svojou očarujúcou atmosférou a chutným jedlom. Trh ponúka množstvo ručne vyrábaných remeselných výrobkov a darčekov.

Bratislava – Christmas market on the Main square in evening dusk.

Záhreb, Chorvátsko

30. november 2024 – 7. január 2025

Vianočný trh v Záhrebe, ktorý sa nachádza na námestí Bana Jelačića, je známy svojou sviatočnou atmosférou a pôsobivými svetelnými dekoráciami. Na trhu nájdete množstvo ručne vyrábaných výrobkov a tradičné chorvátske jedlá.

People eating and walking at Caffe de Matos section of Advent Market. View of crowd, and long row of decorated food stalls Zagreb, Croatia – November 30, 2019

Ľubľana, Slovinsko

29. november 2024 – 5. január 2025

Vianočný trh v Ľubľane, ktorý sa nachádza v historickej časti mesta, je známy svojou sviatočnou atmosférou a očarujúcou výzdobou. Trh ponúka množstvo ručne vyrábaných remeselných výrobkov a tradičné slovinské jedlá.

Ljubljana, Slovenia – December 12th 2015. People walk through Preseren Square, also known as Presernov Trg, in central Ljubljana. The city, decorated with Christmas lights and full of Christmas markets and food stalls, is becoming a major winter city break destination. Ljubljana Castle can be seen in the background on the right.

Salzburg, Rakúsko

21. novembra 2024 – 1. január 2025

Vianočný trh v Salzburgu, ktorý sa nachádza v historickej časti mesta, je známy svojimi krásnymi vianočnými svetlami a sviatočnou výzdobou. Trh ponúka množstvo tradičných rakúskych jedál a ručne vyrábaných výrobkov.

Salzburg, Austria. Christmas Market in the old town.

Bukurešť, Rumunsko

29. november – 26. december 2024

Vianočný trh v Bukurešti, ktorý sa nachádza v Starom Meste, je známy svojou sviatočnou atmosférou a tradičnými rumunskými jedlami. Na trhu nájdete množstvo ručne vyrábaných remeselných výrobkov a darčekov.