Unikátny projekt Archeoskanzen Bojná: Slovenské Pompeje, ktoré prebudia minulosť k životu (foto)

Osem rokov príprav a spolupráca s desiatkami domácich i zahraničných partnerov či vedeckými inštitúciami vyústila do projektu, ktorý na Slovensku zatiaľ nemá obdobu – Archeoskanzen Bojná. Projekt, ktorý spája dva svety, a to prítomnosť so slávnou históriou nitrianskeho kraja.

Pod svahmi Považského Inovca, neďaleko obce Bojná, sa chystá niečo výnimočné. Niečo, čo na Slovensku nemá obdobu. Archeoskanzen Bojná – projekt, ktorý má ambíciu nielen uchovať, ale aj oživiť slávnu históriu Veľkej Moravy tak, ako to doposiaľ na našom území nikde inde nebolo možné zažiť. Návštevník nebude len pasívnym pozorovateľom, ale súčasťou príbehu, ktorý sa začal písať pred viac než 1100 rokmi.

Slovenské Pompeje ukryté pod lesom

Hovorí sa, že niektoré miesta si zachovajú tajomstvá len preto, aby mohli jedného dňa ohromiť celý svet. Takým miestom je Hradisko Valy pri Bojnej – najvýznamnejšie archeologické nálezisko svojho druhu v Európe, ktoré vedci neraz prirovnávajú k Pompejám. Po jeho zániku v 10. storočí sa lokalita prepadla do zabudnutia a práve to zachovalo jej autentickosť.

Tu, uprostred lesov, sa našli stovky pozlátených a bohato zdobených artefaktov, dôkazy o rozvinutom hospodárstve, kováčstve, zbrojárstve i viere. Vzácne objavy ako pozlátené plakety so sakrálnymi motívmi pochádzajúce pravdepodobne z prenosného oltára či druhý najstarší kresťanský odlievaný zvon na svete sú doslova jedinečnou pamiatkou na počiatky kresťanstva na Slovensku.

Bojná – miesto, kde sa história dotýka prítomnosti

Obec Bojná už roky pracuje na tom, aby túto históriu sprístupnila čo najširšiemu publiku. Vzniklo tu Archeologické múzeum Veľkej Moravy, celoročne prístupná expozícia v prírode priamo na hradisku Valy a každoročne sa tu začiatkom júla konajú Cyrilometodské slávnosti, počas ktorých areál ožíva takmer ako vo veľkomoravských časoch. Návštevníci si môžu vyskúšať lukostreľbu, písať v hlaholike, vidieť dobové remeslá, vojenské tábory a dokonca aj simuláciu veľkomoravskej svadby.

„Každá obec v Ponitrí má čo ponúknuť. My sme začali asi pred 12 rokmi takpovediac na zelenej lúke. Snažili sme sa priblížiť návštevníkom, ako to tu mohlo vyzerať v období najväčšej slávy Veľkej Moravy. V mieste najväčšieho náleziska – hradiska Valy začali vznikať expozície v prírode. Na autentických miestach nálezov sa vybudovali obydlia. Najväčšou rekonštrukciou je slovanská brána opevnenia,“ hovorí starosta obce Bojná Jozef Stankovský.

Archeoskanzen Bojná – keď sa minulosť stane zážitkom

Nový projekt – Archeoskanzen Bojná – má ambíciu vytvoriť skutočný zážitkový areál, ktorý nebude len múzeom pod holým nebom, ale živým dejepisom. Vybudovaný má byť na približne 8-hektárovom pozemku v dostupnejšej lokalite bližšie k obci, tak aby spĺňal aj nároky na infraštruktúru, bezpečnosť a komfort pre väčšie podujatia.

„Našim snom je vybudovať modernú muzeálnu expozíciu po vzore škandinávskych múzeí. V interiéri využijeme audiovizuálne technológie pre školy a mládež. No vonku, v areáli, sa návštevník dotkne skutočného života predkov – bez rušivých vplyvov, bez obrazoviek, len on a dávna minulosť,“ hovorí starosta Stankovský. „Prostredníctvom tohto projektu chceme na úrovni primeranej medzinárodným štandardom vytvoriť zážitkovú prezentáciu unikátnych nálezov, ktoré výnimočným spôsobom dokumentujú počiatky našich národných dejín, ako aj počiatky kresťanstva na Slovensku,“ dodáva.

Príbeh silného mocenského centra

Bojnianska aglomerácia zahŕňa až päť hradísk, no Hradisko Valy, so svojimi 12 hektármi, vyniká. Išlo o centrum vojenskej posádky, obchodu a kresťanstva, ktoré podľa archeológov chránilo vstup z Považia do Nitrianskeho kniežatstva. Množstvo jazdeckých ostrôh, zbraní a veľmi malo ženských predmetov naznačujú, že tu žili prevažne muži – bojovníci a remeselníci.

Pevnosť, ktorú si stavali holými rukami z dreva a zeme, pripomína úsilie, ktorému sa súčasní stavitelia vyrovnajú len s ťažkosťami – aj dnes, s modernými technológiami, bola rekonštrukcia slovanskej brány výzvou.

Pripravené, len čaká na zelenú

Projekt má za sebou 10 rokov plánovania, spracovanú ideovú štúdiu, vysporiadaný pozemok aj vydané územné rozhodnutie. „Dúfame, že sa nám podarí získať potrebné finančné prostriedky. Tento projekt je vlajkovou loďou nášho regiónu v oblasti rozvoja cestovného ruchu,“ dodáva Stankovský.

Okrem verejnosti má mať Archeoskanzen Bojná význam aj pre akademickú obec. Poskytne zázemie študentom archeológie, muzeológie, turizmu a kulturológie z UKF, SPU i Archeologického ústavu SAV na výskum aj praktické aktivity.

Kultúrna cesta Európou vedie cez Bojnú

Bojná sa od roku 2023 nachádza aj na mape Cyrilo-metodskej kultúrnej cesty, ktorá prepája pútnické miesta v Európe. Nie je to náhoda – dôkazy z Hradiska Valy ukazujú, že kresťanstvo tu bolo prítomné ešte pred príchodom solúnskych bratov.

Budúcnosť tejto lokality tak nestojí len na archeológii. Stojí na vízii, ako sprístupniť minulosť budúcim generáciám. A Archeoskanzen Bojná má byť presne tým miestom, kde to začne.