Táto aerolinka vám preplatí dve noci v luxusnom hoteli, Ryanair zase láka na výhodné predplatné

Cestovanie lietadlom sa v posledným dvoch desaťročiach stalo skutočne dostupnou formou dopravy. Kedysi bola predstava kúpy leteniek rovná zruinovaniu rodinného rozpočtu, dnes je to často záležitosť niekoľkých desiatok eur.

Do exotiky si samozrejme priplatíte, no ak ste už skúsenejší cestovateľ, určite viete, že aj na tisíc eurových letenkách sa dá často ušetriť až polovica. A ak ste náhodou nevedeli, ste tu správne.

Kde kúpiť tie najlacnejšie letenky?

Toto je otázka, ktorú si kladie mnoho ľudí v snahe ušetriť na letenkách. Sadneme za počítač, otvoríme Google, napíšeme „lacné letenky“ a vyskočí na nás tisíc päťsto stránok sľubujúcich tie najlepšie ceny pod slnkom. Čo teraz? Kam skôr kliknúť?

Treba si uvedomiť, že otázka: Kde kúpiť tie najlacnejšie letenky? je v prvom rade zle položená, hoci reklamy rôznych spoločností a webových stránok vytvárajú opačný dojem. V skutočnosti neexistuje jediná stránka na kúpu lacných leteniek. Je ich mnoho. A každá z nich môže mať akcie v iný čas. Jediný správny spôsob je teda sledovať viaceré weby a dať si tú námahu poriadne ich prehľadať.

Kde sledovať akcie na letenky?

Letenky si môžete kúpiť na rôznych portáloch. Jednou z možností je zakúpiť si ich priamo na stránke leteckej spoločnosti, napríklad Ryanair na svojej stránke často vyhadzuje aj výpredaje naozaj lacných leteniek.

Druhá možnosť je vyhľadávač leteniek, napríklad Kiwi alebo Skyscanner, ktorý vám pomôže zakúpiť si letenky na konkrétne dátumy. Avšak ak nie ste viazaný konkrétnym dňom, silno odporúčame navštíviť weby tzv. „hľadačov lacných leteniek“.

Tieto webové stránky spravujú ľudia, ktorí vyhľadávajú rôzne akcie leteckých spoločností alebo chyby v cenách leteniek a často sa stáva, že spiatočnú letenku do New Yorku, ktorá by vás bežne vyšla možno aj 800 eur, vychytáte za 300 eur a ušetríte tak viac než polovicu.

Medzi tie najpopulárnejšie patria Letom Svetom, Kadetade, Letenky za Babku a zo zahraničných Flightor, kde nájdete aj funkciu strážneho psa. Ak hľadáte konkrétnu letenku, napríklad do Limy pod 600 eur, tieto kritériá tam zadáte a ak sa takáto akcia objaví, na email vám príde upozornenie.

Kde je háčik?

V prípade, že narazíte na takéto mega lacné letenky, odporúčame s ich kúpou dlho neváhať. Tých najlacnejších je zvyčajne len pár a extrémne rýchlo sa predávajú. Akcie väčšinou miznú v priebehu niekoľkých hodín či dokonca minút.

Ďalším faktorom, ktorý treba zobrať do úvahy je, že tieto akcie sú väčšinou fixované na konkrétny dátum, čiže buď ho beriete, alebo nie. Štvrtková letenka za 300 eur môže pokojne v piatok vychádzať 800 eur. Ak ste teda viazaní konkrétnym dátumom, skúste radšej využiť vyhľadávače ako Skyscanner.

Ryanair ponúka ročné predplatné

Do trendu predplatených služieb, ktorý sa rozširuje aj do cestovania, sa nedávno zapojila aj najväčšia európska nízkonákladová letecká spoločnosť – Ryanair. Írska aerolinka predstavila svoj nový ročný program Ryanair Prime, určený pre 250 000 cestujúcich. Predplatné stojí 79 eur ročne a sľubuje výhody ako bezplatný výber sedadla, cestovné poistenie a prístup k lacnejším letenkám.

Zatiaľ je služba dostupná iba v určitých krajinách: Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Írsko, Holandsko, Spojené kráľovstvo, Poľsko, Portugalsko a Španielsko. Slovensko medzi ne nepatrí, avšak ak si zákazník otvorí írsku verziu webu, dostane sa bez problémov až k platobnej bráne.

A čo konkrétne cestujúci získajú? Ryanair tvrdí, že pri 12 letoch ročne môže člen ušetriť až 420 eur – konkrétne 120 € na výbere sedadiel, 180 € na poistení a 120 € na letenkách. Na prvý pohľad to znie lákavo, no je tu niekoľko háčikov.

Lacnejšie letenky budú dostupné iba raz mesačne, a to formou členských výpredajov, ktoré budú doručené mailom. Nie je isté, či sa budú týkať všetkých liniek, alebo len vybraných. Predplatné sa však oplatí najmä častým cestovateľom, ktorí vedia svoje výhody naplno využiť a zároveň sú flexibilní, čo sa týka dátumov a destinácií.

Ktorá letecká spoločnosť vám preplatí dve noci v hoteli?

Benefit, o ktorom mnohí ľudia ani netušia. Letecká spoločnosť Etihad Airways sa rozhodla urobiť z nutného zla – dlhého prestupu – skvelý zážitok pre svojich klientov. Cestujúcim, ktorí prestupujú v Abu Dhabi a ich prestup je dlhší ako 24 hodín, preplatia až dve noci v miestnom hoteli. Cieľom je motivovať ľudí, aby namiesto čakania na let na letisku objavili krásy tejto destinácie a podporili tak turizmus.

Program Etihad Stopover je dostupný pre business či prvú triedu rovnako ako pre ekonomickú a stačí splniť niekoľko jednoduchých podmienok: letenky musia byť rezervované priamo cez web Etihad, prestup musí trvať minimálne 24 hodín a hotel je potrebné rezervovať aspoň tri dni vopred. Výber hotelov je pestrý – od tých najjednoduchších ako Premier Inn pri letisku až po štýlové mestské hotely ako Aloft Abu Dhabi.

Svet lacných leteniek je fascinujúci a otvorený každému, kto je ochotný trochu pátrať, skúšať a občas aj riskovať. Vďaka šikovnému načasovaniu, dobre zvoleným portálom a trikom ako sú „strážne psy“ či stopover programy, dnes môžete cestovať komfortnejšie a lacnejšie než kedykoľvek predtým. Už nejde len o to, kam letíte, ale ako šikovne sa tam viete dostať.

Nech už cestujete kvôli práci, oddychu alebo len pre radosť z objavovania, vedzte, že tie najkrajšie zážitky nemusia stáť stovky eur. Stačí byť v strehu, vedieť, kde hľadať – a aj destinácia, ktorá sa vám zdá nedostupná môže byť „vaša“ za omnoho menej peňazí, než si myslíte.