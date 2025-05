Slováci plánujú v tomto roku viac ciest do zahraničia, najviac sa obávajú straty batožiny a zrušených letov

Slováci aj napriek ekonomickým výzvam prejavujú vysoký záujem o cestovanie do zahraničia. Podľa najnovšieho prieskumu spoločnosti Kiwi.com sa až 74 percent opýtaných plánuje vydať na viac než jednu zahraničnú dovolenku v roku 2025. Popri tom však narastá ich citlivosť na ceny a obavy týkajúce sa leteckej dopravy. Medzi najčastejšie zdroje stresu patria strata batožiny, zrušenie letu bez kompenzácie a hľadanie čo najlacnejších leteniek.

Najaktívnejší cestovatelia v regióne

Slovenskí respondenti sa v prieskume, ktorý mapoval cestovateľské správanie mladých dospelých vo veku 18 až 37 rokov naprieč šiestimi európskymi krajinami, ukázali ako najaktívnejší cestovatelia. Okrem Slovenska sa zber dát uskutočnil v Česku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Španielsku. Výsledky poukazujú na to, že Slováci plánujú viac ciest ako obyvatelia ostatných krajín a ich záujem sa neobmedzuje len na tradičné dovolenkové destinácie.

K obľúbeným krajinám na leto patrí Taliansko, Španielsko a Grécko, no na rebríčku záujmu stúpajú aj Chorvátsko, Bulharsko, Malta či Cyprus. „Letné rezervácie na Kiwi.com potvrdzujú, že Slováci chcú cestovať viac ako predtým – v súčasnosti evidujeme dvojnásobný počet rezervácií. Najväčší skok v rebríčku TOP destinácií spravilo Chorvátsko, Bulharsko, Malta alebo Cyprus, a tým sa stávajú trendovými krajinami na leto 2025,” uviedla hovorkyňa Kiwi.com Daniela Chovancová.

Cenová citlivosť rastie, Slováci hľadajú alternatívy

Z výsledkov zároveň vyplýva, že Slováci citlivejšie reagujú na infláciu než cestovatelia z ostatných krajín. Až 69 percent respondentov uviedlo, že aktívne hľadá cenovo výhodnejšie alternatívy, alebo zvažuje šetrenie v iných oblastiach, aby si cestovanie mohli dovoliť. Tento trend zaznamenal medziročný nárast, keďže minulý rok podobne reagovalo 61 percent opýtaných.

Na šetrenie Slováci využívajú viacero prístupov – 48 percent preferuje skorý nákup leteniek, 44 percent využíva cenové porovnávače a 25 percent si prispôsobuje termín dovolenky podľa cien. Cestovateľský pár Lužinovci na tripe uvádza, že takto hľadali aj letenky do Valencie: „Často máme v hlave zoznam vysnených destinácií, kam by sme chceli ísť a cielene vyhľadávame výhodné letenky práve na tieto miesta. Tak to bolo napríklad s Valenciou, ktorú sme mali dlhšie v hľadáčiku, ale letenky boli dosť drahé, až sa to nakoniec podarilo tento apríl za cca 70 – 80 eur spiatočne na osobu. Ďalej samozrejme sledujeme rôzne letenkové skupiny.“

Stresové faktory pred dovolenkou aj počas nej

Strata batožiny je podľa prieskumu najčastejším dôvodom stresu počas cestovania – obáva sa jej 34 percent respondentov. Nasledujú obavy z finančnej straty pri zrušenom lete, neistota pri hľadaní najlacnejších možností a obmedzená refundácia – každú z týchto možností označilo okolo 28 až 31 percent opýtaných. Pokles obáv z nedostatočnej kompenzácie môže byť podľa výskumníkov spojený s rastúcim povedomím o službe Kiwi Guarantee, ktorá zabezpečuje rýchle vybavenie náhradných riešení.

Preventívne opatrenia zohrávajú dôležitú úlohu pri znižovaní stresu. Až 40 percent Slovákov pred cestou dôsledne kontroluje všetky detaily. K dôležitosti kontroly vyzýva aj hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Veronika Demovičová: „Neraz sa stáva, že cestujúcemu nie je umožnený nástup do lietadla, lebo má exspirovaný pas, napríklad aj deťom, ktoré majú cestovný doklad vydaný s platnosťou iba na dva roky. Preto odporúčam, aby si cestujúci pred letom dôsledne skontrolovali všetky cestovné doklady, aby sa im nestalo, že z vytúženej dovolenky nakoniec nič nebude.“

Prestupy, hotovosť a rezervy ako forma istoty

Viac ako tretina respondentov zároveň plánuje dlhšie prestupy, aby predišla stresu z meškania, a takmer tretina si so sebou berie hotovosť alebo zabezpečenie v podobe kreditnej karty.

V rámci balenia batožiny dominujú vlastné potraviny a prebytok oblečenia. Až 43 percent Slovákov priznalo, že si balia viac oblečenia, než skutočne potrebujú. Vysoké percento (34 %) cestujúcich si so sebou berie aj rôzne jedlá či snacky.

Preplnené lekárničky sú súčasťou kufrov u 31 percent respondentov. Cestovatelia Lenka a David Harovci, výhercovia World Travel Hackers, sa podelili o vlastné zvyklosti: „Čo sa týka balenia, cestujeme len v jednom 10kg ruksaku, na ‚zbytočnosti‘ veľa miesta nemáme. No, Lenka by nikdy nevyrazila bez slúchadiel, ktoré spríjemňujú nekonečné cesty v autobusoch a pre Dávida je to skôr technika. Nikdy by nešiel bez našej akčnej kamery, ktorou zaznamenáva každú minútu našich ciest.“

Z prieskumu tiež vyplynulo, že Slováci často rezervujú svoje letenky počas bežných každodenných činností. Až 34 percent ich bookuje priamo v práci, 26 percent po náročnom dni a 12 percent dokonca ešte počas prebiehajúcej dovolenky v zahraničí.