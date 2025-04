Májové víkendy: Slováci objavujú Taliansko, Balkán aj Baltické more

Dva predĺžené víkendy v máji ponúkajú ideálnu šancu na jarný oddych. Slováci sa preto čoraz častejšie vyberajú na výlety do teplých krajín – a vďaka novým linkám Ryanairu si vedia dopriať more aj počas štyroch dní voľna.

Májové sviatky prajú cestovaniu. Prvý máj pripadá tento rok na štvrtok a 8. máj na stredu – čo znamená, že si stačí zobrať jeden deň dovolenky a máte štvordňový víkend. Podľa dát leteckej spoločnosti Ryanair túto možnosť Slováci naplno využívajú.

Lídrom v rebríčku obľúbených destinácií sa stalo Taliansko, ktoré tvorí takmer polovicu (46 %) všetkých rezervácií na leto z Bratislavy. Okrem tradičných spojení s Rímom majú Slováci k dispozícii aj nové linky – do Milána-Malpensy, Bari, ale aj na Sardíniu (Alghero) či Sicíliu (Trapani).

Silný záujem je aj o Grécko (13 %) a Maltu (11 %). Do Grécka sa lieta najmä do Solúna a na Korfu, no Ryanair v lete ponúkne aj spojenie na menej známy, ale čoraz populárnejší ostrov Skiathos. Malta zostáva medzi cestujúcimi stabilnou voľbou – najmä vďaka príjemnej kombinácii kultúry, pláží a dobrého prístupu.

Foto: ilustračné, Getty Images

V hre je Pobaltie aj klasika

Cestovatelia sa čoraz častejšie vyberajú aj na sever Európy. Gdansk, nové spojenie Ryanairu, ponúka nielen piesočné pláže Baltského mora, ale aj historické centrum s jedinečnou atmosférou. Aj to je dôvod, prečo sa poľské pobrežie teší rastúcej obľube medzi Slovákmi.

Svoje pevné miesto v dovolenkových plánoch si drží aj Chorvátsko – najmä Zadar, ktorý je od tohto roka dostupný nielen z Bratislavy, ale už aj z Košíc.

Foto: ilustračné, Getty Images

Ryanair rekordne rastie – nové linky a viac lietadiel

Rastúci záujem o cestovanie ide ruka v ruke s rozšírením prevádzky Ryanairu na Slovensku. Spoločnosť ešte v januári oznámila, že v októbri pridá do Bratislavy tretie bázované lietadlo, čím zainvestuje 100 miliónov dolárov a zvýši kapacitu počas letnej sezóny o 25 %.

Letný letový poriadok prinesie päť nových liniek – do Bari, Gdansku, Milána-Malpensy, Skiathosu a Zadaru. Celkovo tak Ryanair ponúkne 24 pravidelných destinácií z Bratislavy, plánuje prepraviť viac ako 1,1 milióna cestujúcich ročne a vytvoriť vyše 1 000 pracovných miest.

„Slováci naplno využívajú našu rozrastajúcu sa sieť liniek – od Stredomoria až po Balt,“ povedala Alicja Wójcik-Gołębiowska, hovorkyňa Ryanairu pre región strednej a východnej Európy. „Ryanair je hrdý na to, že podporuje cestovný ruch, dostupnosť destinácií a zároveň pracovné miesta na Slovensku.“

„Už v prvom štvrťroku 2025 sme zaznamenali 10-percentný rast počtu odbavených cestujúcich Ryanairu,“ uviedol jeho generálny riaditeľ Dušan Novota. „Pridaním piatich nových liniek počet cestujúcich ešte vzrastie. Už teraz evidujeme vysoký záujem o nové letecké spojenia do Gdansku, Milána a Bari, ktoré odporúčame využiť práve počas májových predĺžených víkendov.“