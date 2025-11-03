Pyramídy, UFO a reptiliáni: Kde končí mýtus a začína možná realita? (ROZHOVOR)

Veda a záhady sa niekedy prelínajú viac, než si pripúšťame. V nasledujúcom rozhovore s doktorom Milošom Jesenským sa ponárame do fascinujúceho sveta starovekých civilizácií, mimozemských hypotéz a moderných mýtov, ktoré sú práve veľmi úzko spojené s našou históriou a často v nás zanechávajú otázku, či sme vo vesmíre naozaj sami.
Témy ako mimozemské civilizácie, neidentifikované lietajúce objekty či tajomné stavebné monumenty staroveku patria medzi najdiskutovanejšie fenomény, ktoré sú na hranici vedy a populárnej kultúry. Hoci mnohí vedci tieto oblasti považujú za okrajové, existuje skupina bádateľov, ktorí sa snažia pristupovať k týmto témam so zvedavosťou a rešpektom. Jedným z nich je aj doktor Miloš Jesenský, historik, záhadológ a ufológ, ktorý sa desaťročia venuje štúdiu neobjasnených javov.
Jesenský sa vo svojej praxi už takmer dve desaťročia venuje publicistike v oblasti záhad, histórie a nadprirodzených a záhadných javov, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Jeho názory vychádzajú nielen zo štúdií starovekých textov a artefaktov, ale aj z osobných stretnutí so svedkami nevysvetliteľných javov.
V rozhovore, ktorý pre SITA poskytol, sme sa s ním porozprávali o možných mimozemských vplyvoch pri stavbe pyramíd, o konšpiračných teóriách o reptiliánoch a čipizácii, ako aj o jeho osobných zážitkoch a poznatkoch z oblasti ufologického výskumu.
V súčasnosti sa často hovorí, že pyramídy môžu mať mimozemský pôvod alebo byť výsledkom kontaktu s vyspelejšími bytosťami. Ako sa na tieto teórie pozeráte vy?
Podľa mňa tieto teórie nemožno odmietnuť len preto, že presahujú tradičné chápanie dejín. Viacerí bádatelia, ako napríklad Erich von Däniken a jeho nasledovníci správne upozornili, že mnohé staroveké stavby, ako pyramídy, vykazujú technickú úroveň, ktorú nedokážeme úplne vysvetliť znalosťami tej doby.
Presná orientácia, obrovský objem stavebných prác či sofistikované matematické princípy naznačujú, že ľudská kreativita mohla byť podporená vplyvom „odinokiaľ“. Ale pozor! Nejde tu o slepú vieru v mimozemšťanov, ale o otvorenosť voči hypotéze, že dávne kultúry mohli byť ovplyvnené poznaním či technológiou, ktorú samy nevyvinuli. Takéto uvažovanie nám zároveň pomáha lepšie chápať limity a potenciál ľudskej civilizácie v minulosti.
Existujú podľa vás konkrétne archeologické alebo technické dôkazy, ktoré by mohli naznačovať neobvyklý pôvod pyramíd?
Áno, existujú viaceré pozoruhodné fakty. Napríklad základňa Veľkej pyramídy je vyrovnaná na centimetre, diagonály takmer dokonale rovnaké, ba aj astronomická orientácia pôsobí mimoriadne. Stavebné bloky vážiace od niekoľkých až po desiatky ton, ktoré by dokonca podľa niektorých hypotéz mohli byť odlievané priamo na stavenisku z kašovitej malty, čo by vysvetľovalo ich presné tvary a hladké plochy bez otesávania.
Mohli by sme teda pripustiť hypotézu, že pyramídy sú výsledkom pokročilých vedomostí či technológií, ktoré siahajú ešte pred vznik egyptskej civilizácie.
Ako si vysvetľujete presnosť, s akou boli pyramídy postavené — najmä v Egypte, ale aj v iných častiach sveta, napríklad v Strednej alebo Južnej Amerike?
Presnosť nie je len otázkou stavebných zručností. V Egypte aj v strednej Amerike sú mnohé pyramídy dômyselne astronomicky orientované. Niektoré teórie naznačujú, že tieto stavby mohli byť súčasťou „globálneho know-how“ starovekých civilizácií alebo že stavitelia využívali dnes stratené metódy, čo vysvetľuje ich vysokú precíznosť.
Sú medzi jednotlivými kultúrami (egyptská, mayská, čínska) podľa vás znaky spoločného vplyvu, ktorý by mohol súvisieť s mimozemskou civilizáciou?
Existuje viac ako pol stovky očividných kultúrnych paralel na oboch stranách Atlantiku. Môže tu ísť o potvrdenie toho, že sa tieto kultúry navzájom ovplyvňovali alebo dôkaz spoločného dedičstva nejakej zaniknutej civilizácie predchádzajúcej tú našu.
Pritom nemožno vylúčiť ani, že tu mohla zohrať svoju úlohu i možná návšteva z vesmíru, čím sa dostávame k možnosti paleokontaktov.
Reptiliáni patria medzi najznámejšie postavy konšpiračnej mytológie. Ako sa táto predstava vyvinula a aké má korene?
V 80. rokoch minulého storočia paleontológ Dale Russell vytvoril hypotetický model dinosauroida, inteligentného jaštera, ktorý by sa vyvinul z teropodov, keby nenastalo vyhynutie dinosaurov. Mal vzpriamenú postavu, veľký mozog, oči orientované dopredu a ruky schopné manipulovať predmetmi.
Hoci išlo o vedeckú špekuláciu, jeho vizuálna podoba pripomína „moderných“ reptiliánov. Russellov model sa stal archetypom, ktorý spája evolučnú fantáziu s mýtom o inteligentných plazoch ovládajúcich ľudstvo. Z hypotetickej evolučnej alternatívy sa stala moderná legenda spájajúca vedeckú fantáziu, kolektívne nevedomie i strach z „cudzej inteligencie“ skrytej za maskou človeka.
Považujete niektoré príbehy o „reptiliánskych bytostiach“ za dôveryhodné, alebo ide skôr o symbolickú, mytologickú predstavu?
Predstava o reptiliánoch nepochybne korení v starovekých mýtoch – bohovia s hadími či dračími prvkami sa objavujú u Sumerov, Babylončanov či Mayov. V modernom období tieto obrazy doplnila špekulatívna literatúra a sci-fi, až ich napokon u časti verejnosti popularizovali autori typu Davida Ickeho ako inteligentné bytosti schopné manipulovať ľudskou civilizáciou.
Reptiliáni tak spájajú archetypy staroveku s konšpiračnými naratívmi dneška, čím vznikla mocná symbolická a psychologická metafora pre skryté mocenské štruktúry.
Často sa tvrdí, že reptiliáni ovplyvňujú svetové vlády či médiá. Videl/a ste niekedy dôkazy, ktoré by túto hypotézu aspoň čiastočne potvrdzovali?
Nie, žiaden taký dôkaz očividne neexistuje – skôr ide o spleť divokých špekulácií, ktoré možno čítať symbolicky aj fakticky.
Tvrdenia o „reptiliánoch v politike“ môžu byť metaforou pre neľudskosť moci, ale zároveň vychádzajú z reálnych historických záhad: staré mýty o bytostiach z podzemia, motívy „jašterích bohov“ či opisy humanoidných plazov v svedectvách o únosoch na palubu UFO. Nie je dôležité, či sú pravdivé, ale čo naznačujú o tom, že ľudstvo cíti prítomnosť inej inteligencie, ktorá s nami zdieľa tento svet.
Ako reaguje odborná ufologická komunita na túto tému – berie ju vážne, alebo ju skôr vníma ako extrémny okraj teórie o mimozemšťanoch?
Komunita je v tomto smere rozdelená. Väčšina výskumníkov považuje tému reptiliánov za okrajový jav bez priamych dôkazov, no pripúšťa, že môže mať psychologický a symbolický význam v rámci skúmania fenoménu únosov či kontaktov. Malá časť bádateľov však hypotézu o inteligentnej rase jašterov skúma ako možnú paralelnú evolučnú líniu alebo mimozemskú inteligenciu.
Mali ste osobne nejaké pozorovanie neidentifikovateľného lietajúceho objektu? Ak áno, môžete nám ho opísať?
Priame osobné skúsenosti s pozorovaním UFO nemám, ale práve preto považujem za kľúčové stretávať sa so svedkami takýchto incidentov. Z toho, čo som odo nich z prvej ruky dopočul a zaznamenal, som dospel k názoru, že časť z týchto pozorovaní nemožno pri súčasnom stave vedy uspokojivo objasniť.
Ktoré prípady pozorovania UFO považujete za najlepšie zdokumentované a najťažšie vysvetliteľné?
Vo všeobecnosti ide o pozorovania UFO, ktoré môžeme zaradiť do kategórie blízkych stretnutí druhého druhu, po ktorých ostávajú zachované fyzické stopy. Z tých, ktoré som mal ja možnosť osobne skúmať s dnes už nebohým doktorom Martinom Schusterom si spomínam na dva z leta 1993.
Prvým bolo pozorovanie UFO vznášajúce sa nad nemocnicou v Šaci v noci z 19. na 20. augusta a druhé, keď kameramani košického štúdia vtedajšej Slovenskej televízie natočili na poludnie 27. augusta štyri striebristé diskovité objekty letiace v nízko nad zemou opäť pri Šaci v Košiciach.
Ako sa dnes mení spôsob, akým sa UFO pozorovania vyhodnocujú — najmä po tom, ako začali vlády uverejňovať viac informácií?
Po rokoch utajovania sa fenomén UFO, dnes označovaný ako UAP (Unidentified Aerial Phenomena), dostal do oficiálnej roviny. Na základe zákonov o slobodnom prístupe k informáciám začali vlády, najmä USA, sprístupňovať vojenské záznamy a videá.
Tým sa otvoril priestor pre oblasť exopolitiky, ktorá skúma možné spoločenské a politické dôsledky kontaktu s mimozemskou inteligenciou. Výskum sa dnes posúva od senzácií k analytickému prístupu založenému na dátach. Škoda, že na Slovensku sme napriek sľubným výsledkom v tomto trende po roku 2000 značne zaostali.
Zaznamenali ste niekedy pozorovania UFO aj na území Slovenska? Boli tieto prípady niekedy oficiálne vyšetrované?
Už začiatkom roku 1990 vzniklo v Košiciach UFO Centrum, ktoré začalo zhromažďovať správy o UFO ešte na území bývalej federácie. Len za prvú dekádu sme zaznamenali a vyhodnotili niekoľko stoviek prípadov v rámci medzinárodného projektu „Trójsky kôň“.
V spolupráci s kolegami krajín V4, Bulharska Rumunska sme pravidelne predstavovali výsledky svojich výskumov verejnosti na celkom deviatich „Stredoeurópskych kongresoch o UFO“, ktoré sa každoročne konali v Košiciach. Dnes je to už minulosť, ale ešte stále je možnosť na tieto výsledky nadviazať.
Aký dopad by mal podľa vás na ľudstvo oficiálne potvrdený kontakt s mimozemskou civilizáciou?
Oficiálne potvrdenie kontaktu s mimozemskou civilizáciou by bolo civilizačným zlomom porovnateľným s heliocentrickou revolúciou či objavením Nového sveta. Ovplyvnilo by filozofiu, náboženstvá aj našu samoľúbu predstavu o výnimočnosti človeka – od politiky po metafyziku.
Ja osobne som analyzoval následky možného mimozemského kontaktu na svetové náboženstvá. Výsledky som publikoval v knihe „Ďaleká misia“, kde som došiel k záveru, že najlepšie by túto udalosť akceptovalo kresťanstvo, menovite rímskokatolícka cirkev.
Teórie o „čipizácii“ ľudí sú často spájané s mimozemskými technológiami alebo tajnými experimentmi. Ako sa na tieto tvrdenia pozeráte vy?
Tvrdenia o „čipovaní“ ľudí majú často pôvod v obavách z technologickej kontroly, no zaujímavé je, že téma implantátov sa objavuje aj v desaťročiach starých správach o údajných únosoch mimozemšťanmi. Niektoré prípady opisujú neznáme mikroštruktúry s elektromagnetickými vlastnosťami.
Hoci oficiálne nedisponujeme rukolapnými dôkazmi, nemožno ich celkom ignorovať. Teória o čipoch tak osciluje medzi reálnym vývojom nanotechnológií a otázkou, či nejde o prejav cudzej inteligencie sledujúcej ľudstvo. Koncom 90. rokov som sa osobne stretol s americkým bádateľom Derrelom Simpsom a niektoré z tých vzoriek doslova držal v ruke, podrobnejšie som ich však nemal možnosť preskúmať.
Existujú v ufologických kruhoch prípady, kde by fyzické „implantáty“ boli overiteľne skúmané?
Azda najznámejšie sú výskumy Rogera Leira, ktorý medzi rokmi 1995–2003 chirurgicky odstránil viac než tucet údajne „neidentifikovateľných implantátov“. Niektoré vzorky obsahovali zliatiny s vysokým obsahom irídia a stopami izotopov, ktoré sa na Zemi prirodzene nevyskytujú.
Analýzy potvrdili aj mikroskopické nanovlákna a elektromagnetickú aktivitu. Hoci tieto výsledky nie sú všeobecne akceptované, ide o zriedkavé prípady, ktoré naznačujú, že fenomén si zaslúži serióznejší záujem.
Kde je podľa vás hranica medzi vedeckým záujmom a čistou konšpiráciou pri téme čipizácie?
Hranica je v overiteľnosti a použitej metodike. Vedecký záujem sa opiera o empirické dôkazy – analýzy vzoriek, reprodukovateľné experimenty, fyzikálne či chemické merania. Konšpirácia začína tam, kde sa hypotézy o čipoch spájajú s tajnými programami alebo mimozemšťanmi bez akýchkoľvek podkladov.
Osobne sa prikláňam k tomu, že tematiku je možné skúmať seriózne, ale vždy s dôrazom na overiteľné fakty a kritické hodnotenie, nie na dohady alebo senzácie, i keď sa im nemožno vyhnúť a akosi už patria k veci.
Ako vplýva šírenie týchto teórií na serióznosť ufologického výskumu?
Šírenie neoverených teórií môže podkopať serióznosť takéhoto výskumu, pretože média a verejnosť často nerozlišujú medzi faktami a špekuláciami. Svoju úlohu tu iste zohráva aj snaha o zámernú diskreditáciu problematiky.
Myslím si, že kľúčové je jasne oddeľovať overené pozorovania a fyzikálne dôkazy od hypotéz a kultúrnych naratívov, aby sa pátranie po mimozemšťanoch nezredukovalo na senzáciu či konšpiračný folklór. I keď aj to je skvelý študijný materiál pre kulturológov či sociálnych antropológov.