Slovensko je pre zahraničných turistov čoraz atraktívnejšie, trend má podporiť aj strategická kampaň

Slovensko sa podľa najnovších údajov stáva čoraz atraktívnejšou destináciou pre zahraničných návštevníkov. Medziročný nárast počtu turistov potvrdzuje pozitívny trend, pričom práve príchody zo zahraničia rástli rýchlejšie než domáca návštevnosť.
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) však upozorňuje, že budúci vývoj sektora ovplyvní najmä podpora incomingového cestovného ruchu a strategická prezentácia Slovenska ako destinácie s kvalitnou gastronomickou ponukou.
Povzbudzujúci signál
Prezident asociácie Marek Harbuľák poukazuje na to, že plánovaná konsolidácia verejných financií môže znížiť kúpyschopnosť domácich návštevníkov, čo ešte viac zvýrazní význam zahraničných turistov pre ďalší rast.
„Rast zahraničnej návštevnosti je povzbudzujúcim signálom, no HoReCa sektor tým ešte nemá vyhraté. Očakávame, že opatrenia na ozdravenie verejných financií zasiahnu nielen podniky, ale aj domácich zákazníkov. Preto bude nevyhnutné, aby Slovensko pôsobilo ako atraktívna destinácia pre turistov zo zahraničia,“ uviedol Harbuľák.
Významnú úlohu v podpore príjazdového cestovného ruchu zohráva aj národná organizácia SLOVAKIA TRAVEL. Jej generálny riaditeľ Matej Fekete zdôraznil, že rozvoj cestovného ruchu si vyžaduje systematický prístup, ktorý spája regionálnu spoluprácu, autentické zážitky a kvalitné služby. „Gastronómia je jedným z hlavných prvkov, ktoré vedia turistom sprostredkovať identitu Slovenska. Tradičné chute, lokálne suroviny a moderné spracovanie reprezentujú nielen našu kultúru, ale sú zároveň silným nástrojom, ako zatraktívniť regióny a podporiť lokálne komunity,“ dodal.
Asociácia zároveň upozorňuje na slabú dopravnú dostupnosť, ktorá dlhodobo oslabuje konkurencieschopnosť Slovenska v rámci európskych destinácií. Aj keď v poslednom období pribudli nové letecké linky z Bratislavy, Popradu či Košíc, tieto spoje skôr podporujú výjazdy Slovákov do zahraničia.
Gastronómia nie je len doplnok
„Ak chceme zvýšiť počet príchodov, je nevyhnutné vytvárať nástroje a podporovať aktivity zamerané na trhy, ktoré majú pre Slovensko reálny potenciál. Nestačí iba prezentovať Slovensko, potrebujeme zabezpečiť, aby sa k nám zahraniční návštevníci aj jednoducho dostali,“ konštatuje Harbuľák.
Jedným z pozitívnych príkladov rozvíjajúcej sa ponuky je podľa neho rastúca kvalita slovenskej gastronómie. Tá sa stáva samostatným lákadlom, ktoré dokáže motivovať turistov k návšteve. Tento trend potvrdilo aj medzinárodné ocenenie pre Mirror Bar, ktorý sa dostal medzi dvadsaťpäť najlepších barov sveta.
„Gastronómia už dávno nie je iba doplnkom. Je produktom sama o sebe. Unikátne gastro zážitky sú čoraz častejším dôvodom, prečo ľudia cestujú. Slovensko v tejto oblasti napreduje, no je nevyhnutné, aby sa gastro stalo integrálnou súčasťou značky Slovenska. Potrebujeme systémovú podporu propagácie tejto oblasti,“ zdôraznil Harbuľák.
Téma efektívnej prezentácie Slovenska v zahraničí rezonovala aj počas trojdňovej konferencie HoReCa, kde sa odborníci z odvetvia venovali aktuálnej situácii v segmente gastra a cestovného ruchu. Zástupcovia AHRS a SLOVAKIA TRAVEL sa zhodli, že potenciál Slovenska ako destinácie pre zahraničných hostí sa dá naplno využiť len vtedy, ak sa prepojí kvalitná infraštruktúra, dostupnosť a autentické zážitky.
Autentické zážitky a srdeční ľudia
„Slovensko má čo ponúknuť – od prírodných krás cez kultúrne dedičstvo až po modernú gastronomickú scénu. No kľúčové je, aby sme túto ponuku vedeli predstaviť svetu. Ak chceme byť rešpektovanou destináciou, musíme byť viditeľní na cieľových trhoch,“ pripomenul Harbuľák.
Fekete zároveň uviedol, že v spolupráci s Ministerstvom cestovného ruchu a športu, krajskými a oblastnými organizáciami pripravujú strategickú kampaň s dôrazom na kvalitu, udržateľnosť a originalitu.
„Našou ambíciou je prezentovať Slovensko ako krajinu autentických zážitkov a srdečných ľudí. Chceme, aby si nás turisti spájali s prírodnou rozmanitosťou, kultúrnou hĺbkou a kvalitnou gastronómiou. Ak sa nám podarí zosúladiť jednotlivé silné stránky a zároveň zlepšiť dostupnosť, Slovensko má reálnu šancu zaradiť sa medzi rešpektované európske turistické destinácie,“ uzavrel.