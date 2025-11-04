Najdrahšiu kávu na svete majú v Dubaji. Tisíc dolárov za šálku

V Dubaji začali predávať najdrahšiu kávu na svete, ktorá stojí takmer tisíc dolárov za šálku. Kaviareň Julith, ktorá sa nachádza v priemyselnej štvrti obľúbenej medzi milovníkmi kávy, ponúka kávu z panamských zŕn, ktoré boli zakúpené za rekordnú cenu na aukcii v Paname.
Spoluzakladateľ kaviarne Serkan Sagsoz uviedol, že Dubaj bol ideálnym miestom pre ich investíciu. Káva, ktorú servírujú od soboty, ponúka chuťové tóny kvetín a ovocia pripomínajúce čaj, vrátane jazmínu, citrusov, marhúľ a broskýň, s jemnou sladkosťou medu.
Kaviareň kúpila 20 kilogramov týchto zŕn „Nido 7 Geisha“ za približne 2,2 milióna dirhamov, čo je asi 600-tisíc dolárov. To je najvyššia cena, akú kedy niekto zaplatil za kávu. Zrná pochádzajú z plantáže pri sopke Baru v Paname.
Okrem miestnych nadšencov kávy sa o tieto zrnká zaujímajú aj ázijskí kupci a zberatelia, no kaviareň plánuje ponechať väčšinu zásob pre seba, pričom malá časť je vyhradená pre vládnucu rodinu v Dubaji.
Mesto je známe svojou luxusnou ponukou a v septembri získalo Guinnessov rekord za najdrahšiu šálku kávy, ktorá stála 2 500 dirhamov. Nová ponuka však tento rekord výrazne prekonáva a predstavuje ďalší extravagantný zážitok pre bohatých návštevníkov Dubaja.