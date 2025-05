Prečo sa oplatí ísť na dovolenku na Sicíliu?

A hoci je Sicília kúskom Talianska, svojou atmosférou je úplne svojská. Ak zvažujete dovolenku práve tu, pripravili sme pre vás niekoľko tipov, čo určite nevynechať.

Sicília má niečo, čo má iba málo miest na svete. Sicília má dušu. A tú pocítite doslova všade – vo vôni citrusových sadov, v chuti lokálnych vín, v kamenných uličkách barokových miest, v pohľadoch domácich aj v tichej majestátnosti morských útesov. Ste pripravení to zažiť na vlastnej koži? Poďme sa spoločne pozrieť na to, ktoré miesta by ste si rozhodne nemali nechať ujsť.

Hlučné, divoké a autentické Palermo

Našu cestu naprieč Sicíliou začneme priamo v hlavnom meste. V hlavnom meste, ktoré je hlučné, živé a miestami tak trochu chaotické. Aj napriek tomu mu však dajte šancu – ide totiž o jedno z najautentickejších miest celého Talianska. Vitajte v Palerme!

Čo zažiť? Skúste sa len tak túlať po jeho uliciach a nasávať pulzujúcu atmosféru. Navštívte slávnu Katedrálu Panny Márie Nanebovzatej, kde sa prelína arabská, normandská a gotická architektúra do unikátnej mozaiky dejín. Prejdite sa po trhoch Ballarò a Vucciria, kde kričia predavači, pečú sa čerstvé arancini a všade rozvoniava cesnak.

A ak máte chuť objaviť niečo netradičné, odporúčame navštíviť aj katakomby kapucínov – trocha morbídne, ale fascinujúce. Ak sa však na to necítite, nevadí. Stačí zájsť do niektorej z miestnych pekární na čerstvé cannoli, pozorovať život okolo a zažiť Palermo bez filtra.

Ostrov Levanzo – skrytý poklad Sicílie

Ak túžite na chvíľu uniknúť ruchu turistických centier a zažiť autentickú atmosféru stredomorského raja, navštívte ostrov Levanzo. Je najmenším spomedzi Egadských ostrovov a nachádza sa neďaleko západného pobrežia Sicílie.

Nenájdete tu veľké rezorty ani hlučné bary, ale biele domčeky, úzke uličky a neodolateľnú vôňu mora, ktorá vás bude sprevádzať na každom kroku. Je to miesto, kde sa môžete prebúdzať za spevu vtákov, objavovať tajomné jaskyne s pravekými maľbami a večer si vychutnávať západ slnka nad morom s pohárom sicílskeho vína v ruke.

Hlavnou atrakciou je jaskyňa Grotta del Genovese s prehistorickými nástennými maľbami starými vyše 10 000 rokov. Levanzo je ako stvorený na pokojné prechádzky, šnorchlovanie a chvíle, počas ktorých zabudnete na svet.

Mesto stvorené pre romantické duše – Taormina

Ak by Sicília bola film, Taormina by bola jej hlavnou hviezdou. Mesto zasadené do svahu nad morom pôsobí ako scenéria z romantického filmu. Taormina sú úzke uličky, výhľady na tyrkysové more a antické divadlo s Etnou v pozadí.

Grécke divadlo, ktoré tu stojí od 3. storočia pred naším letopočtom, nie je len archeologickým skvostom, ale aj miestom, kde sa dodnes konajú predstavenia a koncerty. Nie, nepomýlili sme sa, jedná sa skutočne o grécke divadlo, pretože niektoré časti Sicílie boli kedysi gréckymi kolóniami. Predstavte si, že sedíte na kamenných laviciach, zatiaľ čo v diaľke tleje Etna a pod vami sa rozprestiera more. Toto je Taormina, perla Sicílie.

Ak vás omrzia pamiatky, zbehnite dolu k pláži Isola Bella. Je to maličký ostrovček, na ktorý sa dá prejsť po piesočnom páse. Voda je tu krištáľovo čistá a celé miesto pôsobí ako z pohľadnice.

Navštívte Etnu a zažite najaktívnejší vulkán Európy na vlastnej koži

Vidieť Etnu, najvyššiu činnú sopka Európy, je zážitok, na ktorý sa nezabúda. Prechádzka po sopečných poliach, kde ešte nedávno tiekla žeravá láva, vyvoláva rešpekt aj úžas zároveň. Niektorí ju obdivujú z diaľky, iní sa neboja vystúpiť až k jej vrcholu. Vybrať si môžete z viacerých trás či už pešo, džípom alebo lanovkou. Každá z ciest ponúka iný pohľad na túto majestátnu horu. A nie, nemusíte sa báť, dostanete sa len tam, kde je to bezpečné. Vrcholové oblasti pripomínajú mesačnú krajinu – čierna láva, para stúpajúca z puklín a výhľady, ktoré vyrážajú dych. Máte odvahu to zažiť na vlastnej koži?

Pokiaľ však túžite po niečom menej dramatickom, navštívte okolité vinice. Vďaka sopečnej pôde tu rastú odrody hrozna, z ktorých vznikajú jedny z najzaujímavejších vín Talianska.

