Severné Macedónsko by mohlo byť novou dovolenkovou destináciou Slovákov, jazero Ochrid nie je jedinou z prírodných krás

Domáce cestovné kancelárie plánujú zaradiť do svojich zájazdov aj Severné Macedónsko. Do konca tohto roka zavíta do tejto balkánskej krajiny 15 zástupcov slovenských touroperátorov, ktorí sa oboznámia s jej turistickými možnosťami.

Mohlo by to zvýšiť záujem Slovákov

To by mohlo zvýšiť záujem návštevníkov zo Slovenska o spoznávanie Severného Macedónska.

„Verím, že Severné Macedónsko čoskoro pribudne na turistickú mapu nielen výjazdového, ale predovšetkým príjazdového cestovného ruchu Slovenska,“ povedal prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes po podpísaní memoranda o spolupráci s Národným združením pre príjazdový cestovný ruch Severného Macedónska (NAITM).

Ako informovala SACKA, memorandum umožní prehĺbiť vzájomnú spoluprácu medzi subjektami cestovného ruchu a cestovnými kanceláriami oboch krajín.

Krajina plná prírodných krás

Cieľom SACKA je podporovať aj príjazdový cestovný ruch na Slovensko a prezentovať ho v zahraničí ako dovolenkovú destináciu, preto zástupcovia najvýznamnejších severomacedónskych touroperátorov prídu na Slovensko. Krajiny Balkánu podľa asociácie dlhodobo patria k mimoriadne obľúbeným dovolenkovým destináciám Slovákov.

Severné Macedónsko má veľa prírodných krás, ktorým dominuje jazero Ochrid. Práve tam sú dovolenkové a hotelové rezorty, na ktoré sú klienti slovenských cestovných kancelárií zvyknutí zo zahraničia.

„Krajina nám je blízka nielen jazykovo, ale aj kultúrne a historicky,“ tvrdí Berkes. Slovensko a Severné Macedónsko už dlhšie spája pravidelná letecká linka medzi hlavnými mestami oboch krajín Bratislavou a Skopje.