Kam cestovať za dobrou kávou v Európe? Vybrali sme TOP 6 miest

Káva – čierna esencia života, ktorá prebúdza zmysly, inšpiruje myseľ a spája ľudí po celom svete. Od starobylých etiópskych legiend až po rušné európske kaviarne, tento voňavý nápoj si podmanil generácie. Objavte príbeh kávy, jej fascinujúcu históriu a miesta, kde chutí najlepšie.

Jeden dávny príbeh hovorí, že zrná tohto ikonického nápoja boli objavené v Etiópii už v roku 800 pred n. l. akýmsi pastierom kôz menom Kaldi, ktorý si všimol, že jeho zvieratá boli po zjedení plné energie.

Ďalšia legenda hovorí, že istý jemenský mystik, ktorý cestoval cez Etiópiu spozoroval kŕdeľ čulých vtákov, ktorí konzumovali akési „ovocie“. Keď ho sám vyskúšal, zažil podobný účinok.

Nech už veríte čomukoľvek, je isté, že sa tento „životabudič“ rozšíril zo severnej Afriky do Arábie, Európy, Ázie a Ameriky a je populárny práve vďaka svojim povzbudzujúcim účinkom a skvelej chuti.

Datuje sa, že prvá kaviareň v histórii bola otvorená vo vtedajšom Konštantínopole, dnešnom Istanbule, v roku 1475. Počas 17. storočia sa tento nápoj rozšíril po celej Európe a stal sa neoddeliteľnou súčasťou kultúry.

Dnes patrí medzi najviac konzumované nápoje na svete! Kultúra kávy naberá na popularite, najmä v Európe.

Kávový turizmus je forma cestovania zameraná na objavovanie a zažívanie kultúry kávy v rôznych regiónoch sveta. Nadšenci kávy navštevujú známe kávové destinácie, farmy, pražiarne a kaviarne, aby sa dozvedeli viac o procese pestovania, zberu, spracovania a prípravy kávy.

Tento typ turizmu ponúka možnosť ochutnávať jedinečné odrody, spoznávať miestnych pestovateľov a pražiarov a hlbšie porozumieť histórii a tradíciám spojeným s kávou.

Cestovanie a káva – dve vášne, ktoré nás neustále ženú vpred. Rozhodli sme sa vydať na dobrodružnú cestu po šiestich ikonických mestách, kde sa káva stala neoddeliteľnou súčasťou miestnej kultúry. Od elegantných viedenských kaviarní, cez rušné rímske bary až po útulné kaviarne v Reykjavíku – každé z týchto miest nám ukázalo, že káva nie je len o kofeíne, ale o rituáloch, atmosfére a spoločenstve.

Viedeň nás očarila svojou majestátnosťou – hudbou, operou, imperiálnou architektúrou a v neposlednom rade ikonickými kaviarňami. Viedenská kávová kultúra je považovaná za umeleckú formu a životný štýl, o čom svedčí aj jej zaradenie na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Sadli sme si do legendárnej Café Central, kde kedysi sedávali Sigmund Freud či Leon Trotsky, a objednali sme si Wiener melange – espresso s horúcim mliekom a bohatou mliečnou penou. Tento nápoj chutí najlepšie s ikonickou sacherovou tortou, ktorej čokoládová intenzita dokonale dopĺňa jemnú kávu.

📍 Najlepšie kaviarne vo Viedni: Café Central, Café Weimar, Café Hawelka

Taliani berú svoju kávu vážne. Talianska kaviarenská kultúra má prísne pravidlá – cappuccino a caffè latte sú len na ráno, zatiaľ čo popoludní a večer si objednávame výhradne espresso alebo macchiato. A čo nás prekvapilo? Káva sa často pije al banco, čiže rýchlo, postojačky pri pulte, zatiaľ čo prehodíte pár slov s baristom.

V jednom z rímskych barov sme si objednali „un caffè“, čo znamená silné a aromatické espresso, a k nemu malé pečivo. Bolo to jednoduché, autentické a presne také, ako má talianska káva byť.

📍 Najlepšie miesta na kávu v Ríme: Sant’Eustachio Il Caffè, Tazza d’Oro, Caffè Greco

Francúzi si svoju kávu vychutnávajú v pomalom a uvoľnenom štýle. Kým v minulosti mala parížska káva zlú povesť (pre niektorých bola príliš horká a preextrahovaná), dnes sa scéna mení a Paríž ponúka množstvo kvalitných kaviarní.

Usadili sme sa na terase malého bistra s výhľadom na ruch Montmartru a objednali sme si café au lait – filtrovanú kávu s horúcim mliekom. K tomu neodmysliteľný maslový croissant, a Paríž sa nám pred očami menil na filmovú kulisu.

📍 Najlepšie parížske kaviarne: Café de Flore, Les Deux Magots, Ten Belles

Turecká káva je sviatosť. Nefiltrovaná, hustá, podávaná v malých šálkach s jemnou usadeninou na dne – zážitok, ktorý má svoje korene hlboko v tureckej histórii. Aj UNESCO uznalo jej význam a zaradilo ju na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva.

V jednej z historických kaviarní v Istanbule sme si objednali Türk Kahvesi, pripravenú tradičným spôsobom v medenej cezve. K nej nám priniesli kocky cukru a turecký med, čo len umocnilo náš pôžitok. Tento druh kávy sa nepije narýchlo – je o zastavení sa a vychutnaní prítomného okamihu.

📍 Najlepšie miesta na tureckú kávu: Mandabatmaz, Pierre Loti Café, Fazıl Bey

Lisabon nám ukázal, že káva je v Portugalsku súčasťou každodenného života. Kaviarne sú roztrúsené po celom meste a vždy plné miestnych, ktorí si vychutnávajú espresso, známe ako „um cimbalino“.

Na odporúčanie miestnych sme ochutnali galão, čo je portugalská verzia latte – 1/4 kávy a 3/4 horúceho mlieka. V horúcom lisabonskom počasí sme si dali aj mazagran, osviežujúcu kombináciu studeného espressa s citrónovou šťavou. Nečakané, ale geniálne!

📍 Najlepšie lisabonské kaviarne: A Brasileira, Fabrica Coffee Roasters, Café Nicola