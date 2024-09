Na Liptove boli hitom leta vodné parky, Mara a ovečky

Na čísla návštevnosti regiónu Liptov počas leta si ešte treba počkať, ale prvé hodnotenia sezóny už známe sú. Najsilnejší mesiac leta bol august. Hitom sezóny boli opäť pobyty pri vode, najmä vo vodných parkoch Tatralandia a Bešeňová a tiež pri Liptovskej Mare. Vysoké teploty ťahali ľudí i na hory, kde bolo oveľa príjemnejšie. Horské stredisko Malinô Brdo prilákalo na lanovky viac turistov aj cyklistov ako minulé leto. V Jasnej sa tešili záujmu rodín s deťmi ovečky aj nová guľôčková hra. Najväčší podiel návštevníkov tvorili Slováci, ale reálne ich prišlo medziročne o 2,4% menej. Rástol záujem zo zahraničia, najmä z Poľska.

Foto: Región Liptov

Hlavnú časť letnej sezóny na Liptove uzavreli letné prázdniny, ale počasie naznačuje, že leto na Liptove pokračuje aj v septembri. Ustálené a teplé počasie je prísľubom výbornej turistiky, cyklistiky aj relaxu či aktívneho pohybu pri vode. V dennej prevádzke zostávajú lanovky v Jasnej aj v Malinom Brde a vodné parky lákajú tiež na všetky letné atrakcie. „Leto na Liptove treba zažiť. Opäť sme o tom presvedčili tisíce dovolenkárov. Zatiaľ máme štatistické údaje len za prvý polrok 2024. Medziročne sme si polepšili o 10,8 percenta a dosiahli sme cez 430 tisíc prenocovaní. Za tieto čísla vďačíme najmä zimnej sezóne. Väčšinu našich hostí tvorili domáci Slováci, aj keď ich podiel medziročne klesol skoro o 2,5 percenta. Na druhej strane sa nám zvyšoval podiel zahraničnej klientely, za prvý polrok o 12,6 percent. Prvý letný mesiac jún medziročne narástli Poliaci o 27,6 percent a Česi o necelých 19,6. Aj keď konkrétne údaje zo Štatistického úradu SR za leto nateraz známe nie sú, vieme, že najsilnejší letný mesiac bol u nás na Liptove august,“ povedal predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV Ján Blcháč. Liptáci potvrdili, že toto leto sa jemne znižoval priemerný počet prenocovaní. Podľa štatistík bol v júni len 2,5 dňa. Pokračuje aj trend skracovania času medzi rezerváciou a nástupom na dovolenku. Ľudia čakajú na počasie, vyberajú si výhodnejšiu cenu či lepšiu ponuku, čo však nemusí byť vždy ideálne. Na poslednú chvíľu už výber nemusí zodpovedať predstavám dovolenkára a je to náročné i na plánovanie pre samotných poskytovateľov služieb a ubytovateľov.

Hlavná prázdninová časť letnej sezóny na Liptove začala podujatím pre rodiny s deťmi ZA7HORAMI, kde za 6 dní privítali Liptáci v štyroch rôznych lokalitách takmer 16 700 návštevníkov. Hitom leta boli vodné plochy Liptova – najmä Liptovská Mara a tiež akvaparky Tatralandia v Liptovskom Mikuláši a vodný park Bešeňová. Vodné parky si pochvaľovali nový model animačných programov, ktorý bol veľmi interaktívny. Záujem bol samozrejme aj o Aqua-Vital Park na Lúčkach, Gothal v Liptovskej Osade či iné vodné plochy. Najmä rodiny s deťmi si pochvaľovali návštevy v ZOOKontakt, kde môžu celoročne spoznávať život zvierať úplne zblízka.

Foto: Región Liptov

Top termínom s najvyššou obsadenosťou regiónu bolo toto leto obdobie okolo 15. augusta 2024. Bolo to aj vďaka sviatku v Poľsku, ktorý severní susedia radi trávia na Liptove, kde využívajú rozvinutú infraštruktúru cestovného ruchu, množstvo atrakcií aj krásnu prírodu. „September nám dáva nádej, že sa letná sezóna ešte predĺži. Práve toto obdobie je ideálne na turistiku s najkrajšími výhľadmi v roku a to vďaka chladnejším nociam a následne jasnejšej oblohe. Liptov má viac ako 1100 kilometrov značkovaných turistických chodníkov a vďaka našim lanovkám môžu ísť za turistickými zážitkami aj menej zdatní ľudia, seniori či deti. Stredisko Malinô Brdo bude v plnej dennej prevádzke s kabínkovou lanovkou aj sedačkou do 15. septembra a Jasná dokonca celý september. Návšteva našich celoročných vodných parkov je jednoznačne dobrý nápad v každom počasí a v tomto teple obzvlášť,“ navnadila riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV Darina Bartková.

Ovečky pôvodného plemena Valaška budú v stredisku Jasná až do polovice septembra, denná prevádzka strediska bude pokračovať počas celého mesiaca. Hitom leta boli práve ovečky, ktoré mohli deti uvidieť v ich prirodzenom prostredí na salaši Priehyba. V jeho blízkosti sa tiež nachádza nová guľôčková hra, ktorá toto leto potešila tisíce detí – v stredisku postupne distribuovali k deťom takmer 5 000 guľôčok a hra bude prístupná aj celý september. Hru Záhady lesa na Malinnom Brde, vďaka ktorej rodiny s deťmi náučnou formou objavujú krásy prírody Veľkej Fatry, prázdniny nestopli a bude pokračovať. Úspešní riešitelia úloh sa môžu tešiť na malý darček, ktorý získajú priamo v stredisku aj na veľké žrebovanie na konci sezóny.

Foto: Región Liptov

Dôvodov na návštevu Liptova je stále veľa aj v tomto období. Napríklad 14. septembra vyvrcholia 10. majstrovstvá vo vyrezávaní drevených sôch v Liptovskom Jáne a Jánskej doline, ktorých témou budú slovenské tradície.

Výborné tipy na program ponúka plánovač dovolenky, ktorý pri zadaní základných kritérií odporučí program na mieru návštevníka a netreba zabúdať ani na to, že zľavy cez Liptov Region Card sú tiež aktívne. Poistenie na hory v pobytovom balíku od 2 nocí s Liptov Region Card platí až do konca septembra a aj vďaka nemu sú cyklistické a turistické výlety po Liptove bezpečnejšie.

