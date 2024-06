Krásy južného Slovenska, ktoré by ste mali ochutnať

Nielen zahraničie, ale aj Slovensko ponúka mnoho malebných miest, ktoré dýchajú históriou, romantikou, zábavou alebo sú potešením pre chuťové poháriky. Napríklad v okolí Nových Zámkov môžete stráviť zaujímavý predĺžený víkend či celý týždeň.

Nové Zámky vyrástli na rozsiahlom Novozámockom močiari. Mesto má samé o sebe zaujímavú históriu aj charakter stredne veľkého mesta bohatého na vodné zdroje.

To, čo však v inom meste nenájdete, je profesionálna motokárová dráha Fibo Karting. Tri kryté haly tvoria druhú najväčšiu krytú motokárovú dráhu na Slovensku s celkovou dĺžkou dráhy 345 metrov. Štandardná doba jazdy je 8 minút a môžu ju absolvovať aj deti, ktoré majú minimálne 135 cm.

Termálne kúpalisko Štrand

Až 9 bazénov a množstvo naozaj zaujímavých atrakcií nájdete v modernom termálnom kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch. Jeho prednosťou sú okrem iného veľmi prijateľné ceny vstupného a služieb.

Ak chcete mať zábavu a pohodu na dosah ruky, môžete sa priamo na kúpalisku aj ubytovať. Areál ponúka miesto na grilovanie, detské ihriská, altánky, minigolf či volejbalové ihrisko.

V Nových Zámkoch by sa vám mohlo páčiť aj na bowlingu priamo v meste či v múzeu Jána Thaina, ktoré je tento rok konečne v nových výstavných priestoroch. Nájdete tu stopy našich predkov od praveku až do polovice 20. storočia.

Milovníci prírodného kúpania určite ocenia piesočnú rajskú pláž Zemné, 12 km od Nových Zámkov. Za návštevu stojí aj pevnosť v Komárne a lodný mlyn s dreveným mostom v Kolárove.

Šport a archeológia v Šuranoch

Iba 15 minút jazdy autom je to z Nových Zámkov do Šurian. Tu dávame do pozornosti milovníkom histórie, bádania a poznania Slovenskú Tróju v Archeoparku Nitriansky Hrádok. Ide o najbohatšie archeologické nálezisko v strednej Európe. Okrem iných vzácnych nálezov (napríklad fľaškovitých hrobov v zemi) sa tu našla Hrádocká venuša, nazývaná aj slovenská Helena. Preto Slovenská Trója… Je to soška zobrazujúca bohyňu plodnosti a ak si ešte pamätáte pôvodnú slovenskú dvojkorunáčku, jej podobizeň bola na rube tejto mince. Dnes môžete zväčšenú kópiu pôvodnej sošky objaviť v parčíku pri archeologickej lokalite.

Na tomto nálezisku prekvapí aj to, že sa v podstate nachádza v meste. Zámeček je na konci Topoľovej ulice. Určite ho môžete navštíviť aj s deťmi, nudiť sa nebudú.

Za návštevu v tejto oblasti stojí aj golfový klub pri letisku, zábavu a športové vyžitie si tu nájdu hráči aj nehráči golfu každého veku. Okrem plnohodnotného 9-jamkového ihriska s dĺžkou 2500 metrov si môžete v Airport Golf Clube užiť aj čoraz populárnejší footgolf a discgolf. Na tieto hry netreba žiadnu predchádzajúcu prípravu, kurz alebo skúšku. Pri footgolfe sa triafa futbalová lopta do jamky s priemerom 53 cm. Cieľom v discgolfe je trafiť lietajú disk do koša. V oboch hrách ide o to, aby bol cieľ dosiahnutý na čo najmenší počet kopov/hodov. V areáli sú vítané aj deti, dokonca majú veľmi príjemné vstupné.

Vinárstvo Château Rúbaň Foto: Milota Mezeiová

Strekovský vinohradnícky región

Oblasť Strekova je nielen na Slovensku známa výbornými vínami. 20. júla bude už V. deň otvorených pivníc v Strekove.

Samozrejme, za vínom sa sem oplatí prísť kedykoľvek. Štatisticky najviac slnečných dní v roku a pôda bohatá na živiny vďaka neďalekému Dunaju vytvára spolu s okolitými lesmi a rybníkmi unikátnu mikroklímu, v ktorej dozrieva hrozno s výnimočným charakterom.

Novinkami medzi „pivnicami“ je vinárstvo Château Rúbaň a vína z pivnice Čebovce. Obe vyrábajú víno pomerne krátko, no už sa zaradili na mapy najlepších vín sveta. Zlaté a strieborné medaily vyhrávajú každý rok na svetových súťažiach, ako sú Concours Mondial de Bruxelles, Bacchus Madrid, VinAgora Budapest či Vinalies Internationales de Paris. Vína z Château Rúbaň sú pravidelne zaraďované do výberu 100 najlepších vín v Národnom salóne vín SR. V roku 2022 v ňom bolo sedem vín z produkcie Château Rúbaň a z Pivnice Čebovce.

Okrem kvalitných vín tradičných odrôd sú tieto vinárstva známe aj výrobou vín zo slovenských novovyšľachtených odrôd hrozna: Svojsen, Hossa, Dunaj, Hron, Mília a Noria.

Noc v čarovnom kaštieli

Nech sa do Nových Zámkov alebo na Strekov vyberiete kedykoľvek, nielen v sezóne vína, nevynechajte kaštieľ Château Rúbaň. Ešte pred pár rokmi tu bol zanedbaný, zarastený les a na jeho okraji 200 rokov starý chátrajúci kaštieľ, ktorý pôvodne patril rodine grófa Aladára Zichyho. Po 2. svetovej vojne bol znárodnený a slúžil ako odkladisko vecí aj ľudí – rádových sestier a kňazov vo vysokom veku. Dnes je to zrenovovaný kaštieľ s vínnou pivnicou, zážitkovou gastronómiou, wellnessom, čarovným lesoparkom s množstvom príležitostí na oddych aj zábavu a možnosťou ubytovania v rozkošnom Guest House. Pobyt a prenocovanie na tomto mieste je silným zážitkom. Ak, samozrejme, nebude práve prebiehať svadba alebo iný event. A navyše je toto miesto známe aj tým, že si tu môžete pod odborným vedením z miestnych vín namiešať vlastné originálne cuvée a doniesť si tak domov unikátny suvenír z potuliek po južnom Slovensku.