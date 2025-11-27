Korytnica ožíva: V bývalých kúpeľoch prebiehajú zmeny, vrátia sa im kedysi známe kontúry?

Kúpele Korytnica patria k miestam, o ktorých sa dlho hovorilo najmä v minulom čase. Niekdajšia liečebná perla Liptova, známa minerálnymi prameňmi a unikátnou atmosférou, roky chátrala a mizla pod nánosmi náletových drevín. Dnes sa však situácia pomaly otáča. Dolná časť areálu prešla prvou etapou čistenia a návštevníci tam môžu opäť vidieť to, čo dlhé roky zakrývala vegetácia – pôvodné stromové aleje lemujúce chodníky.
Pre mnohých ide o prvý viditeľný signál, že kúpele Korytnica by sa mohli postupne dostať z úpadku. Zásah bol nevyhnutný nielen z estetického hľadiska, ale aj kvôli bezpečnosti. Husté porasty bránili údržbe, prechádzaniu a zakrývali historické časti areálu. V súčasnosti pôsobí spodná časť prehľadnejšie a jasnejšie ukazuje, ako bol priestor kedysi usporiadaný.
Prvá etapa vracia dôstojnosť miestu aj jeho histórii
Súčasťou týchto prác bolo aj vyčistenie hrobu doktora Józsefa Ormaia – osobnosti, ktorá sa výrazne zaslúžila o rozkvet kúpeľov Korytnica v časoch ich najväčšej slávy. Ormai, rodák z Kysúc a priekopník balneológie, stál na čele kúpeľov v období, keď patrili medzi najvyhľadávanejšie v celej monarchii. Venoval sa liečbe minerálnou vodou, žinčicou, publikoval štúdie a v roku 1904 sa významne pričinil o úspech korytnickej minerálky na Svetovej výstave v americkom St. Louis, kde získala striebornú medailu.
Jeho hrob, roky prekrytý machom, trávou a náletovými krami, je dnes po vyčistení znovu prístupný. Okrem symbolického významu ide aj o pripomenutie histórie, ktorá bola dlhodobo skrytá a zanedbaná. V blízkom období má pri hrobe pribudnúť pamätná tabuľa pripomínajúca jeho zásluhy.
Kúpele Korytnica kedysi spájala železnica, dnes je to cyklotrasa
K príbehu Korytnice neodmysliteľne patrí aj úzkorozchodná železnica Ružomberok – Korytnica, ktorú Ormai inicioval a ktorá bola otvorená v roku 1908. V čase svojho vzniku bola pre kúpele Korytnica významnou spojnicou so svetom, vďaka ktorej sa stali dostupnejšie. Dnes jej trasu kopíruje cyklotrasa Korýtko, obľúbená medzi miestnymi aj turistami. Pre mnohých je symbolické, že práve táto trasa opäť privádza ľudí do priestoru, ktorý generácie poznali ako miesto oddychu a liečby.
Čo čaká dolinu ďalej?
Hoci sa o oživení tohto miesta hovorí už dlhšie, až nedávne kroky ukázali konkrétny posun. Spoločnosť Korytnica 1853, ktorá zastrešuje revitalizačné práce, deklarovala v plánoch aj snahu spustiť výrobu minerálnej vody a v budúcnosti sa zaoberať obnovou jednotlivých objektov. Práve pod jej vedením sa podarilo zjednotiť pozemky a začať rozsiahle čistenie areálu.
To, ako rýchlo budú práce pokračovať, zatiaľ nie je definitívne známe. Ide o veľký a časovo náročný proces, ktorý si vyžiada ďalšie finančné aj technické riešenia. Isté však je, že po prvý raz po dlhých rokoch sa dá o kúpeľoch Korytnica hovoriť aj v prítomnom čase, nielen v spomienkach.
Dolina s bohatou minulosťou a otáznikom nad budúcnosťou
Kúpele Korytnica boli kedysi miestom, kde sa liečila elita, kde minerálne pramene hrali hlavnú úlohu a kde sa rozvíjala balneológia. Dlhé obdobie úpadku však zanechalo stopu – chátrajúca infraštruktúra, zmiznuté objekty, menej známa história.
Prvá etapa čistenia ukazuje, že aj po rokoch zanedbania má územie potenciál na zmenu. Kúpele Korytnica sa tak dostávajú späť do pozornosti verejnosti aj odborníkov, ktorí sledujú, či sa tento historický areál podarí revitalizovať citlivo a udržateľne. Budúcnosť ostáva otvorená, no prvé zmeny prinášajú nádej, že kúpele Korytnica by mohli získať späť aspoň časť svojej zašlej slávy.