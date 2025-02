Historické kúpele ožívajú: Unikátna výstava plagátov v Piešťanoch vám odhalí ich slávnu minulosť

Piešťany opäť dokazujú, že ich história nie je len o termálnych prameňoch, ale aj o umení a reklame. V rámci najnovšej výstavy na Kúpeľnom ostrove môžete obdivovať unikátne kúpeľné plagáty z prelomu 19. a 20. storočia. Návštevníkov očarí prvý Barlolámač, slávne dobové grafiky či pohľad na kultúrny život medzivojnového obdobia. Výstava pre verejnosť trvá až do apríla a je skutočnou časovou kapsulou, ktorá vás prenesie do čias, keď Piešťany dobývajú svet svojim kúpeľným čarom.

Piešťanské kúpele získali svetovú slávu pod vedením Ľudovíta Wintera, nezlomného a talentovaného obchodníka, ktorý dokázal aj najveľkolepejšie vízie meniť na skutočnosť. Ľudovít Winter si od začiatku uvedomoval, že na úspešné podnikanie je potrebná dostatočná reklama. Najväčší rozvoj zažívali piešťanské kúpele v období secesie a práve v tom čase došlo aj k rozmachu plagátu ako reklamného nosiča. A tak sa na početné dobové plagáty dostali symboly a rarity Piešťan – lámač barlí alebo infanteristický vozík ťahaný ľuďmi, čo bol jedinečný a lacný dopravný prostriedok kúpeľných hostí.

Foto: Rezort Piešťany

Plagáty umením

„Z medzivojnového obdobia sa zachovali aj plagáty pozývajúce na kultúrne podujatia, napríklad na Národopisný deň v Piešťanoch v roku 1926, na výstavu umelcov z 19. storočia alebo na koncert českého huslistu a skladateľa Jana Kubelíka v Grand hoteli Royal. Počas niekoľkých desaťročí vytvorili pre Piešťany plagáty viacerí talentovaní umelci, maliari a grafici, niektorí zanechali na plagátoch len svoje iniciálky a ďalší pre nás ostali anonymní,“ dopĺňa Martin Kostelník, kurátor výstavy.

Piešťanské plagáty vychádzali v časoch Rakúsko-Uhorska najčastejšie v maďarčine, nemčine, francúzštine či češtine. Po vzniku Československa pribudla aj slovenčina, angličtina, poľština, švédčina a ďalšie jazyky, zvyčajne jazyky krajín, kde mali piešťanské kúpele obchodné zastúpenie. V období secesie prevládal názor, že plagát nemá slúžiť len praktickému účelu, ale má byť aj oku lahodiaci s určitou umeleckou úrovňou. Bol nielen reklamným prvkom, ale aj umeleckým dielom. Výstava v napoleonských kúpeľoch na piešťanskom Kúpeľnom ostrove predstavuje:

• Plagáty s legendárnym Barlolámačom, ktoré odkrývajú históriu piešťanského symbolu

• Plagáty zachytávajúce, ako sa kedysi žilo a oddychovalo v Piešťanoch

• Plagáty v rôznych jazykoch dokumentujúce, ako sa kúpele prezentovali v zahraničí

• Plagáty s rôznymi témami – od liečivých účinkov vody až po spoločenské udalosti

Ako vznikol ikonický Barlolámač

V 90. rokoch 19. storočia vznikli prvé piešťanské plagáty – s motívom chlapca púšťajúceho barly od Paola Carmosina alebo nahého muža stojaceho na skale púšťajúceho barlu do výparov termálnej vody od Arpáda Bascha. Ľudovít Winter však nebol celkom spokojný, uvažoval o figúre už uzdraveného človeka, ktorý by barly nepotreboval. Oslovil Artura Heyera, vtedy mladého ilustrátora pôsobiaceho v Budapešti, aby vytvoril figúru, ktorá by vyjadrovala uzdravenie. Ten mu predložil skicu postavy muža s plátennou zásterou okolo bedier, s jednou

nohou vo vode a na kolene druhej lámajúceho už nepotrebnú barlu ako znak uzdravenia. Návrh sa Ľudovítovi Winterovi zapáčil, hneď ho dal zaregistrovať na obchodnej komore a zrodil sa slávny Barlolámač, symbol Piešťan.