Bratislavské mestské dni: Program pri Konskej železnici vás vráti v čase

Bratislavské mestské dni, ktoré sa budú konať 22.4.- 4.5.2025, prinesú do Nového Mesta nádych nostalgie i novú energiu. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto sa opäť zapája do celomestského podujatia a pripravuje jedinečný program, ktorý spojí históriu s kultúrou, komunitou a zábavou pre všetky generácie.

185 rokov od prvej jazdy konského vlaku

Jednou z hlavných tém BMD 2025 je „Tajomstvo ukryté v kľúči“ – symbol otvárania priestorov a príbehov. Práve preto sa verejnosti sprístupní stanica Konskej železnice na Krížnej 33, odkiaľ v roku 1840 vyrazil prvý vlak ťahaný koňmi do Trnavy.

„Téma nás prirodzene priviedla k myšlienke otvoriť tento historický priestor pri príležitosti 185. výročia jeho vzniku,“ vysvetľuje starosta mestskej časti Matúš Čupka.

Výstava, ktorú si zamilujú veľkí aj malí

Od 22. apríla do 4. mája bude stanica hostiť výstavu historických železničiarskych rovnošiat zo zbierky OZ Dopravná nostalgia. Návštevníkov čakajú aj železničné modely od Klubu železničných modelárov Bratislava, archívne fotografie a kroniky z rôznych bratislavských staníc.

Pripravený je aj interaktívny kútik – kto chce, môže si nasadiť čiapku alebo sako a odniesť si fotografiu ako pamiatku.

„Výstava je síce primárne zameraná na žiakov novomestských škôl, ale pozývame všetkých – rodiny, seniorov, aj zvedavcov z iných častí mesta. Vstup je voľný,“ dopĺňa vicestarostka Marianna Mašátová Haliaková.

Foto: Wikipédia

Piatok plný hudby, humoru a histórie

Hlavný program odštartuje v piatok 25. apríla o 17:00 otvorením za účasti predstaviteľov mestskej časti. O hudobný úvod sa postará Funny Fellows, ktorí privezú aj svoj legendárny Barkas.

Od 17:30 sa návštevníci môžu tešiť na rozprávača Petra Bittnera, ktorý ako „samozvaný prednosta stanice v Modre“ rozpovie vtipné historky o železnici, ktorá v Modre nikdy nejazdila.

„Konská železnica je realitou našich začiatkov, Modranská zas priestorom pre fantáziu. Spája ich myšlienka prepojenia cez sny, nie len cez koľajnice,“ približuje atmosféru vedúca oddelenia kultúry Adriana Rabatinová.

O 18:00 sa opäť rozoznie Funny Fellows, a program bude pokračovať komentovanou prehliadkou s turistickou sprievodkyňou Andreou Turanskou od 19:00.

Večer zakončí premietanie filmu „Ja milujem, ty miluješ“ o 20:00 (alternatívne o 20:30) v malej sále stanice. Kapacita je 40 miest a vstup je voľný.

Foto: https://www.funnyfellows.eu/

Sobota v znamení kvetov, dobrovoľníctva a prechádzok

Sobota 26. apríla prinesie do Nového Mesta zelené iniciatívy aj komunitnú energiu. Pre dobrovoľníkov bude pripravené skrášľovanie verejných priestorov – výsadba trvaliek a kvetinových lúk alebo výroba hmyzích domčekov (v prípade dažďa). Prihlásiť sa možno e-mailom na dobrovolnictvo@banm.sk.

Dom kultúry Kramáre pozýva medzi 9:00 a 12:00 na akciu Rozkvitnutý kulturák – výsadbu okrasných rastlín a zveľaďovanie okolia. Všetky pracovné pomôcky budú zabezpečené.

Obľúbené Novomestské špacírky sa vrátia v dvoch termínoch – o 10:00 a 15:00. Prehliadky povedú opäť Andrea Turanská a Ľubomíra Černáková a budú sa konať aj za nepriaznivého počasia. Účasť je bezplatná, no nutná je registrácia vopred.

Do programu sa zapojí aj Stredisko kultúry Vajnorská. V sobotu otvorí svoje ateliéry pre verejnosť a ponúkne ochutnávku výtvarných a keramických kurzov. Bude sa kresliť, lepiť, modelovať aj maľovať – pre deti aj dospelých.

Rodinná nedeľa plná rozprávok

V nedeľu 27. apríla sa stanica konskej železnice stane dejiskom Novomestskej rodinnej nedele. O 10:00 vystúpi bábkové Divadlo ŠiBe s predstavením Prešporské rozprávky. Aj tento program bude bezplatný, s prihliadnutím na kapacitu priestorov.

Budova historickej stanice bude verejnosti prístupná počas celého obdobia od 22. apríla do 4. mája, vždy v čase od 9:00 do 18:00. Vstup je voľný – a pozvánka platí pre každého, kto chce na chvíľu vystúpiť z každodenného kolobehu a nasadnúť do minulosti.