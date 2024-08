KAFKAesque: Nezvyčajná výstava v pražskom Centre súčasného umenia DOX

V pražskom Centre súčasného umenia DOX sa od februára 2024 koná jedinečná výstava s názvom KAFKAesque, ktorá je venovaná odkazu a poetike svetoznámeho spisovateľa Franza Kafku. Táto výstava nie je len retrospektívou jeho literárnej tvorby, ale prináša aktuálnu reflexiu Kafkovho diela v kontexte súčasného výtvarného umenia. Vystavuje sa tu viac ako 30 medzinárodne uznávaných umelcov, vrátane mien ako David Lynch, Jan Švankmajer či Jake a Dinos Chapman. Kurátormi výstavy sú Otto M. Urban, Leoš Válka, Michaela Šilpochová.

Robotický jeleň, ktorý reaguje na nenávisť

Výstava sa zameriava na zložitosť a nejasnosť dnešného sveta, pričom interpretuje Kafkovské témy, ako sú odcudzenie, existenciálny strach a absurdnosť byrokratického systému. Medzi vystavenými dielami nájdete rôzne formy umenia, vrátane malieb, sôch, filmov a zvukových inštalácií. Jedným z najvýraznejších diel je robotická socha jelena „Insilico,“ ktorá reaguje na nenávistné prejavy na sociálnych sieťach.

100 rokov od smrti Kafku

Výstava KAFKAesque je usporiadaná na počesť 100. výročia úmrtia Franza Kafku a ponúka hlboký pohľad do jeho tvorby, pričom ju prezentuje v novom svetle – aktuálnom a relevantnom pre dnešnú spoločnosť. Výstava potrvá do 22. septembra 2024, a je určite jednou z udalostí, ktorú by ste si nemali nechať ujsť, ak máte záujem o moderné umenie a literárne inšpirácie.

Ak sa chcete ponoriť do sveta, kde sa mieša realita s bizarnosťou a kde každý má „svojho Kafku“, návšteva tejto výstavy je pre vás tou správnou voľbou.