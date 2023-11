Hampi: Miesto, kde kamene spievajú, aké je ich tajomstvo?

V srdci južnej Indie leží Hampi, historické mesto známe svojimi žulovými skalami a zrúcaninami starodávnych chrámov. Medzi týmito pamiatkami nájdete chrám Vijaya Vithala, ktorý ukrýva jedinečný poklad – hudobné stĺpy, ktoré pri údere vydávajú melódie. Ako je to možné? Rozlúsknuť toto tajomstvo sa pokúšalo viacero výskumníkov a vedcov.

Hampi, označované ako múzeum pod holým nebom a zaradené do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, slúžilo v 14. až 16. storočí ako hlavné mesto rozsiahleho kráľovstva Vijayanagara. Areál chrámu Vijaya Vithala prináša spojenie krásnej okolitej prírody a architektonického majstrovstva starých civilizácií. Chrám, zasvätený hinduistickému bohu Višnuovi, je zasadený do scenérie žulových skál s nádhernými reliéfmi, ktoré vykresľujú príbehy hinduistickej mytológie. Zo záhadných stavieb vyniká Mahamandapa (Veľká sieň). Veľké balustrády lemované kamennými slonmi viedli do stĺpovej haly, ktorá je umiestnená na kamennej plošine vytesanej motívmi koní a kvetov. Tento pavilón plný vysokých kamenných stĺpov a zložito vyrezávaných sôch slúžil ako javisko pre tanečníkov, ktorí vystupovali pre kráľa a pre bohov.

Stĺpy ako jediné hudobné nástroje

Centrálnym bodom tohto archeologického skvostu sú hudobné stĺpy, známe ako „spievajúce kamene“ alebo „stĺpy sa-re-ga-ma“ (indická hudobná stupnica, u nás je do-re-mi-fa, pozn. redakcie). V dávnych dobách tu hudobníci „hrali“ na týchto päťdesiatich šiestich stĺpoch pomocou palíc alebo prstov, vydávajúc zvuky rôznych hudobných nástrojov. Každý stĺp je vytesaný z jednotlivých blokov žuly a vydáva pri údere rôzne hudobné tóny. Tento fenomén dodnes nedá spať mnohým výskumníkom. Ako je totiž možné, že kameň dokáže vyprodukovať rozmanité zvuky reprezentujúce stupne indického hudobného systému sa-re-ga-ma?

Aké je tajomstvo hrajúcich stĺpov?

Podľa odborníkov na architektúru a históriu, zvukové vlastnosti týchto stĺpov sú výsledkom kombinácie materiálu, z ktorého sú vyrobené, ich tvaru, umiestnenia a konkrétnej konštrukcie. Aj keď sa totiž stĺpy zdajú rovnaké, každý z nich je odlišný a bol vyrobený zo žuly pochádzajúcej z rôznych miestnych lomov. Mnohí však veria, že existuje aj estetická a symbolická hodnota týchto stĺpov, ktoré slúžili ako javisko pre duchovné a kráľovské rituály, ako aj pre umenie a zábavu. Táto kombinácia duchovného, ​​umeleckého a architektonického odkazu zanechala v Hampi nezabudnuteľnú stopu, ktorá fascinuje mnohé generácie.