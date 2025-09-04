Sklárna Jakub: Kde sa rodí sklo pre Hollywood aj bežné domácnosti

Keď sa otvoria dvierka do rozžeravenej pece a z útrob vyšľahne oranžovo-červený žiar, máte pocit, akoby ste stáli na prahu iného sveta. Svetla, ohňa a prastarého remesla, ktoré ľudí fascinuje už celé stáročia. Práve tu, v moravskom mestečku Vrbno pod Pradědem, sa nachádza Sklárna Jakub – dielňa, kde majster sklár Petr Slavkovský premieňa tekutý žeravý materiál na umelecké diela, ktoré obdivuje celý svet.
„Sklo je pre mňa živý organizmus. Mení sa každú sekundu a človek s ním musí byť v absolútnej symbióze,“ hovorí Slavkovský, ktorý denne pracuje aj 16 hodín. Kým iní idú večer spať, on stále stojí pri peci, aby dokončil ďalší pohár, vázu či originálny kúsok pre filmové štúdio.
Od malej dielne k svetovému filmu
Príbeh Sklárne Jakub nezačal v luxusných halách, ale v malej dielni. Petr Slavkovský sa rozhodol ísť vlastnou cestou v čase, keď sklárstvo v Česku čelilo úpadku. Zatvárali sa fabriky a remeselníci prichádzali o prácu. On však veril, že sklo svoju hodnotu nikdy nestratí.
A mal pravdu. Postupne si jeho výrobky všimli nielen českí zákazníci, ale aj zahraniční zberatelia a filmári. Sklo zo Sklárne Jakub sa objavilo v snímkach s Orlandom Bloomom a momentálne majster pracuje na dekoráciách pre kultový seriál Duna.
„Vo filme sa často hľadá niečo, čo pôsobí autenticky a nadčasovo. A to sklo je. Nie je to plast, ktorý o dvadsať rokov vybledne. Sklo má dušu a vydrží stáročia,“ vysvetľuje Slavkovský.
Exkurzia priamo pri peci
Návšteva sklárne nie je obyčajná turistická zastávka. Kým v múzeu sa na exponáty iba pozeráte, v Sklárni Jakub sa ocitnete doslova pár krokov od rozžeraveného skla. Vidíte, ako majster naberá na píšťalu žeravú hmotu a jediným dychom jej vdýchne nový tvar.
Exkurzie sa konajú počas pracovných dní od 7:00 do 13:30, väčšie skupiny sa odporúča objednať vopred. A ak chcete zažiť niečo skutočne výnimočné, môžete si pod dohľadom majstra vyfúkať vlastný pohár alebo karafu. Cena zážitku je 2000 Kč za polhodinu – no odnesiete si nielen jedinečný suvenír, ale aj spomienku na jedno z fyzicky najnáročnejších remesiel na svete.
16 hodín denne pri ohni
Málokto si uvedomuje, aké náročné je sklárske remeslo. Pec beží nepretržite, 24 hodín denne, pri teplote až 1200 °C. Sklo sa nedá „odložiť“ na zajtra. Ak majster sklár začne tvoriť, musí proces dokončiť.
„Je to práca, ktorá vás úplne pohltí. Ráno prídem do dielne a často ani neviem, ako ubehne deň. Sklo vás nepustí, kým mu nedáte finálnu podobu,“ priznáva Slavkovský.
Napriek tomu v jeho očiach vidíte nadšenie, nie únavu. Sklo je jeho vášeň, poslanie a aj životný štýl.
Galéria Na Milovskej huti odkrýva príbeh skla, ktoré ovládlo svet. Sprievodcom je AI (foto)
Umenie zapísané v UNESCO
Sklárstvo nie je len práca s ohňom a materiálom – je to kultúrne dedičstvo. Česká a slovenská sklárska tradícia patrí k tým najcennejším na svete a je zapísaná na zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
„Keď držíte v ruke sklenený pohár, nie je to len predmet. Je to výsledok storočí skúseností, odkaz našich predkov a dôkaz toho, že ručná práca stále dokáže konkurovať strojom,“ hovorí majster sklár.
Sklárna Jakub dnes
Dnes je Sklárna Jakub vyhľadávaným miestom nielen pre turistov, ale aj pre architektov, dizajnérov či filmárov. V ponuke sú exkurzie, tvorivé dielne, výroba na zákazku, ale aj teambuildingy pre firmy.
Zaujímavosťou je, že každý návštevník má možnosť nahliadnuť do zákulisia výroby – od prvého nabratia tekutej hmoty až po finálne brúsenie či dekorovanie.
Vedeli ste, že…?
- Sklo patrí medzi najstaršie materiály, ktoré ľudia poznajú – používalo sa už pred viac ako 4000 rokmi.
- Fúkanie skla je považované za tretie fyzicky najnáročnejšie remeslo na svete – hneď po baníctve a kováčstve.
- Každý kus zo Sklárne Jakub je originál, ktorý sa už nikdy presne nezopakuje. Aj keď sa majster snaží urobiť dva rovnaké poháre, vždy sa v niečom líšia.
- Pec v sklárni musí horieť nepretržite. Ak by sa vypla, sklo by vnútri stvrdlo a pec by sa mohla poškodiť.
Odkaz pre budúce generácie
Petr Slavkovský priznáva, že jeho najväčším želaním je, aby sklárske remeslo nezaniklo. „Dnes mladí ľudia často volia jednoduchšie povolania. Naučiť sa napríklad vyrobiť také uško trvá aj 10 rokov, ale verím, že ak niekto raz príde k peci a skúsi si vyfúknuť svoj prvý pohár, pochopí, aká je to nádherná práca,“ dodáva. A práve preto sa v Sklárni Jakub kladie dôraz na vzdelávanie a zážitky pre návštevníkov. Nejde iba o výrobu produktov, ale aj o šírenie povedomia o jedinečnom remesle, ktoré by bez nadšencov, ako je Slavkovský, mohlo zaniknúť. Pri práci mu občas pomáhajú jeho dve dcéry, tie však pokračovať v jeho šľapajach zatiaľ neuvažujú.
Sklárna Jakub – miesto, kde sklo žije
Keď odchádzate zo sklárne, máte v rukách možno len pohár či karafu, no v srdci nesiete omnoho viac – pocit, že ste boli svedkami niečoho magického. Niečoho, čo spája oheň, ľudský dych a ruky majstra do jedného dokonalého okamihu.
A to je posolstvo, ktoré si zo Sklárne Jakub odnesie každý návštevník: sklo nie je len predmet, ale živé umenie, ktoré spája minulosť s prítomnosťou a pretrvá aj do budúcnosti.