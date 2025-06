Dobrodružstvo na východe Slovenska: Navštívte najväčšie bludisko v strednej Európe

V srdci Starej Ľubovne sa rozprestiera unikátny areál, ktorý spája prírodu, legendy a dobrodružstvo. Viktóriine záhrady ponúkajú návštevníkom najväčšie bludisko svojho druhu v strednej Európe, kde sa každý môže stať hrdinom vlastného príbehu.

Keď sa den stane skutočnosťou

Príbeh Viktóriiných záhrad sa začal písať v roku 2017, keď 22-ročný mladík zo Starej Ľubovne dostal inšpiráciu v poľskom Zakopanom, kde ho nadchol ľadový labyrint. Túžba vytvoriť niečo rovnako výnimočné vo svojom rodnom meste sa postupne menila na realitu.

S podporou rodiny, priateľov a neochvejnou dávkou odhodlania premenil opustený a zanedbaný pozemok na zelený areál plný fantázie, hier a oddychu. Záhrady pomenoval z lásky po svojej partnerke Viktórii a vzdal jej takto poctu.

Čertova skala je srdcom bludiska

Srdcom Viktóriiných záhrad je majestátne bludisko Čertova skala, ktoré sa rozprestiera na ploche 6 400 m² a právom si drží titul najväčšieho bludiska svojho druhu v strednej Európe. Jeho dizajn a názov čerpajú inšpiráciu z miestnej legendy o diablovi, ktorý sa rozhodol zničiť Ľubovniansky hrad.

V rozhodujúcej chvíli ho však zmiatli zvony z kláštora, ktoré mu zabránili dokončiť zlý úmysel. Symbolickým stredobodom bludiska je vyhliadková veža, ktorá má byť stelesnením balvana, ktorý mal slúžiť ako nástroj skazy, no napokon sa stal monumentom legiend a dobrodružstva.

Dobrodružstvo pre malých aj veľkých

Bludisko Čertova skala nie je len o hľadaní správnej cesty, je to celodenné dobrodružstvo. Celý priestor je rozdelený do deviatich tematických zón, pričom každú stráži svoj vlastný „majster“. Návštevníci tu riešia hádanky, objavujú ukryté sochy a lúštia tajničky, ktoré ich vedú bližšie k cieľu. Tí, ktorí zvládnu všetky úlohy, získavajú čestný titul Ľubovnianskeho rytiera alebo Ľubovnianskej dámy, a to spolu s medailou a diplomom ako dôkaz svojej odvahy a dôvtipu.

A to nie je všetko, každý deň je v bludisku ukrytá truhlica s pokladom. Kto ju nájde ako prvý, vyhráva poukaz na ďalší vstup zdarma. Jej poloha sa denne mení, takže aj opakovaná návšteva prináša nové výzvy a zážitky.

Viac než len bludisko

Viktóriine záhrady sú oveľa viac než len bludisko. Návštevníci tu nájdu pokojné kvetinové a bylinkové záhony, lavičky ukryté pod nostalgickými lampami, ideálne na tiché rozjímanie či letné čítanie. Nechýbajú miesta určené na pikniky, športové aktivity či voľné chvíle s rodinou.

V letných mesiacoch areál ožíva kultúrou, pretože sa tu konajú divadelné predstavenia pod holým nebom, koncerty a nechýba ani sladké osvieženie v podobe zmrzliny na útulnej terase. Záhrady tak vytvárajú harmonické prostredie, kde sa spája zážitok, oddych a energia prírody.

Skupinové zážitky

Viktóriine záhrady ponúkajú aj špeciálne programy pre skupiny:

Teambuildingy pre firmy: Adrenalínové výzvy a tvorivé aktivity pod holým nebom.

Zážitkové vzdelávanie pre školy: Učenie cez hru, pohyb a tímovú prácu.

Escape Maze: Veľkolepá úniková hra v prírode.

Tieto aktivity sú dostupné od októbra do apríla. Počas leta (máj – september) je k dispozícii Nočná hra, kde bludisko odhaľuje svoju temnú stránku pod rúškom tmy.

Praktické informácie

Otváracie hodiny: Denne od 10:00 do 20:00, vrátane víkendov a sviatkov.

Vstupné do bludiska Čertova skala: Dospelý: 9 € Dieťa (6–14 r.) / Senior (60+) / ZŤP: 6 € Rodinný lístok (2 dospelí + 2 deti): 24 € Každé ďalšie dieťa k rodine: +5 € Dieťa do 5 rokov: zdarma

Skupiny (15+ osôb): Zľava 25 % (zľavy nie je možné kombinovať).

Vstup do areálu záhrad: Bezplatný (platí sa len za vstup do bludiska).

Ako sa sem dostať?

Viktóriine záhrady sa nachádzajú v Starej Ľubovni, neďaleko Ľubovnianskeho hradu. Parkovanie je možné priamo pri areáli alebo na Levočskej ulici pri VPS, odkiaľ je to približne 500 metrov pešo.