Čo robiť v Bratislave počas leta? Prinášame vám zoznam kultúrnych podujatí

Leto v Bratislave sa opäť ponesie v znamení umenia, hudby, divadla a športu. Kultúrne leto 2025, ktoré oslavuje významné 50. výročie, ponúka bohatý dvojmesačný program pre deti, dospelých i seniorov. Pripravené sú koncerty, výstavy, workshopy, divadelné predstavenia aj komentované prehliadky.

Slávnostný štart Kultúrneho leta 2025

Festival oficiálne odštartuje v nedeľu 29. júna 2025 na Hviezdoslavovom námestí. Na otváracom koncerte vystúpi uznávaná speváčka world music Ildikó Kali s kapelou, po nej energický DJ Beyuz a tiež seniori z Gaštanovej 19, ktorí predvedú svoje umelecké nadanie.

Okúste umenie priamo v uliciach

Letné mesiace prinesú množstvo výstav a umeleckých inštalácií. Zichyho palác opäť ožije, tentoraz so sochárskym dielom mladej autorky Júlie Kačerovej s názvom Zámotok, ktoré spríjemní vonkajší priestor počas celého leta. Výstavy v rôznych priestoroch doplnia diela od autoriek ako Barbara Kowalczuková, Adriana Baránková či Nikola Balberčáková.

Zoberte svoje ratolesti na divadelné stredy

Každú stredu v júli o 10:00 čakajú na najmenších návštevníkov rozprávky v príjemnom tieni palácového nádvoria. Medzi predstavenia patria napríklad „Tajomstvo dračieho úsmevu“ od Divadla na hojdačke, „O Snehulienke“ či „Krpci z tretieho vchodu“.

Niečo pre milovníkov divadla

Staré Mesto nezabúda ani na milovníkov divadla. Okrem detských predstavení ponúka aj inscenácie pre dospelých ako Srdcové záležitosti od Divadla NUDE alebo produkcie Ticho a spol. V Školskej 14 pokračuje počas leta aj bábkové divadlo Omnibus.

Zažite hudobné večery

Hudba bude znieť zo všetkých kútov Starého Mesta. Od operných árií, cez ľudovky Kuštárovcov, džez od Nikolaj Nikitin Quartet či Rosario Portuondo, až po elektroniku so SJU. Vystúpenia sa uskutočnia na nádvorí palácov, v záhradách i na námestiach. Vrcholom hudobnej časti bude koncert VENI ensemble, ktorý predvedie legendárne dielo Terryho Rileyho – In C pri príležitosti 50. výročia jeho vzniku.

Vyskúšajte si tvorivé workshopy

V Pistoriho paláci budú prebiehať kreatívne workshopy pre všetky vekové kategórie. Medzi nimi sú textilné kurzy PATCH TO MATCH, ekologické dielne Zeleň v meste a koncom augusta Letná škola kreslenia so Slávkou Ondrušovou. Pre výtvarne založené duše sú pripravené aj plenéry v Medickej záhrade.

Cvičte priamo v centre

Každý, kto chce spojiť pohyb s relaxom, si príde na svoje v Medickej a Grasalkovičovej záhrade. Cvičenia jógy, pilatesu či taiči budú prebiehať počas celého leta s profesionálnymi lektormi, v ranných aj podvečerných hodinách.

Objavujte zákutia Bratislavy

Každú nedeľu o 16:00 sa záujemcovia môžu pridať na komentované prechádzky po známych i skrytých miestach Bratislavy. Prehliadky ako Vily výhľady, Funkcionalizmus či Prüger-Wallnerova záhrada odkryjú nové pohľady na historické časti mesta.

Tu nájdete kompletný výber akcií

Prinášame prehľad všetkých hudobných vystúpení, divadelných predstavení, výstav a sprievodných podujatí, ktoré vás čakajú počas Kultúrneho leta 2025 v Starom Meste.

Predstavenia pre všetky deti (každá streda o 10:00, Zichyho palác):

2. júl – Tajomstvo dračieho úsmevu

9. júl – Chrobáci v hlave

16. júl – O Snehulienke

23. júl – Bodkovaný pes

30. júl – Krpci z tretieho vchodu

Nechajte sa unášať v rytme hudby

29. jún – Ildikó Kali & DJ Beyuz

– Ildikó Kali & DJ Beyuz 6. júl – Operné Hviezdko

– Operné Hviezdko 13. júl – Kuštárovci

– Kuštárovci 31. júl – Lash & Grey + Oskar Török

– Lash & Grey + Oskar Török 3. august – Daniel Handák

– Daniel Handák 7. august – SJU

– SJU 10. august – Rosario Portuondo

– Rosario Portuondo 19. august – Fractal Beauty

– Fractal Beauty 24. august – Nikolaj Nikitin Quartet

– Nikolaj Nikitin Quartet 28. august – Karol Samuelčík – BACH: A new Resonance

– Karol Samuelčík – BACH: A new Resonance 5. september – VENI ensemble – In C

Tieto výstavy si nesmiete nechať ujsť