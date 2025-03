Cestujte počas jari: RegioJet prichádza s novými linkami!

Lepší komfort, nové destinácie a ešte väčší počet spojov. RegioJet od apríla posilňuje svoju flotilu o moderné dvojpodlažné autobusy a otvára nové medzinárodné linky.

Nové autobusové linky

RegioJet pokračuje v revolúcii komfortného cestovania. Od apríla rozšíri svoj vozový park o 12 nových dvojpodlažných autobusov Setra s unikátnym usporiadaním sedadiel 2+1. Cestujúcim ponúkajú nadštandardné pohodlie, ktoré sa vyrovná prvej triede vo vlakoch a lietadlách.

„RegioJet teraz kompletne pokrýva svoje medzinárodné linky najmodernejšími dvojpodlažnými autobusmi,“ uviedla Dita Tomešová, výkonná riaditeľka autobusovej dopravy RegioJet.

S najnovším prírastkom dosiahla flotila luxusných autobusov už 32 vozidiel. Prvých 20 vozidiel bolo nasadených už v septembri 2023 na kľúčové európske trasy, vrátane spojov Praha-Brno-Bratislava-Budapešť, Praha-Berlín, Praha-Mníchov a diaľkových liniek do Británie, Francúzska, Holandska, Švajčiarska, Maďarska a Talianska.

Foto: https://www.studentagency.cz/ Foto: regiojet.sk.

Nová linka do Varšavy a viac spojov do Viedne

Od 5. marca RegioJet spustil predaj lístkov na novú medzinárodnú linku medzi Prahou a Varšavou. Prvé spoje vyrazia 14. apríla a budú zastavovať aj vo Vroclave a Lodži. Autobusy budú premávať dvakrát denne v každom smere – z Prahy o 9:00 a 22:00, z Varšavy o 8:00 a 22:00. Cena jednosmerného lístka začína na 399 Kč.

Súčasne RegioJet posilní spojenie na letisko vo Viedni. Na letnú sezónu plánuje pridanie ďalších priamych spojov, čím sa ešte viac uľahčí doprava cestujúcim smerujúcim na lety do celého sveta.

Letná sezóna a spojenia do Chorvátska

RegioJet už spustil predaj lístkov na medzinárodné spoje do populárnych letných destinácií. Autobusy do Chorvátska začnú premávať 30. mája a sezóna potrvá do konca septembra. V okrajových mesiacoch budú spoje dostupné trikrát týždenne, no od 16. júna sa frekvencia zvýši na denné jazdy.

Linka Praha-Brno-Bratislava-Split ponúkne priamu dopravu do deviatich obľúbených prímorských letovísk, vrátane Zadaru, Šibeniku, Trogiru a Splitu. Cena lístkov na trasu Praha-Split začína od 41€.

Maximálny komfort na cestách

Dvojpodlažné autobusy Setra Fun&Relax⁺ s kapacitou 58 miest sú navrhnuté s dôrazom na pohodlie. Oproti bežným autobusom s kapacitou až 80 miest ponúkajú viac priestoru a súkromia. Horné poschodie disponuje exkluzívnym usporiadaním sedadiel 2+1, čo zabezpečuje väčší osobný priestor a komfort na dlhých cestách.

Každé sedadlo je plne polohovateľné, vybavené ergonomickým stolíkom, nastaviteľnou opierkou hlavy a multimediálnym systémom na sledovanie filmov, hranie hier či prístup k online tlači. Cestujúci môžu využívať rýchle Wi-Fi pripojenie, 230V zásuvky a USB/USB-C porty na nabíjanie zariadení.

Okrem toho RegioJet ponúka cestujúcim bezplatnú zrnkovú kávu z profesionálneho kávovaru – espresso, lungo, latte macchiato a ďalšie teplé nápoje, v lete aj ich ľadové verzie. K dispozícii je tiež bezplatná pitná voda, samoobslužný automat s občerstvením a chladenými nápojmi.

RegioJet tak opäť posúva úroveň cestovania na novú úroveň a ponúka spojenie pohodlia, rýchlosti a dostupnosti pre všetkých cestujúcich.