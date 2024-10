Bratislavské letisko počas zimy: Dreamliner, biznis lôžka a exotické destinácie

Dreamliner: Nová éra komfortného cestovania

Historický míľnik nastane 30. októbra, keď z bratislavského letiska vzlietne prvýkrát Boeing 787-9 Dreamliner. Toto moderné lietadlo s kapacitou 355 cestujúcich ponúkne tri triedy – ekonomickú, prémiovú a biznis light. Cestovná kancelária Čedok bude týmto lietadlom zabezpečovať lety na Maurícius a thajský ostrov Phuket.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.de/

Luxus na palube: Biznis trieda s plnohodnotným lôžkom

Ďalšou revolučnou novinkou je zavedenie biznis triedy s plnohodnotným lôžkom na letoch do exotických destinácií. Od 23. októbra 2024 budú môcť cestujúci využiť túto službu na linkách do Dominikánskej republiky, na Kubu a do Vietnamu. Airbus A330 spoločnosti World2Fly ponúkne 30 miest v biznis triede s polohovateľnými kreslami, ktoré sa dajú rozložiť do formy postele.

Exotika na dosah

Zimná sezóna prinesie celkovo 12 exotických destinácií dostupných priamo z Bratislavy. Medzi novinky patrí priamy let do hlavného mesta Ománu – Maskatu, ktorý bude k dispozícii od februára do mája 2025. Cestujúci budú mať možnosť letieť aj do ďalších atraktívnych destinácií ako Katar, Bahrajn, Dubaj, Salalah v Ománe, Maurícius, Phuket, Zanzibar, Dominikánska republika, Vietnam a Kuba.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.de/

Flexibilita pre cestujúcich: Samostatné letenky do exotiky

Cestovná kancelária DER Touristik prináša možnosť zakúpenia samostatných leteniek do ekonomickej či biznis triedy pri letoch do Dominikánskej republiky, na Kubu či do Vietnamu. Ceny spiatočných leteniek začínajú od 1 069 €, s príplatkom za biznis triedu od 349 € za jednosmerný let.

Vylepšenia na pravidelných linkách

Okrem charterových letov sa zlepší aj ponuka pravidelných liniek. Pegasus Airlines nasadí na lety do Istanbulu väčšie lietadlo typu Airbus A321neo s kapacitou 239 cestujúcich. Celkovo bude z Bratislavy lietať 5 leteckých dopravcov do 19 destinácií v rámci pravidelných liniek.Generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota zhrnul: „Táto zimná sezóna bude pre naše letisko skutočne prelomová. Prinášame cestujúcim nielen nové destinácie, ale aj vyšší komfort a kvalitu cestovania.“