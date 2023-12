Ako sa slávi Mikuláš vo svete: Zaujímavé tradície, o ktorých ste možno nevedeli

Na Slovensku je Mikuláš veľmi obľúbený sviatok a slávi sa 6. decembra. V tento deň nosí svätý Mikuláš darčeky deťom a často ho sprevádzajú jeho verní spoločníci, čert a anjel. Ľudia si obliekajú kostýmy a chodia po domoch, kde deti za básničku či pieseň dostanú sladkosti, ovocie a drobné darčeky. Mikuláš bol vlastne biskupom v Myre, ktorý pomohol chudobnému mužovi. Muž mal tri dcéry, no nemohol ich vydať, pretože nemal pre ne veno. A tak sa rozhodol pre zúfalý čin. Chcel ich dať na prostitúciu. Mikuláš sa to dozvedel a potajomky v noci mu zanechal na okne tri mešce zlata, aby mal chudobný muž veno pre svoje dcéry. Táto tradícia sa zachovala v našom kraji dodnes, no prešla výraznou transformáciou. Škoda, taký mešec by sa zišiel. :) A ako sa slávi Mikuláš vo svete?

Poľsko – Mikolaj a snehová vločka

Poľský Mikuláš je Mikolaj a prizval si na pomoc snehovú vločku. Podobne ako u nás v noci z 5. na 6. decembra skrýva darčeky do topánok. Neposlušným deťom daruje paličku, aby vedeli, čo ich čaká.

Nemecko – Mikuláš a Knecht Ruprecht

Nemecko je domovom mnohých krásnych tradícií spojených s Mikulášom. Tu je veľmi populárna tradícia adventných kalendárov a mikulášskych trhov, ktoré sa konajú po celej krajine. Na Mikuláša deti často dostávajú sladkosti a malé darčeky. Nemecký Mikuláš je podobný tomu nášmu, ale namiesto čerta chodí s Mikulášom Knecht Ruprecht. Ide o postavičku s bujnou bradou, mnohokrát tmavou pleťou zababranou od uhlia. Nechýbajú ani reťaze, kožušina a metly, podobne ako u našich čertov.

V Rakúsku zastrašovaciu a tým aj edukačnú funkciu plní zas Krampus. Slabším povahám však môže spôsobiť nočné mory.

Fínsko – trvalý pobyt Mikuláša

Fínsko sa považuje za sídlo Mikuláša, respektíve Santa Clausa. Podľa povesti na úpätí hory Korvatunturi žije Joulupukki (fínsky výraz pre Mikuláša), a tu zhromažďuje lístočky so želeniami všetkých detí. Balenie darčekov a ich export zabezpečuje rýchla rota škriatkov, špedičnou firmou je záprah ťahaný sobmi.

USA – Mikuláš Santa Clausom vďaka básničke

V Spojených štátoch a Kanade je Mikuláš známy ako Santa Claus. Santa Claus prichádza v noci z 24. na 25. decembra, aby nosil darčeky deťom na Vianoce. Tradičné obrázky Santa Clausa zahŕňajú starého muža s bielou bradou, červeným oblekom a čiapkou. A ako vlastne vznikla táto postava? Môžu za to holandskí osadníci. Práve oni zaviedli do osady Nový Amsterdam, dnešného New Yorku, zvyk oslavovať Sintera Klaasa, holandskú verziu svätého Mikuláša. Aby oslávili svojho patróna, postavili na území dnešného Manhattanu dokonca jeho sochu.

No najväčšia zmena v podobe mikulášskych osláv v Amerike prišla v roku 1822, keď profesor Clement Clark Moore cestoval domov z vianočných nákupov. Po ceste si všimol typické snehové čiapky na komínoch newyorských domov a táto scenéria zimného New Yorku ho nesmierne inšpirovala. V dôsledku tejto inšpirácie napísal pre deti básničku nazvanú „Návšteva sv. Mikuláša“ (A Visit from St. Nicholas).

Táto báseň spojila tradičné holandské, nemecké a škandinávske prvky sviatočných osláv a vytvorila nezabudnuteľnú postavičku malého, bradatého mužíčka, ktorý prichádza na saniach ťahaných legendárnym záprahom ôsmich sobov. Týmto spôsobom sa svätý Mikuláš, známy aj ako Santa Claus, stal ikonou amerických vianočných osláv a získal svoj charakteristický vzhľad a spôsob doručovania darčekov.

Holandsko – slávnostný príchod na parníku

V Holandsku je Mikuláš známy ako Sinter Klaas alebo Sinterklaas. Slávnostný príchod Sinterklaasa do mesta je veľkou udalosťou, pri ktorej deti majú možnosť vidieť ho naživo. Sinterklaas má svojich pomocníkov známych ako „Čierni Petrovia“, ktorí mu pomáhajú nosiť darčeky. Podľa tamojšej legendy Sinter Klaas býva inak v Španielsku, kde dovolenkuje celý rok. Keď však nastane jeho čas, pripláva na parníku so svojimi „zamestnancami“ a na breh vystúpi na bielom koni. To je život. :)

Či už k vám zavíta Mikuláš, Mikolaj, Sinter Klaas alebo Santa Claus, dôležité je spomenúť si na svojich blízkych a urobiť im radosť aspoň malou drobnosťou. Krásneho Mikuláša!