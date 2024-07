Aké ochorenia hrozia v obľúbených letoviskách? V týchto krajinách pozor na osýpky a horúčku dengue

Cestovanie do zahraničia prináša so sebou nielen nové zážitky, ale aj potenciálne zdravotné riziká. Aj keď na sto percent sa ochoreniam vyhnúť nedá, existujú spôsoby, ako výrazne znížiť riziko nákazy už pri samotnom výbere cieľa cesty. Nejde pritom len o exotické destinácie. Prekvapiť vás môžu aj známe letoviská, kde by ste riziko infekcie možno nepredpokladali.

Aké ochorenia hrozia v obľúbených letoviskách?

„Osýpky sa vlaňajší aj tento rok vyskytli v početnejšom množstve aj v obľúbených európskych dovolenkových destináciách ako Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko,” uvádza doktorka Tatiana Červeňová, hlavná hygienička Slovenskej republiky. Nákaza sa prejaví nádchou, neskôr kašľom, zápalom spojiviek a svetloplachosťou, zvýšenou teplotou, škvrnami na sliznici líc a následne splývavou vyrážkou. Podľa informácií Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) závažnosť osýpok spočíva v častých komplikáciách ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému.

Nebezpečná horúčka

Podľa Ivana Bakossa zo sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie ÚVZ sme tento rok na Slovensku zaznamenali zo zahraničia zavlečených päť prípadov horúčky dengue. Buďte opatrní, najmä pokiaľ sa balíte do Thajska, Egypta, na Maledivy, ale i Francúzska, Talianska, či Nemecka, chorých hlásia túto sezónu aj odtiaľto. „Ak sa ochorenie klinicky prejaví, príznaky sú zväčša podobné chrípke,“ približuje Bakoss, že charakteristická je bolesť hlavy, kĺbov, nevoľnosť, vracanie, únava či vyrážka, v extrémnom prípade sa pridajú aj ťažkosti s dýchaním, krvácaním a rýchlym poklesom tlaku až šokom a smrťou. „Ak plánujete cestovať do oblasti, kde je malária bežná, mali by ste sa chrániť antimalarikami. Tieto lieky sú dostupné na lekársky predpis a ich užívanie by malo byť konzultované s odborníkom,“ radí David Gavaľa, majiteľ cestovnej kancelárie DAKA. Okrem liekov je dôležité sa chrániť aj fyzicky. „Ako ochranu pred maláriou a horúčkou dengue používajte repelenty s vysokým obsahom aktívnej zložky DEET, noste dlhé rukávy a nohavice, a spávajte pod moskytiérou,“ hovorí David Gavaľa.

Na juhu Európy pozor na komára

Populárne destinácie Slovákov môžu prekvapiť aj výskytom západonílskej horúčky. Nakazeným komárom sa pre klimatickú zmenu infikujete už aj v južnej Európe. Alebo zvažujete obľúbený Egypt? Pozor na obávanú chorobu špinavých rúk. Hepatitída A rovnako ako typ E sa prenášajú fekálno-orálnou cestou, teda z neumytých rúk, zo znečistených potravín či nápojov. Prihlási sa zvýšenou teplotou, kašľom, nádchou či žltým sfarbením kože a očných bielok. „Základ je vždy a všade dodržiavať prísnu hygienu rúk, mať poruke zásobu pitnej vody a vybaviť sa všetkými potrebnými očkovaniami – proti osýpkam, vírusovej hepatitíde, záškrtu, čiernemu kašľu, tetanu i meningokokom,“ odporúča Gavaľa.

Dôležitá poistka

Zvláštnu prípravu vyžaduje turistika s najmenšími. Tropické krajiny pre ne nie sú vôbec vhodné. „Ak cestujete s deťmi, voľte krajiny s časovo prijateľnými trasami a dobrým ubytovaním, cestovnú lekárničku prispôsobte krajine a svojmu zdraviu,“ nabáda Tatiana Červeňová. Myslite na to, že detský organizmus je citlivejší a zmeny a infekcie môže znášať horšie. Aj ak ste nič nezanedbali, môže sa stať, že vy alebo vaše dieťa skončí s horúčkou či hnačkou. Čo robiť v tom prípade? „Nehody sa môžu stať kdekoľvek a náklady na zdravotnú starostlivosť v zahraničí sú často astronomické. Cestovné poistenie vám môže ušetriť tisíce eur, pokrývajúc náklady na liečbu, hospitalizáciu a dokonca aj návrat domov,“ upozorňuje David Gavaľa. Okrem „modrej“ kartičky poistenca, ktorá vám v krajinách Európskej únie zabezpečí neodkladnú zdravotnú starostlivosť, sa oplatí mať aj záruku číslo dva – cestovné poistenie. Ušetrí vám peniaze i nervy, keďže v jeho cene okrem preplatenia nákladov máte i asistenčnú službu, ktorá vám s vyhľadaním zdravotnej starostlivosti pomôže. „Pokiaľ si poistíte pobyt v zahraničí cez cestovnú kanceláriu, asistenčnú službu môže kontaktovať delegát a prepojiť vás,“ ozrejmuje David Gavaľa.

Základné hygienické tipy: