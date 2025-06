Adrenalín na dovolenke? Správne poistenie vám ušetrí tisíce eur

Letné dovolenky sa menia. Kým kedysi ľudia cestovali do zahraničia najmä za oddychom pri mori či za pohodovou turistikou, dnes čoraz viac vyhľadávajú adrenalínové zážitky. Zoskoky padákom, bungee jumping, horolezectvo, wakeboarding či potápanie sú čoraz populárnejšie.V prípade úrazu alebo nehody sa môžu náklady na liečbu vyšplhať na desiatky až stovky tisíc eur.

S adrenalínom prichádza aj vyššie riziko zranenia. Mnohí si to uvedomia až po nepríjemnej skúsenosti. Klient Allianz – Slovenskej poisťovne sa nedávno vybral do Južnej Afriky, kde si chcel užiť paraglajding. Počas pristávania mu však silný vietor skomplikoval manéver a skončil nárazom do skaly. Výsledok? Zlomená ruka, nutná operácia a následne ďalší chirurgický zákrok po návrate domov.

„Našťastie išlo o rizikový šport, ktorý mal klient pripoistený, takže všetky náklady na liečbu mu boli preplatené,“ vysvetľuje hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Lucia Strnad Muthová.

Nie všetci však majú také šťastie. V inom prípade si klient Allianzu zahral lakros v rámci školského klubu. Počas zápasu utrpel zranenie, avšak nemal uzatvorené pripoistenie pre súťažné športy. Všetky náklady si tak musel hradiť z vlastného vrecka.

„Vidíme trend, že ľudia dnes necestujú do zahraničia len za oddychom. Čoraz častejšie vyhľadávajú adrenalínové aktivity — zoskok padákom, bungee jumping, horolezectvo, potápanie. Tieto športy ale patria medzi rizikové a štandardné cestovné poistenie ich nekryje,“ pripomína Lucia Strnad Muthová.

Povedomie medzi klientmi síce rastie, no stále nie každý na pripoistenie myslí. „Stáva sa, že človek vykonáva rizikový šport a zabudne si ho pripoistiť. Navyše, nie vždy je na prvý pohľad jasné, čo je a čo nie je riziková aktivita. Napríklad rekreačné športy nemusia byť rizikové, no ak sa zúčastníte organizovanej súťaže, už ide z pohľadu poistných podmienok o výkonnostný šport, ktorý si vyžaduje pripoistenie,“ vysvetľuje Tomáš Hudáček z asistenčnej spoločnosti Allianz Partners.

Náklady na záchranu a liečbu pri adrenalínových športoch môžu byť astronomické. Allianz eviduje prípad z USA, kde slovenský horolezec počas výstupu spadol. Cena za pátranie, vyslobodzovanie, ošetrenie, hospitalizáciu a repatriáciu späť na Slovensko presiahla 160-tisíc eur.

Aj menej dramatické situácie môžu priniesť vysoké účty. V Singapure klient jazdil na wakeboarde a pri páde si zlomil nos. Operácia a liečba vyšli na 5 300 eur. Keďže mal pripoistenie na rizikové športy, Allianz uhradil všetky náklady.

„Medzi športy, ktoré si treba pripoistiť, patria všetky letecké športy vrátane zoskokov z lietadla, bungee jumping, horolezectvo, jazda na wakeboarde, potápanie do hĺbky nad 20 metrov, ale aj pohyb v nadmorskej výške nad 3 000 metrov mimo značených trás,“ uvádza T. Hudáček.