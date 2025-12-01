Kam v zime? 7 najromantickejších zimných zrúcanín na Slovensku

Niektoré miesta lásky nie sú značené srdcom na mape, ale kamennou ruinou na kopci. Zima im dáva nový život — sneh premení múry na stránky dávneho príbehu. Vydajte sa na výpravu do siedmich zrúcanín, ktoré oplývajú romantickou aurou.
1. Letohrádok Babylon
História rozpráva….
Letohrádok Babylon sa nachádza nad obcou Brodzany v okrese Partizánske a je súčasťou pôvodného historického areálu tamojšieho kaštieľa, ktorý v 19. storočí vlastnil ruský diplomat František de Pauly d’Humbert. Ten sa oženil s Natáliou Oldenburgovou, neterou básnika A. S. Puškina, a práve vďaka nim sa kaštieľ v Brodzanoch stal kultúrnym centrom regiónu. Babylon, ako ho miestni poznajú, je malá baroková stavba z 18. alebo začiatku 19. storočia, postavená pravdepodobne ako romantický pavilón v zmysle vtedajšej záhradnej architektúry.
Nie je to hrad ani obranná veža – išlo o glorietu, tzv. „rozkošnú stavbu“ určenú na oddych, meditáciu, čítanie alebo rozhovory počas prechádzok v lesoparku. Vysoký kruhový pôdorys a výhľad z návršia, na ktorom stojí, zodpovedajú typickému princípu romantických krajinných kompozícií aristokratických sídiel. V súčasnosti sú z nej zachované len múry bez strechy, no jej zvyšky majú značnú umelecko-historickú hodnotu ako zriedkavý typ záhradnej architektúry z obdobia baroka a klasicizmu. Babylon je zaradený medzi národné kultúrne pamiatky SR.
Ako sa sem dostať?
Najlepší prístup vedie z obce Brodzany, od miestneho kaštieľa (dnes Múzeum A. S. Puškina). Od kaštieľa sa vydajte poľnou cestou smerom na sever, potom pokračujete mierne do kopca po lesnom chodníku, ktorý nie je oficiálne značený. Výstup trvá približne 30–40 minút, podľa zdatnosti a stavu terénu.
Jedna z legiend hovorí…
Aj keď historické záznamy neuvádzajú konkrétnu povesť, medzi miestnymi sa šíri príbeh o mladej grófke, ktorá sa sem chodievala skrývať pred dohodnutým sobášom. Zamilovala sa do kočiša, s ktorým sa mala tajne stretávať práve v Babylonu. Ich láska sa neskončila šťastne – jej rodičia vzťah zakázali a mladík zmizol. Odvtedy sa vraj každý rok v zime, keď padne prvý sneh, objaví na zrúcanine malý venček z čečiny – vraj ho tam necháva jej duch…
❄️ Zimná dostupnosť
Áno, voľne prístupný počas celého roka.
2. Čachtický hrad
História rozpráva….
Postavený v polovici 13. storočia ako súčasť kráľovskej pohraničnej obrany, Čachtický hrad slúžil ako pevnosť proti vpádom z Českej kotliny. Jeho osud je však neoddeliteľne spojený s grófkou Alžbetou Báthoryovou, ktorá tu žila na prelome 16. a 17. storočia.
Podľa dobových výpovedí mala byť zodpovedná za smrť desiatok až stoviek mladých dievčat, no mnohé moderné výskumy naznačujú, že išlo o vykonštruovaný politický proces. Hrad bol po jej zatknutí postupne opustený a v 18. storočí ho definitívne zničil požiar. Napriek tomu jeho ruiny dodnes pôsobia dramaticky a sú magnetom pre všetkých milovníkov tajomna.
Ako sa sem dostať?
Trasa vedie z obce Čachtice po žltej turistickej značke cez les. Výstup trvá približne 45 minút a je mierne stúpajúci. V zime odporúčame nešmykľavú obuv.
Jedna z legiend hovorí…
V zimných večeroch vraj niekedy uvidíte ženskú postavu v bielych šatách pri severnej veži. Mnohí veria, že je to Báthoryová, ktorá sa dodnes nevie zmieriť so svojím osudom.
❄️ Zimná dostupnosť
Áno, otvorený počas celého roka, vstupné závisí od sezóny, výhľady sú však prístupné vždy.
3. Lietavský hrad
História rozpráva….
Lietavský hrad bol postavený v druhej polovici 13. storočia ako súčasť obrany severozápadnej hranice Uhorska. Patril viacerým významným šľachtickým rodom, vrátane Balassovcov a neskôr Thurzovcov, ktorí z neho urobili honosné renesančné sídlo. V čase najväčšej slávy bol jedným z najlepšie opevnených hradov v krajine. Po smrti Imricha Thurzóa v roku 1621 sa o hrad nikto nestaral a začal pustnúť. V súčasnosti je udržiavaný dobrovoľníckym združením a stále ohromuje svojimi zachovanými vežami a nádhernými výhľadmi.
Ako sa sem dostať?
Odporúčaná trasa vedie z Lietavy – časť Majer. Cesta cez les trvá asi 40–50 minút, v zime býva čarovne zasnežená, ale schodná.
Jedna z legiend hovorí…
Miestna povesť hovorí o zakliatej komnate, v ktorej spí bývalý pán hradu. Keď jeho potomok vystúpi na hrad počas prvej snehovej búrky roka, dvere sa otvoria.
❄️ Zimná dostupnosť
Áno, voľne prístupný počas celého roka. V zime opatrne – skaly môžu byť klzké.