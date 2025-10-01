9 tajuplných hradov kúsok od Brna, kde sa história stretáva s legendami

Južné Česko nie je len krajinou viníc a ľudových tradícií. V lesoch, na kopcoch aj nad riekami tu stoja hrady, ktoré si pamätajú časy rytierov, obliehaní a dávnych legiend. Vybrali sme 9 miest, kam sa z Brna dostanete bez veľkých príprav a kde história stále dýcha medzi kamennými múrmi. Niektoré sú známe, iné nenápadne ukryté v prírode.
1. Hrad Pernštejn
Poloha
Obec Nedvědice, Juhomoravský kraj (na hranici s Vysočinou)
História
Pernštejn patrí k najlepšie zachovaným goticko-renesančným hradom v Česku. Jeho história siaha až do prvej polovice 13. storočia, kedy ho vybudoval pravdepodobne Štěpán z Medlova. Hrad postupne prešiel do majetku významného rodu Pernštejnovcov, podľa ktorého získal aj meno.
Počas 15. a 16. storočia prešiel rozsiahlou prestavbou, vďaka ktorej získal unikátnu obrannú architektúru – zložité bludisko schodísk, úzkych priechodov a obranných prvkov robí z Pernštejna stavbu, ktorá nikdy nebola dobytá.
Hovorí sa…
Jedna z najznámejších legiend hovorí o Perchte z Pernštejna, dcére šľachtica, ktorá bola proti svojej vôli vydatá za nemilovaného manžela. Po smrti sa údajne vracia ako „biela pani“ a jej zjavenie predpovedá smrť člena rodu.
Ako sa sem dostanete?
Najlepšie vlakom do stanice Nedvědice, odkiaľ vedie značená trasa priamo k hradu (asi 25 minút peši). Autom možno parkovať na platenom parkovisku pod hradom. Prechádzka vedie lesom do mierneho kopca.
2. Hrad Bouzov
Poloha
Olomoucký kraj, obec Bouzov
História
Bouzov bol založený na prelome 13. a 14. storočia pravdepodobne Búzom z Búzova. V 17. storočí sa dostal do rúk Rádu nemeckých rytierov. Po stáročiach chátrania bol na prelome 19. a 20. storočia romanticky prestavaný arcivojvodom Eugenom Habsburským.
Cieľom bolo premeniť hrad na reprezentatívne sídlo rádového veľmajstra. Výsledkom je nádherný romantický hrad s padacími mostami, arkádami a vežami.
Hovorí sa…
Miesto je vraj strážené duchom templára, ktorý zomrel pri obrane relikvií. Vraj sa objavuje v najvyššej veži počas búrok a dáva pozor, aby sa hrad nikdy nedostal do nesprávnych rúk.
Ako sa sem dostanete?
Do obce Bouzov sa možno dostať autobusom z Olomouca alebo Litovle. Parkovanie je zabezpečené pod hradom. Cesta na hrad je krátka a nenáročná.
3. Hrad Helfštýn
Poloha
Pri Lipníku nad Bečvou, Olomoucký kraj
História
Helfštýn sa radí medzi najväčšie hradné komplexy v Česku a jeho dejiny sú rovnako impozantné ako jeho mohutné hradby. Založený bol začiatkom 14. storočia pravdepodobne Fridušom z Linavy, pôvodne lúpežným rytierom, ktorý využil výhodnú polohu nad obchodnou cestou vedúcou z Olomouca do Valašska.
Po jeho smrti prešiel hrad do rúk moravskej šľachty a čoskoro sa stal významnou pevnosťou. V 15. storočí ho získali Páni z Kunštátu a Poděbrad, neskôr známi ako rod Jiřího z Poděbrad, českého kráľa. Počas husitských vojen sa Helfštýn stal dôležitým obranným bodom. Jeho opevnenie bolo priebežne rozširované a v 16. storočí dosiahol vrchol svojej vojenskej i architektonickej moci.
Hrad prežil i obdobie baroka, keď bol vlastnený rodinou Dietrichsteinovcov, ktorí ho využívali najmä ako hospodársku správu. Po požiari v 18. storočí bol opustený a postupne sa zmenil na romantickú zrúcaninu. Našťastie, v 20. storočí začali rozsiahle rekonštrukcie, ktoré pokračujú dodnes.
Hovorí sa…
Legenda spomína kováča menom Matěj, ktorý vyrábal meče s magickou silou. Po tom, čo odmietol vyrobiť zbraň pre krutého pána, bol prekliaty a jeho duch sa zjavuje kováčom, ktorí tvoria poctivo a zo srdca.
Prístup
Vlakom do Lipníka nad Bečvou, odkiaľ je možné pokračovať pešo alebo lokálnou dopravou do Týna nad Bečvou. Odtiaľ vedie značená turistická trasa priamo na hrad.
4. Hrad Lukov
Poloha
Zlínsky kraj, blízko Zlína
História
Lukov patrí k najstarším moravským hradom. Prvá písomná zmienka pochádza už z roku 1219, čo z neho robí svedka raných dejín českého kráľovstva. Vznikol ako pohraničný strážny hrad na dôležitej ceste medzi Moravou a Uhorskom a patril pôvodne českému panovníkovi.
V priebehu storočí ho vlastnili významné šľachtické rody ako Sternbergovci, Kunštátovci alebo Šternberkovci, ktorí hrad prestavali do goticko-renesančnej podoby. Výrazné úpravy nastali počas 16. storočia, keď Lukov slúžil nielen ako vojenská pevnosť, ale aj ako šľachtické sídlo. Mal niekoľko palácov, kaplnku, obranné bašty a rozsiahle hospodárske budovy.
Osud Lukova sa začal meniť počas tridsaťročnej vojny, kedy ho obsadili cisárske vojská a neskôr bol opakovane poškodzovaný a vypaľovaný. Postupne strácal svoj význam, až bol v 18. storočí definitívne opustený.
V 20. storočí prešiel hrad do rúk štátu, ale až od 80. rokov sa oň začalo systematicky starať občianske združenie Hrad Lukov, ktoré ho dodnes spravuje.
Hovorí sa…
Vraj tu bola zamurovaná dcéra hradného pána, pretože sa zaľúbila do prostého pastiera. Jej duša sa údajne zjavuje počas splnu ako svetelná postava v hradnej bráne.
Ako sa sem dostanete?
Autom do obce Lukov, odkiaľ vedie niekoľko značených trás lesom k hradnej zrúcanine (asi 2–3 km). Vhodné aj pre cyklistov.
5. Buchlov
Poloha
Zlínsky kraj, neďaleko obce Buchlovice, asi 10 km západne od Uherského Hradišťa
História
Hrad Buchlov vznikol v prvej polovici 13. storočia ako kráľovská pohraničná pevnosť, určená na obranu obchodných ciest a kontrolu lesnatého pohoria Chřiby. Spočiatku slúžil výlučne vojenským účelom – neobsahoval obytné priestory, ale len obranné prvky vrátane mohutnej veže, románskej kaplnky a hospodárskych budov. V priebehu 14. storočia sa stal sídlom panovníkových úradníkov, ktorí odtiaľto spravovali okolité kráľovské majetky a vykonávali súdnu právomoc.
Počas 15. a 16. storočia sa stal hrad sídlom významných šľachtických rodov – najskôr rodu Cimburkovcov, potom pánov zo Žerotína, Zástřizlů a nakoniec rodom Berchtoldovcov, ktorí ho vlastnili až do polovice 20. storočia.
Na rozdiel od mnohých iných hradov nebol Buchlov nikdy výraznejšie prestavaný na pohodlný zámok. Zachoval si svoj stredoveký charakter, vďaka čomu dnes pôsobí autenticky a impozantne.
Hovorí sa…
Jedna z legiend hovorí o nevinne obvinenom bratrancovi pána hradu, ktorého vlastný príbuzný odsúdil za vraždu. Zahanbený rozsudkom sa rozhodol ukončiť svoj život a jeho duch odvtedy blúdi po chodbách hradu. Traduje sa, že keď sa objaví ako tieň bez tváre pri kaplnke, znamená to nešťastie v kraji.
Ako sa sem dostanete?
Autom sa dá prísť až k parkovisku pod hradom, ktoré sa nachádza pri hlavnej ceste medzi obcami Buchlovice a Stupava. Odtiaľ vedie turistická trasa cez les priamo na hrad (asi 20–30 minút do kopca). Pešo je prístupný aj z iných smerov cez Chřiby, napríklad z Modré, Velehradu alebo Smrďavky. Verejná doprava je možná do Buchlovíc, odkiaľ sa dá pokračovať peši.
6. Hrad Cimburk u Koryčan
Poloha
Juhovýchodná Morava, neďaleko obce Koryčany, okres Kroměříž
História
Hrad Cimburk vznikol v období medzi rokmi 1327 a 1333, keď ho dal postaviť Bernard z Cimburka, príslušník významného moravského šľachtického rodu. Jeho výstavba bola reakciou na potrebu presunu sídla zo staršieho hradu (Starý Cimburk pri Trnavě) do výhodnejšej strategickej polohy nad údolie rieky Kyjovky.
Počas stredoveku prechádzal hrad rukami niekoľkých šľachtických rodov, z ktorých najvýznamnejší boli Páni z Lichtenburka a neskôr Zástřizlovci. V 15. a 16. storočí bol postupne rozširovaný – pribudli obytné krídla, obranné bašty a vstupná brána s padacím mostom. Slúžil nielen ako obranný objekt, ale aj ako sídlo správcu panstva v oblasti pohoria Chřiby.
Význam hradu postupne upadal, najmä po vyplenění okolitého kláštora na Hradisku sv. Klimenta husitmi na začiatku 15. storočia, čo značí zmenu náboženského a mocenského rozloženia v regióne. V 17. storočí už hrad prestával slúžiť svojmu pôvodnému účelu a bol využívaný najmä ako lovecké sídlo alebo ubytovanie pre lesnú správu.
Začiatkom 18. storočia bol opustený a začal chátrať. Jeho múry slúžili ako zdroj stavebného materiálu pre okolie, čo urýchlilo deštrukciu. Prvé pokusy o záchranu a konzerváciu prebehli už v 30. rokoch 20. storočia, no systematická obnova sa začala až po roku 1994.
Hovorí sa…
Traduje sa, že pri hradnej veži je zamurovaný poklad ukrytý počas husitských vojen, ktorý sa vraj ukáže len počas silnej búrky, keď blesk osvetlí skalnú stenu. Podľa povesti je vstup do pokladnice ukrytý pod starým kameňom, ktorý sa dá odsunúť iba vtedy, ak naň padne dažďová kvapka presne v pravý okamih – ten pozná len ten, kto má „pokoj v srdci a hrom vo vlasoch“.
Ako sa sem dostanete?
Najlepšie je zaparkovať v obci Koryčany, kde sa začína značená turistická trasa vedúca priamo k hradu (asi 3 km). Celá cesta vedie lesom a je vhodná aj pre deti. Alternatívne možno prísť zo strany rekreačného areálu Les Park, ktorý sa nachádza v blízkosti a ponúka rodinné zázemie. Samotná zrúcanina je voľne prístupná a ideálna na celodenný výlet.
7. Nový Hrad u Blanska
Poloha
Juh Moravy, neďaleko mesta Blansko, v lesoch Moravského krasu
História
Nový Hrad bol postavený pravdepodobne na prelome 14. a 15. storočia ako reakcia na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v regióne. Jeho vznik súvisí s obdobím nepokojov po smrti Karla IV., kedy sa viacerí šľachtici rozhodli budovať nové opevnenia mimo starých sídiel. Hrad sa stal sídlom nižšej šľachty a pravdepodobne plnil obrannú funkciu pre obchodnú cestu vedúcu údolím rieky Svitavy.
Počas husitských vojen sa Nový Hrad stal útočiskom katolíckych síl a bol viackrát obliehaný. V 15. storočí sa dostal do vlastníctva rodu z Boskovic, ktorí ho ďalej opevnili a prestavali. Počas nasledujúcich storočí však hrad stratil vojenský význam a postupne chátral.
V 16. storočí bol definitívne opustený. Zrúcanina zostala pomerne zachovaná – dodnes sú viditeľné múry obytných častí, vstupná brána aj zvyšky veží. Hrad prežil stáročia v tichu lesov a dnes patrí medzi obľúbené turistické miesta v Moravskom krase.
Hovorí sa…
Miesto je opradené legendou o vlkovi s ohnivými očami, ktorý sa vraj zjavuje tým, ktorí majú čisté srdce a neboja sa vstúpiť do tmy. Legenda hovorí, že vlk je strážcom starého pokladu a len spravodlivý pútnik, ktorý nezabudne pozdraviť les, nájde jeho stopu.
Ako sa sem dostanete?
Najlepšie zo železničnej stanice Blansko po červenej turistickej značke, ktorá vedie lesmi a krasovými dolinami priamo k hradu (cca 4 km). Cesta je nenáročná, vhodná aj pre rodiny. Autom sa dá priblížiť len do určitej vzdialenosti – posledný úsek je prístupný len pešo alebo na bicykli.
8. Hrad Sovinec
Poloha
Moravskosliezsky kraj, medzi mestami Rýmařov a Šternberk, obec Sovinec
História
Hrad Sovinec bol založený v prvej polovici 14. storočia bratmi Vokom a Pavlom ze Sovince, príslušníkmi rodu Hrutovicovcov. Jeho poloha na skalnatom výbežku v podhorí Jeseníkov ho predurčovala ako strážny hrad, ktorý chránil obchodné trasy medzi Moravou a Slezskom.
V priebehu 15. storočia sa Sovinec stal významnou pevnosťou, ktorú využívali aj husiti počas svojich výprav. V 16. storočí prešiel renesančnou prestavbou – pribudli arkády, obytné paláce, nové opevnenie a hrad tak získal aj rezidenčný charakter. Koncom 16. storočia ho kúpili nemeckí rytieri, ktorí tu zriadili kultúrne a duchovné centrum svojho rádu.
Počas tridsaťročnej vojny (1643) bol hrad dobytý Švédmi, no po ich odchode bol opäť prestavaný. V 18. storočí už jeho význam klesal. Počas 2. svetovej vojny bol zneužitý nacistami ako školiace stredisko SS a väznica. V apríli 1945 ho vypálilo gestapo. Od 50. rokov 20. storočia prebieha postupná rekonštrukcia.
Dnes je hrad sprístupnený verejnosti s rozsiahlym kultúrnym programom – výstavami, festivalmi a stredovekými podujatiami.
Hovorí sa…
Na hrade sa podľa legiend zjavuje duch rytiera v čiernej zbroji, ktorý padol v boji s Turkami a jeho telo sa nikdy nenašlo. Objavuje sa vraj pri splne mesiaca a stráži tajomstvo ukryté v podzemných chodbách.
Ako sa sem dostanete?
Najlepšie vlakom do stanice Rýmařov, odtiaľ autobusom alebo autom do obce Sovinec. Odtiaľ vedie krátka cesta priamo k hradnej bráne. Prístup je jednoduchý a vhodný aj pre rodiny.
9. Hrad Starý Jičín
Poloha
Severovýchodná Morava, obec Starý Jičín, neďaleko Nového Jičína
História
Hrad Starý Jičín patrí medzi najstaršie moravské hrady. Založený bol už v druhej polovici 13. storočia ako kráľovský hrad strážiaci dôležité spojenie medzi Opavou, Moravskou bránou a severnou Moravou. V priebehu 14. storočia sa stal sídlom pánov z Kravař, ktorí ho významne prestavali a posilnili jeho opevnenie.
Počas husitských vojen bol hrad opevnený a neúspešne obliehaný. V 16. storočí prešiel renesančnou prestavbou a získal podobu pohodlnejšieho šľachtického sídla. V 17. storočí ho však postihol rozsiahly požiar a následne bol opustený. Kamene z hradu boli využívané ako stavebný materiál pre okolie.
Od 20. storočia prebieha postupná konzervácia zrúcaniny. V zachovanej veži sa nachádza malé múzeum a rozhľadňa, odkiaľ je krásny výhľad na okolitú krajinu.
Hovorí sa…
Legenda hovorí o čiernej veverici, ktorá sa zjavuje pri východe slnka na zrúcaninách a ukazuje cestu k ukrytému pokladu. Vidieť ju však môžu len ľudia s čistými úmyslami a deti narodené v noci.
Ako sa sem dostanete?
Najbližšia železničná stanica je v Novom Jičíne, odkiaľ vedie značená turistická trasa (asi 3 km). Autom je možné zaparkovať pod hradným kopcom. Výstup je nenáročný a vhodný pre všetky vekové kategórie.