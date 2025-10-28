Cestou na safari zomrelo v Keni osem turistov z Maďarska a dvaja z Nemecka

Stroj spoločnosti Mombasa Air Safari sa zrútil počas letu do národného parku Maasai Mara.
Miesto havárie lietadla neďaleko turistickej destinácie v Keni. Foto: SITA/AP
Jedenásť ľudí zahynulo, keď sa v utorok v Keni zrútilo lietadlo smerujúce z pobrežnej turistickej destinácie Diani na letisko v národnom parku Maasai Mara. Uviedla to letecká spoločnosť Mombasa Air Safari. Havária sa stala zhruba o pol šiestej ráno miestneho času.

Šéf leteckej firmy John Cleave uviedol, že na palube lietadla bolo desať pasažierov, a to osem Maďarov, dvaja Nemci, a jeden kenský kapitán. „Žiaľ, nikto neprežil,“ uviedol vo vyhlásení s odvolaním sa na predbežné informácie. „Naše srdcia a modlitby sú so všetkými, ktorých sa táto tragická udalosť dotkla,“ dodáva vyhlásenie.

Kenský úrad pre civilné letectvo predtým uviedol, že v čase havárie lietadlo prepravovalo 12 ľudí. Úrad však neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti, ale dodal, že vládni predstavitelia už sú na mieste, aby zistili príčinu nehody.

