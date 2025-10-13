Český trapas na Faerských ostrovoch pokračuje. Nemohli odletieť pre nepriaznivé počasie a musia čakať

Českí futbalisti nečakane prehrali na Faerských ostrovoch 1:2. Kritika sa valí z každej strany, Václav Černý neskrýval v televíznom rozhovore frustráciu a generálny manažér českých futbalových reprezentácií Pavel Nedvěd sa fanúšikom ospravedlnil s tým, že po návrate do domoviny vyvodia dôsledky.
Lenže do Česka sa zatiaľ nedostali. Stále „trčia“ v krajine futbalového trpaslíka. Lietadlo pre tím Ivana Haška nemohlo pristáť pre zlé počasie.
Odlet bol naplánovaný na 11.00 h, no stroj vyslaný z Nórska krúžil nad letiskom Vágar a potom sa vrátilo späť do Osla. Informoval o tom web sport.cz.
Po neúspešnom kvalifikačnom zápase na majstrovstvá sveta sa Česi chceli čo najskôr dostať domov a rýchlo zabudnúť na bolestivé zlyhanie. No uviazli na ostrove plnom oviec.
Druhé lietadlo pre partnerov národného tímu, ktoré malo odletieť desať minút po národnom tíme, je tiež stále zaparkované na dráhe. Podľa informácií od zamestnancov letiska majú niektorí piloti problémy v nepriaznivom počasí na krátkej miestnej dráhe, ktorá sa nachádza medzi horami.
Let do Osla trvá približne hodinu a pol, plus treba pripočítať čas na doplnenie paliva. Nežiaduce zdržanie futbalistov sa tak predĺži. Momentálne sedia v kaviarni, pijú kávu a sú viditeľne nespokojní so situáciou, informoval spravodajca uvedeného portálu.