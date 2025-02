Český televízny reportér sa prihlásil k armáde. Vojna sa približuje, uviedol

Reportér Českej televízie Andreas Papadopulos sa rozhodol prihlásiť do armády. O svojom kroku informoval na sieti X a zverejnil aj dokument Krajského vojenského veliteľstva v Ostrave.

„Svet, Európa aj Česká republika sú čoraz nebezpečnejšie a vojna nie je len minulosťou, je čoraz bližšie,“ napísal. Podľa vlastných slov tak cíti potrebu reagovať a ak to bude potrebné, chce brániť krajinu, ktorú sa oplatí brániť a preto sa dobrovoľne prihlásil do armády. „Je to len prvý krok na dlhšej ceste a ďalším budú aktívne zálohy,“ doplnil.

Najprv váhal, či toto svoje rozhodnutie zverejní, ale nakoniec tak urobil. „Možno však niekoho prinúti zamyslieť sa nad obranou vlasti a obranou krajiny všeobecne,“ vysvetlil a pridal aj odkaz na „cestu do armády“.