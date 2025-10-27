Český prezident poveril Andreja Babiša zostavením vlády

Český prezident Petr Pavel v pondelok poveril víťaza parlamentných volieb Andreja Babiša rokovaním o zostavení vlády. „Tento krok urobil na základe výsledkov volieb do Poslaneckej snemovne a priebehu doterajších rokovaní a pozícií jednotlivých parlamentných strán,“ oznámila kancelária českého prezidenta. Informuje o tom web TN.cz.
Šéf víťazného hnutia ANO Babiš prezidentovi oznámil aj mená niektorých potenciálnych ministrov. S nominantmi sa chce Pavel stretnúť. „Prezident republiky očakáva, že Andrej Babiš predloží zloženie vlády, ktoré nebude akokoľvek oslabovať princípy nášho demokratického štátu zosobnené v Ústave Českej republiky,“ avizoval Pražský hrad.
Babiš chce pokračovať v českej muničnej iniciatíve pomáhajúcej Ukrajine
Personálne obsadenie vlády má Babiš Pavlovi navrhnúť po pripravení programového vyhlásenia. „Sú tam dve tri veci, na ktoré máme iný názor,“ povedal o vyjednávaní s SPD a Motoristami. O personálnom zložení kabinetu sa podľa portálu Novinky.cz najčastejšie hovorí v súvislosti s kontroverziami Filipa Turka zo strany Motoristi.
Český prezident už skôr vyhlásil, že ak sú Turkove výroky, ktorých sa mal dopustiť na sociálnych sieťach, autentické, boli by dôvodom pre diskvalifikáciu „z akejkoľvek ministerskej pozície“. Turek sa pritom netajil záujmom o post ministra zahraničných vecí.