Babiš chce pokračovať v českej muničnej iniciatíve pomáhajúcej Ukrajine

Nechceme zrušenie, len revíziu, tvrdí české hnutie ANO o muničnej iniciatíve, ktorá pomáha brániacej sa Ukrajine. Podľa predsedu hnutia ANO Andreja Babiša išlo o dobrý nápad. A podľa poslanca Lubomíra Metnara (ANO), ktorý je pravdepodobným budúcim ministrov obrany, hnutie o jej zastavení neuvažuje. Informuje o tom web Novinky.cz.
„Muničná iniciatíva bol principiálne dobrý nápad, ale… Budeme o nej rokovať a požadujeme väčšiu transparentnosť a prehodnotenie, možno prevedenie pod NATO,“ uviedol Andrej Babiš. „Nehovoríme o zastavení muničnej iniciatívy, ale o dôkladnej revízii. Je potrebná transparentnosť,“ potvrdil slová svojho šéfa Metnar. Podľa neho nie je cieľom oslabiť Ukrajinu, ale zaistiť kontrolu a prehľad nad nakladaním s prostriedkami.
Pre pokračovanie iniciatívy sa vyjadril šéf Motoristov Petr Macinka. „Kým bude trvať ruská invázia na Ukrajine, Motoristi nie sú proti tomu, aby muničná iniciatíva pokračovala,“ povedal Českej televízii.
Naopak vedenie SPD projekt dlhodobo kritizuje. „Hnutie SPD chápe potrebu pomôcť civilnému obyvateľstvu Ukrajiny, ale nesúhlasí s tým, aby sa Česká republika podieľala na ďalšom vyzbrojovaní,“ uviedol poslanec Radovan Vích, ktorý je plukovníkom v zálohe a odborníkom SPD na obranu. Budúcu českú vládu pravdepodobne vytvorí víťazné hnutie ANO spolu s SPD a Motoristami.