Český prezident Petr Pavel obvinil ministra zahraničných vecí Petra Macinku z vydierania

Český prezident Petr Pavel v pondelok oznámil, že predseda hnutia Motoristé sobě a minister zahraničných vecí Petr Macinka sa ho podľa jeho slov pokúša vydierať v súvislosti s vymenovaním Filipa Turka za ministra životného prostredia. Pavel to uviedol na mimoriadnej tlačovej konferencii, ktorú zvolal v pondelok.
„Minister zahraničných vecí sa snaží ovplyvniť môj postoj,“ povedal Pavel s tým, že nátlak sa mal uskutočniť prostredníctvom SMS správ, ktoré Macinka posielal prezidentovmu poradcovi Petrovi Kolářovi. Podľa Pavla obsah komunikácie prekračuje hranice štandardného politického rokovania a považuje ho za neprijateľný.
Môže mať pokoj
Prezidentská kancelária zároveň zverejnila časť SMS komunikácie. Macinka v nej píše o potrebe dostať Filipa Turka na ministerstvo životného prostredia (MŽP). „Môže mať pokoj (prezident), keď ja budem mať Turka na MŽP,“ uvádza sa v jednej zo správ.
V ďalšej správe Macinka Kolářovi píše, že v tejto veci má podporu premiéra a odvoláva sa aj na postoj opozičného hnutia SPD. Zároveň dodáva, že sa v stredu chystá do Bruselu a potrebuje vedieť, „na čom je“.
„Chápem, že pán prezident sa nenechá vydierať, no politika je o kompromisoch, ak chce mať človek na niečo vplyv. Buď bude možné všetko, alebo nebude možné nič. Stačí jeden podpis…,“ napísal okrem iného šéf Motoristov.
V hre sú aj lietadlá
„Ak neurobí nič, prípadne aspoň nepristúpi na nejaké rokovanie vo veci Turka na MŽP, dôsledky ho veľmi prekvapia (a nielen jeho),“ pokračoval Macinka v konfrontačnom tóne správy a dodal, že preňho sa spor presunul do osobnej roviny.
Vrátil sa aj k predaju lietadiel L-159 Ukrajine. Za dôvod, prečo ich Ukrajinci nedostanú, označil „neuvážené“ vyjadrenia prezidenta v médiách. „Ja by som o tom Tomia (Okamuru) možno presvedčil (tak ako som sa s ním rozprával o muničnej iniciatíve),“ uviedol minister v správe.
Možno ide o trestný čin
Prezident Pavel uviedol, že v súvislosti s týmito správami podal podnet bezpečnostným zložkám a má v úmysle poskytnúť ich právnikom na posúdenie, či nejde o naplnenie skutkovej podstaty trestného činu vydierania.
Prakticky celá česká opozícia vyzýva v súvislosti s „nehoráznym a neprípustným správaním“ ministra Macinku, aby okamžite odstúpil, pričom apeluje na premiéra Andreja Babiša, že ak tak minister neurobí, aby ho odvolal.
Nešťastné slová
Babiš neskôr Macinkove slová komentoval ako nešťastné, pričom zdôraznil, že s prezidentom sa vždy usiloval mať korektné vzťahy.
„Vždy som sa snažil udržiavať s pánom prezidentom korektné vzťahy, naše rozpory som nikdy verejne nekomentoval a usiloval som sa všetko riešiť za zatvorenými dverami. Slová pána Macinku sú nešťastné, ja by som takto určite nekomunikoval, nie je to môj štýl,“ uviedol Babiš v príspevku na sieti X.