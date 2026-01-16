Český prezident Pavel pricestoval do Kyjeva, so Zelenským bude rokovať o posilnení strategického partnerstva

„V čase, keď sa tma a zima stali formou nátlaku, Česi tu pôsobia nielen ako podnikatelia, ale predovšetkým ako partneri a spojenci,“ napísal český prezident na mikroblogovacej sieti X.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Czech Republic Ukraine
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a český prezident Petr Pavel. Foto: archívne, SITA/AP
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Český prezident Petr Pavel pricestoval v piatok do Kyjeva na rokovania so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

Pavel a Zelenskyj budú diskutovať o „posilnení strategického partnerstva, obrannej spolupráce a mierového úsilia“, uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha.

Útoky na energetickú infraštruktúru

Česká hlava štátu prišla do ukrajinskej metropoly po niekoľkých dňoch nepretržitých ruských útokov dronmi a raketami na energetickú infraštruktúru v Kyjeve a ďalších mestách, ktoré v mrazivých teplotách pripravili Ukrajincov o kúrenie a elektrinu.

Ukrajinská vláda vyhlásila stav núdze v energetickom sektore po pokračujúcich ruských útokoch na infraštruktúru dodávok tepla a elektriny. Pavel vo štvrtok cestou do Kyjeva navštívil aj Ľvov.

Fotogaléria k článku:

UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
19 fotografií v galérii
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru

Praha a Kyjev zostávajú partnermi

„V čase, keď sa tma a zima stali formou nátlaku, Česi tu pôsobia nielen ako podnikatelia, ale predovšetkým ako partneri a spojenci,“ napísal český prezident na mikroblogovacej sieti X.

Nový český minister zahraničných vecí Petr Macinka potvrdil, že Praha a Kyjev zostávajú partnermi, ale krajne pravicoví členovia novej vládnej koalície premiéra Andreja Babiša čoraz častejšie vystupujú proti poskytovaniu pomoci Ukrajine.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Vojna na Ukrajine
51 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Viac k osobe: Petr Pavel
Okruhy tém: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk