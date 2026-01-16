Český prezident Pavel pricestoval do Kyjeva, so Zelenským bude rokovať o posilnení strategického partnerstva

Český prezident Petr Pavel pricestoval v piatok do Kyjeva na rokovania so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Pavel a Zelenskyj budú diskutovať o „posilnení strategického partnerstva, obrannej spolupráce a mierového úsilia“, uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha.
Útoky na energetickú infraštruktúru
Česká hlava štátu prišla do ukrajinskej metropoly po niekoľkých dňoch nepretržitých ruských útokov dronmi a raketami na energetickú infraštruktúru v Kyjeve a ďalších mestách, ktoré v mrazivých teplotách pripravili Ukrajincov o kúrenie a elektrinu.
Ukrajinská vláda vyhlásila stav núdze v energetickom sektore po pokračujúcich ruských útokoch na infraštruktúru dodávok tepla a elektriny. Pavel vo štvrtok cestou do Kyjeva navštívil aj Ľvov.
Praha a Kyjev zostávajú partnermi
„V čase, keď sa tma a zima stali formou nátlaku, Česi tu pôsobia nielen ako podnikatelia, ale predovšetkým ako partneri a spojenci,“ napísal český prezident na mikroblogovacej sieti X.
Nový český minister zahraničných vecí Petr Macinka potvrdil, že Praha a Kyjev zostávajú partnermi, ale krajne pravicoví členovia novej vládnej koalície premiéra Andreja Babiša čoraz častejšie vystupujú proti poskytovaniu pomoci Ukrajine.