Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský na rozdiel od českého prezidenta Petra Pavla, ktorý povedal, že Rusko by si po vojne mohlo ponechať dočasnú kontrolu nad niektorými ukrajinskými územiami, zdôraznil svoju podporu Zelenského plánu víťazstva.

Uviedol to na mikroblogovacej sieti X, informuje spravodajský web Ukrajinská pravda. Šéf českej diplomacie konštatoval, že jediný mierový plán, ktorý je dôveryhodný, je plán víťazstva prezidenta Ukrajiny.

„Kto iný ako my by mal vedieť, že mierové rozhovory „o nás bez nás“ sú cestou do pekla. Zdôraznil som to na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci,“ napísal Lipavský na sieti X.

Český prezident Petr Pavel nedávno uviedol, že nádej, že vojna sa skončí jasným úspechom Ukrajiny v priebehu niekoľkých týždňov alebo mesiacov, môže byť veľmi nebezpečná pre všetkých. Dodal, že by sa táto otázka mala posudzovať s prihliadnutím na to, čo je reálne možné, píše Ukrajinská pravda.