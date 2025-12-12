Český miliardár Křetinský kupuje najväčšiu stredoeurópsku sieť autobazárov AAA Auto

Najväčšia stredoeurópska sieť autobazárov AAA Auto mení majiteľa. Stopercentný podiel v spoločnosti Aures Holdings, ktorá okrem AAA Auto zastrešuje aj značky Mototechna a Auto Diskont, kupuje medzinárodná investičná skupina EP Equity Investment podnikateľa Daniela Křetínského.
Firmy to podľa webu Novinky.cz oznámili v piatok s tým, že transakciu ešte musia schváliť regulačné orgány.
Hodnotu transakcie nezverejnili
Predávajúcimi sú fond Abris Capital Partners a ďalší akcionári. Hodnotu transakcie strany nezverejnili.
Aures Holdings bude do ukončenia procesu fungovať bez zmien a pokračovať v poskytovaní služieb pod existujúcimi značkami na všetkých trhoch. Prevádzka pre zákazníkov zostane neprerušená.
„Vážime si možnosť nadviazať na viac ako tridsaťročnú históriu značky AAA Auto a sedemdesiatpäťročnú tradíciu značky Mototechna, ktoré spolu obslúžili už viac než tri milióny zákazníkov,“ uviedol investičný manažér EP Equity Investment Petr Kudela.
Viac než 100 ojazdených áut ročne
Aures ročne predá približne 110‑tisíc ojazdených vozidiel na kľúčových trhoch v Česku, na Slovensku a v Poľsku. Vlani zvýšil prevádzkový zisk EBITDA o 14 percent na 68,2 milióna eur. Tržby vzrástli o 11 percent na 1,25 miliardy eur.
EP Equity Investment sa zameriava na dlhodobé strategické investície do verejne obchodovaných aj súkromných spoločností. Hodnota jej portfólia presahuje 2,5 miliardy eur.