Český generál skončil v piatok po útoku nožom na operačnom sále

Český brigádny generál Roman Hyťha skončil v piatok po útoku nožom na operačnom sále. Informuje o tom portál Aktuálně.cz.
„Môžem potvrdiť, že v uplynulých dňoch sa stal incident, ktorého sa zúčastnili dvaja vojaci,“ potvrdila hovorkyňa českého generálneho štábu Magdalena Dvořáková. „Preverujeme okolnosti spomínanej udalosti, ktorá sa stala v skorých ranných hodinách v piatok 26. septembra,“ spresnila Nikola Rimkevič Hájková z českej vojenskej polície. „Vzhľadom na počiatočnú fázu preverovania nebudeme poskytovať ďalšie informácie,“ dodala Hájková.
K piatkovým udalostiam sa vyjadril aj samotný generál Hyťha. „Môžem iba potvrdiť, že som bol nevyprovokovane napadnutý nožom, v dôsledku čoho som utrpel zranenie. Vzhľadom na to, že túto vec v súčasnej dobe vyšetruje polícia, nebudem sa k tomu ďalej vyjadrovať,“ uviedol pre Aktuálně.cz štyridsaťsedemročný generál. K motívu sa ani on ani vojenská polícia nechceli vyjadrovať.
Podľa zistení denníka Aktuálně.cz sa incident stal v reštaurácii či v bare, muža s nožom Hyťha údajne predtým nepoznal. Keď naňho údajne zaútočil, generál sa pokúsil ostrie vykryť rukou.
Generál Hyťha má na starosti spravodajské zabezpečenie českej armády a zavádzanie bezpilotných prostriedkov do výzbroje.