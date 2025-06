Československá posádka vyrazila na historických autách do japonskej Osaky, inšpirovali sa legendárnou výpravou

Sedem vozidiel s československou posádkou vyrazilo z Prahy s cieľovou stanicou – dejisko Svetovej výstavy v japonskom meste Osaka. „Expedícia ROBOT Praha – Osaka“ sa inšpirovala historickou výpravou SAKURA 1970 s myšlienkou odprezentovania československého priateľstva, technickej zručnosti, ale aj cestovateľského ducha. Ich prvou zastávkou po štarte bola Bratislava. Cieľom výpravy je absolvovať trasu z Českej republiky do Japonska na historických vozidlách.

Posádka Expedícia ROBOT Praha – Osaka

„Pre prezidenta Slovenskej republiky bolo mimoriadnym potešením prevziať záštitu nad touto nádhernou a ušľachtilou akciou. Tým skôr, že jej požehnal aj prezident Českej republiky Petr Pavel. A tak toto spoločné gesto môžeme považovať za symbol pokračovania nadštandardných vzťahov medzi oboma našimi krajinami. Rovnako je cenné a symbolické, že tento smelý projekt podporujú aj veľvyslanci všetkých štátov, cez ktoré výprava vedie,“ povedal pri prijatí členov výpravy v Prezidentskom paláci v Bratislave Petr Vodráška, vedúci Kancelárie prezidenta SR.

Posádky Expedícia ROBOT Praha – Osaka dorazia do japonskej Osaky 20. júla 2025. Prejdú 16 000 kilometrov. Sobotný deň zakončili v Maďarsku, nasledovať bude Srbsko, Bulharsko, Turecko, Gruzínsko, Azerbajdžán, loďou sa prepravia cez Kaspické more, prejdú územím Kazachstanu, Uzbekistanu, Číny, prepravia sa loďou cez Žlté more, nasledovať bude Južná Kórea, preprava cez Východné more a na záver Japonsko, kde zamiera do mesta Osaka na Svetovú výstavu.

„autom do Japonska“

„Bude nám cťou posádku v Japonsku na Svetovej výstave v slovenskej expozícii privítať. Dnes sme im na pôde Prezidentského paláca v Bratislave odovzdali do auta ďalšieho pasažiera, maskota nášho výstavného priestoru KINJIho, ktorý trasu absolvuje s nimi. Tešíme sa, keď ich v Japonsku po príchode všetkých v zdraví a po bezpečne prejdených náročných kilometroch privítame,“ povedala Michaela Bočkayová, riaditeľka slovenskej expozície EXPO 2025 OSAKA.

Expedícia posádok „autom do Japonska“ nadväzuje na historickú výpravu SAKURA 1970. Počas nej sa skupina československých turistov inšpirovaných výzvou japonskej televízie vydala autostopom na svetovú výstavu EXPO 1970 v Osake. V tom čase sa jej zúčastnili československí turisti, ktorí počas piatich mesiacov prešli cez Balkán, Irán, Afganistan, Singapur či Hongkong.