Česko zvyšuje bojaschopnosť svojej armády, Černochová podpísala s americkým veľvyslancom nákup stíhačiek F-35

Česká ministerka obrany Jana Černochová v pondelok s americkým veľvyslancom v Prahe Bijanom Sabetom podpísala nákup stíhačiek 5. generácie F-35. Kontrakt za 150 miliárd korún sa týka 24 lietadiel. Informuje o tom spravodajský portál Novinky.cz.

Prvé stíhačky by mali do Česka prísť v roku 2031, posledné najneskôr v roku 2035. Dovtedy bude zrejme Česko používať švédske gripeny, ktoré má prenajaté do roku 2027.

Má však opciu na predĺženie do roku 2029 a o ďalšom predĺžení Praha rokuje. Nákup lietadiel Lockheed Martin F-35A Lightning II schválila česká vláda minulý rok v septembri.

„Touto medzivládnou dohodou vstupuje naša krajina a tiež armáda do novej éry. Do éry, keď sa nielen vojakmi, ale už aj modernou technikou radíme do prvej ligy európskych členov NATO,“ vyjadrila sa Černochová s tým, že akvizíciou zvyšujú bojaschopnosť českej armády.