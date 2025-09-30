Česko zakázalo vstup držiteľom ruských diplomatických pasov okrem tých, ktorých akreditovala Praha

Česká republika v utorok oznámila, že zakázala vstup držiteľom ruských diplomatických a služobných pasov. Opatrenie, ktoré Praha označila za prvé svojho druhu v rámci EÚ, zdôvodnila bezpečnostnými rizikami. Európska únia zvažuje obmedzenie pohybu ruských diplomatov v rámci schengenského priestoru.
„Na medzinárodných letiskách sme zaviedli zákaz vstupu pre držiteľov ruských diplomatických a služobných pasov,“ povedal český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Dodal, že Rusi s akreditáciou vydanou v Prahe budú mať naďalej povolený vstup a opatrenie sa nevzťahuje na diplomatov pôsobiacich na ruskom veľvyslanectve v českej metropole. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Daniel Drake povedal pre agentúru AFP, že opatrenie začalo platiť s „okamžitou platnosťou“.
Lipavský uviedol, že jeho krajina bude „naďalej presadzovať návrh celoeurópskych, celoschengenských obmedzení“. Dodal, že celoeurópske opatrenie by „pomohlo vyriešiť náš bezpečnostný problém, keďže (ruská) diplomatická sieť skrýva siete agentov, ktoré ohrozujú našu bezpečnosť“.