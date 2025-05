Česko vyhrá po predĺžení. Ako dopadne zápas Slovenska so Švédmi? - AI hokejová tipovačka

Už dnes sa začínajú MS v ľadovom hokeji 2025. Úvodný hrací deň prináša hneď štyri zaujímavé zápasy. Najskôr si o 16:20 zmerajú sily hráči Rakúska a Fínska v Avicii aréne vo švédskom Štokholme a v rovnaký čas proti sebe nastúpia aj hráči Švajčiarska s obhajcom titulu – Českom v Jyske Bank Boxen aréne v dánskom Herningu.

Neskôr o 20:20 pokračuje prvý hrací deň ďalšími dvoma zápasmi. V tom prvom, pre nás najzaujímavejšom, si zmeria sily domáci výber Švédska so Slovenskom a v druhom vyzve domáci výber Dánska silný tím USA.

Máte svoj tip, ako by tieto zápasy mohli skončiť? My sme sa na výsledky opýtali 5 AI modelov (umelej inteligencie), ktoré spolu s krátkou analýzou zdieľame nižšie. Ak ste nečítali prvý článok s tipom na celkového víťaza šampionátu, do tipovačky sme zapojili model Chat GPT o3 od OpenAI, Grok 3 od xAI, Geminy 2.5 PRO od Googlu, Cloude 3.7 Sonet od firmy Anthropic a Perplexity R1 1776, ktoré využíva upravený model čínskeho DeepSeek. Ak si AI niektoré informácie vymyslelo alebo ich uviedlo nesprávne, pre zachovanie autenticity sme ich neupravovali.

Obsah tohto článku má výlučne informačný a zábavný charakter. Predikcie a tipy na výsledky zápasov sú generované umelou inteligenciou a nemôžu byť považované za finančné alebo stávkové poradenstvo. SITA Slovenská tlačová agentúra nezodpovedá za žiadne rozhodnutia, finančné straty ani iné dôsledky vyplývajúce z použitia týchto informácií. Tipovanie môže byť rizikové. Zapájajte sa zodpovedne a len ak máte viac ako 18 rokov.

MS v ľadovom hokeji 2025: Rakúsko – Fínsko ( Skupina A 16:20)

O prvý zápas skupiny A sa postarajú hráči Rakúska a Fínska. Tími proti sebe nastúpia v Avicii aréne vo švédskom Štokholme. Aké sú tipy umelej inteligencie na výsledok tohto zápasu?

Napriek minuloročnému prekvapeniu, Chat GPT tipuje víťazstvo Fínska.

Fínsko ide do turnaja s formou potvrdenou na Euro Hockey Tour, kde Harri Pesonen nazbieral 7 bodov v 8 zápasoch a spolu s Mikaelom Ruohomaom potiahol „Suomi“ k víťazstvu v jarnom cykle. Rakúšania však vlani šokovali Fínov gólom Baumgartnera 1 sekundu pred sirénou a vyhrali 3:2. Stále je to ich jediný úspech v posledných šiestich vzájomných dueloch MS. Stávkové trhy držia kurz na triumf Fínska okolo 1,10 – 1,15, čo potvrdzuje jasnú rolu favorita. Predikcia: Fínsko 4:2 v riadnom čase – širšia hĺbka kádra a poučenie z minuloročného zaváhania by mali eliminovať ďalšie prekvapenie.

S hviezdami NHL tipuje Grok jasnú výhru Fínov

Rakúsko má za sebou zmiešanú formu od januára 2025 s výhrou nad Nemeckom, no prehrami s Maďarskom; na MS 2024 skončilo bez postupu po debakli 1:8 s Kanadou. Fínsko, bronzové z MS 2024, je stabilné s víťazstvami nad Švédskom a Českom v príprave a vo vzájomných zápasoch za posledných 5 rokov dominuje (4:0, skóre 18:3). S hviezdami z NHL ako Erik Gustafsson má Fínsko jasnú prevahu nad Rakúskom, ktoré sa spolieha na domácich hráčov. Predikcia: Fínsko zvíťazí 5:1 – ich ofenzívna sila a skúsenosti prekonajú rakúsku obranu.

Geminy tiež tipuje výhru Fínska a neočakáva, že ich Rakúsko potrápi aj tento rok

Fínsko, tradične silný tím, vstupuje do turnaja ako favorit, čo potvrdzujú aj stávkové kurzy (Fínsko okolo 1.18). Ich nominácia zahŕňa viacero opôr z NHL ako Eeli Tolvanen a očakáva sa od nich ofenzívny hokej. Rakúsko sa však v posledných rokoch ukazuje ako húževnatý súper schopný prekvapiť, čoho dôkazom je ich senzačné víťazstvo 3:2 nad Fínskom na MS 2024 gólom v poslednej sekunde.

Rakúšania, s potenciálnymi oporami ako Marco Rossi a Marco Kasper z NHL a naturalizovaným brankárom Attem Tolvanenom, budú chcieť nadviazať na tento úspech, hoci ich forma v príprave zahŕňala aj prehry, ale aj cenné víťazstvo nad Českom (4:3 pp). Predikcia: Víťazstvo Fínska 4:1. Fíni si budú chcieť napraviť reputáciu po minuloročnej prehre a ich kvalita v útoku by mala byť rozhodujúca, aj keď Rakúsko bude bojovať.

Bojovnosť Rakúska na Fínsko stačiť nebude. Cloude verí Fínom

Duel Rakúska s Fínskom prináša reprízu jedného z najväčších prekvapení MS 2024, keď Rakúšania zdolali Fínov 3:2 po heroickom obrate z 0:2, pričom víťazný gól strelil Benjamin Baumgartner necelú sekundu pred koncom tretej tretiny. Bolo to historicky prvé víťazstvo Rakúska nad Fínskom na MS od roku 1957.

Fínsko, ktoré je štvornásobným majstrom sveta (naposledy v roku 2022), nastúpi s posilnenou zostavou obsahujúcou šesť hráčov z NHL a bude odhodlané odčiniť minuloročnú prehru. Rakúšania však dokázali na MS 2024 potrápiť aj ďalších favoritov – so Švajčiarmi prehrali tesne 5:6 a s Kanadou vyrovnali z 1:6 na 6:6 pred prehrou v predĺžení. Predikcia: Fínsko zvíťazí 4:2. Rakúšania budú opäť bojovní, ale motivované Fínsko s kvalitnejším kádrom tentoraz potvrdí úlohu favorita.

Perplexity tipuje víťazstvo Fínska v riadnom hracom čase

Fínsko vstupuje do turnaja s výrazne silnejšou históriou – na MS 2023 skončili na 7. a v roku 2024 8. priečke, zatiaľ čo Rakúsko v týchto rokoch obsadilo 14. a 10. miesto. V mutuálnych stretnutiach za posledných 5 rokov Fínsko vyhralo 5 zo 6 zápasov. Rakúsky tím, ktorý v zostave spolieha na lokálnych hráčov (Schneider, Raffl) a mladého Rohrera, bude mať problém čeliť fínskemu mixu skúsených (Aaltonen) a talentovaných hráčov (Kasper). Predikcia: Fínsko vyhrá v regulárnom hráčskom čase 4–1.

MS v ľadovom hokeji 2025: Švajčiarsko – Česko ( Skupina B 16:20)

Aj v B skupine začína prvý zápas o 16:20 v Jyske Bank Boxen aréne v dánskom Herningu. V prvom zápase sa stretnú hneď dva silné hokejové tímy, od ktorých sa očakáva kvalitný hokej. V tom, že obhajcovia prvenstva z Česka to nebudú mať jednoduché su presvedčené aj všetky AI modely.

Chat GPT tipuje vyrovnaný zápas s víťazstvom Česka po predĺžení

Česko obhajuje titul s prvou formáciou Pastrňák – Nečas – Červenka a Ondřej Beránek patril medzi najproduktívnejších hráčov jarnej EHT. Švajčiari stavajú na „diabolskom“ triu z New Jersey – Hischier, Meier, Siegenthaler – a majú sedem hráčov zo zámorskej NHL v zostave. Vo finále 2024 podľahli Helvéti Česku 0:2, hoci predtým vyradili Kanadu po nájazdoch, čím potvrdili potenciál na veľké prekvapenia. FanDuel kurzy okolo 1,75 na Česko naznačujú vyrovnaný duel. Predikcia: remíza 2:2 po 60 minútach, víťazstvo Česka 3:2 po predĺžení.

Vicemajster potrápi majstra, no na výhru to stačiť nebude, myslí si Grok

Švajčiarsko, vicemajster MS 2024 (prehra 0:2 s Českom vo finále), stráca formu po prehrách s Nemeckom a Švédskom v príprave. Česko, obhajca titulu, exceluje s hviezdami ako David Pastrňák a Karel Vejmelka, čoho dôkazom je výhra 7:0 nad Nemeckom; vzájomné duely za 5 rokov sú vyrovnané (3:2 pre Česko). Česko má hlbší káder, zatiaľ čo Švajčiarsko vsádza na disciplínu. Predikcia: Česko zvíťazí 3:2 po predĺžení – tesný duel rozhodne česká ofenzíva v kľúčovom momente.

Geminy tipuje, že Česko vyhrá po predĺžení

Očakáva sa vyrovnaný súboj dvoch kvalitných tímov, čo naznačujú aj stávkové kurzy (Česko mierny favorit okolo 2.19, Švajčiarsko okolo 2.96). Česko, obhajca zlata z MS 2024, prichádza s viacerými hviezdami NHL ako David Pastrňák a Martin Nečas (jeho štart sa mal potvrdiť) a bude chcieť potvrdiť svoju dominanciu. Švajčiarsko, minuloročný finalista MS (prehra s Českom vo finále), vedené kapitánom Nicom Hischierom, je známe svojou organizovanou hrou a taktiež disponuje kvalitnými hráčmi. Na MS 2024 v skupine vyhralo Švajčiarsko nad Českom 2:1 po samostatných nájazdoch, vo finále však uspelo Česko.

Predikcia: Víťazstvo Česka 3:2 po predĺžení. Oba tímy majú vysokú kvalitu, Česko by však mohlo vďaka individuálnym schopnostiam svojich hviezd a sebavedomiu z minuloročného titulu strhnúť tesné víťazstvo na svoju stranu.

Aj Cloude tipuje, že Česko porazí Švajčiarsko v predĺžení

V prvom zápase skupiny B sa odohráva repríza minuloročného finále, v ktorom Česko zdolalo Švajčiarsko 2:0 a získalo svoj siedmy titul majstra sveta. Víťazné góly vtedy strelili David Pastrňák a David Kämpf v záverečnej tretine. Vzájomná bilancia z posledných desiatich zápasov je vyrovnaná – Česi vyhrali trikrát, Švajčiari taktiež trikrát a štyri zápasy sa skončili remízou. Posledný vzájomný duel sa odohral 5. mája 2025 na českých hokejových hrách a Švajčiarsko v ňom zvíťazilo 2:1. Česi ako obhajcovia titulu budú chcieť začať turnaj úspešne, zatiaľ čo Švajčiari túžia po odplate za minuloročné finále. Predikcia: Česko víťazí 3:2 po predĺžení. Očakávam vyrovnaný duel s kvalitnou defenzívou na oboch stranách, kde rozhodne až predĺženie v prospech obhajcov titulu.

Švajčiarsko – Česko 3:2 po predĺžení, tipuje Perlpexity

Opakovanie finále MS 2024, kde Česko zvíťazilo 2:0. Švajčiari však majú aktuálnu formu – v Euro Hockey Tour 2025 vyhrali vzájomný zápas 5:3. Česko prišlo o niektorých líderov (Josi nehrá), čo môže ovplyvniť ich defenzívu. Oba tímy sú však vyrovnané – štatisticky sa 4 z 5 posledných vzájomných zápasov skončili s rozdielom 1 gólu. Predikcia: Švajčiarsko vyhrá 3:2 po predĺžení.

MS v ľadovom hokeji 2025: Švédsko – Slovensko ( Skupina A 20:20)

Chat GPT tipuje, že Švédsko porazí Slovensko. Dopredu ho poženie domáca Avicii aréna

Domáce Švédsko nastúpi s elitnou ofenzívou Zibanejad – Forsberg – Raymond a brankárom Markströmem; tréner Hallam má až 17 hráčov z NHL. Slovensko priviezlo mladý tím okolo Šimona Nemca, no v generálke 24. apríla podľahlo Česku vysoko 0:4, čo odhalilo rezervy v defenzíve. V zápasoch MS 2020-2024 vedie Švédsko 11:6 a v roku 2024 bralo bronz. Kurzy na úrovni 1,15 favorizujú domácich. Predikcia: Švédsko 3:1 v riadnom čase – kvalita prvých dvoch formácií a výhoda Avicii Areny by mali rozhodnúť.

Švédsko vyhrá nad Slovenskom, tipuje Grok

Švédsko, bronzové z MS 2024, je v príprave silné (6 výhier z 8 zápasov, vrátane Kanady) a s hráčmi ako Erik Gustafsson a Emil Heineman má výhodu domáceho prostredia. Slovensko postúpilo do štvrťfinále MS 2024 (prehra 3:6 s Kanadou), no v príprave má kolísavú formu (3 víťazstvá, 5 prehier); vzájomné zápasy za 5 rokov sú tesné (3:2 pre Švédsko). Slovensko stavilo na talenty ako Dvorský a Honzek, no chýbajú mu NHL hviezdy. Predikcia: Švédsko zvíťazí 4:2 – domáca podpora a hĺbka kádra rozhodnú.

Aj Geminy favorizuje Švédov. Švédsko – Slovensko 5:2

Domáce Švédsko je jedným z top favoritov turnaja, s kádrom nabitým až 19 hráčmi z NHL, vrátane brankárskej opory Jacoba Markströma a obrancu Erika Gustafssona. Stávkové spoločnosti vidia Švédov ako jasného víťaza (kurz okolo 1.18). Slovensko, ktorého tréningové formácie naznačujú snahu o kombinačný hokej s lídrami ako Samuel Honzek, malo v príprave striedavé výsledky. Historicky má Švédsko na MS proti Slovensku výrazne lepšiu bilanciu (na MS 2024 vyhralo Švédsko 6:1), hoci Slovensko dokázalo Švédov zdolať napríklad v boji o bronz na ZOH 2022. Predikcia: Víťazstvo Švédska 5:2. Domáce prostredie a mimoriadna kvalita švédskeho kádra budú pravdepodobne nad sily Slovenska, ktoré však môže sympaticky vzdorovať.

Cloude tipuje jednoznačnú výhru Švédska

Domáce Švédsko patrí k hlavným favoritom turnaja a stávkové kancelárie mu dávajú proti Slovensku vysokú šancu na víťazstvo (kurz len 1,12). „Tri korunky“ majú neuveriteľne silnú zostavu s 19 hráčmi z NHL vrátane hviezdnych mien ako Forsberg, Raymond a Zibanejad. Slovensko, ktorému podľa bookmakerov by štvrťfinále ujsť nemalo, vstúpi do turnaja bez tradičného ofenzívneho dua Cehlárik-Hrivík, ale s mladými talentami ako Dalibor Dvorský, Martin Chromiak či Samuel Honzek. Historická bilancia hovorí jasne v neprospech Slovenska – za ostatných 11 rokov nedokázali Slováci Švédov zdolať. Celková bilancia je 11 víťazstiev, 3 remízy a 27 prehier pre Slovensko s celkovým skóre 90:134.

Predikcia: Švédsko víťazí 5:1. Kvalita švédskeho tímu v kombinácii s domácim prostredím by mala priniesť jasné víťazstvo. Slovenskí hokejisti zrejme čelia príliš veľkej výkonostnej prevahe súpera.

Aj Perplexity predpovedá výhru Švédska. Slovensko ostane bez bodov

Švédi ako hostitelia majú ambície na medailu – v roku 2024 získali bronz. Ich zostava je posilnená o hviezdy ako Forsberg, Zibanejad a Raymond, zatiaľ čo Slovensko prišlo bez niektorých kľúčových hráčov (Tatar) a v roku 2024 skončilo 7. Historické štatistiky favorizujú Švédsko: v posledných stretnutiach na MS vyhrali 3 zo 4 zápasov. Predikcia: Švédsko vyhrá 5–2 v regulárnom čase.

MS v ľadovom hokeji 2025: Dánsko – USA ( Skupina B 20:20)

Ofenzívna sila USA nedá Dánsku šancu, tipuje Chat GPT

USA priviezli dynamický káder s útočníkmi Kellerom, Beniersom a Tage Thompsonom, obranu diriguje Werenski. Dánsko sa spolieha najmä na hviezdu Winnipegu Nikolaja Ehlersa, zvyšok tímu tvoria hráči zo severoeurópskych líg. V osemfinálových zápasoch MS 2020-2024 vyhral USA sedemkrát, Dánsko uspelo len raz. Kurzy 1,20 na USA a 9,5 na Dánsko podčiarkujú rozdiel v kvalite. Predikcia: USA 5:2 v riadnom čase – ofenzívna sila prvej presilovkovej jednotky by mala rozhodnúť.

Grok si myslí, že USA prevalcuje obranu Dánska

Dánsko ako hostiteľ má kolísavú formu (výhry nad Nórskom, prehry s Českom) a na MS 2024 skončilo desiate po prehre s Kazachstanom. USA prichádzajú s mladým tímom z NHL (Luke Hughes, Matt Boldy) a v príprave zdolali Kanadu 5:3; vzájomné zápasy za 5 rokov jasne favorizujú USA (4:0, skóre 16:4). Dánsko nemá hviezdnu silu na konkurenciu. Predikcia: USA zvíťazí 6:2 – americká rýchlosť a talent prevalcujú domácu obranu.

Aj Geminy PRO verí vo vysokú výhru USA nad domácim Dánskom

Tím USA s mladým a talentovaným výberom s hráčmi ako Tage Thompson, Logan Cooley či brankár Jeremy Swayman, je jasným favoritom zápasu (kurz na USA okolo 1.20 – 1.24). Američania budú chcieť nadviazať na dobré výkony z posledných šampionátov (4. miesto na MS 2023). Dánsko ako spoluorganizátor MS bude mať výhodu domáceho prostredia a pokúsi sa favorita zaskočiť. Hoci Dáni v príprave neprehrali (s výnimkou jedného zápasu s Maďarskom), hrali proti papierovo slabším súperom. Posledný vzájomný zápas na MS 2023 vyhralo USA 3:0. Predikcia: Víťazstvo USA 6:2. Ofenzívna sila USA by mala byť pre Dánsko príliš veľkým sústom aj napriek podpore domácich fanúšikov. Stávkové kancelárie očakávajú vyšší počet gólov.

Cloude 3.7 Sonet tipuje dominanciu USA nad Dánskom

Domáce Dánsko privíta v úvodnom zápase silný výber USA, ktorý patrí k favoritom turnaja. USA skončilo na MS 2024 na štvrtom mieste po prehre s Lotyšskom v súboji o bronz. Američania prichádzajú s kvalitnou zostavou hráčov z NHL a sú jednoznačnými favoritmi zápasu. Dáni budú chcieť využiť domáce prostredie v Jyske Bank Boxen v Herningu a podporu svojich fanúšikov na prekvapenie. Na MS 2024 skončili Dáni na 10. mieste, zatiaľ čo USA obsadilo 4. priečku. Predikcia: USA víťazí 6:2. Napriek domácemu prostrediu je kvalita amerického tímu príliš vysoká. USA by malo dominovať celý zápas a jasne potvrdiť úlohu favorita.

Tip Perplexity: USA vyhrá nad Dánskom 6:2

USA dominuje vo vzájomnej histórii (7 výhier z 8 zápasov). Dánsko v roku 2024 skončilo desiate, kým Američania boli na piatom meieste. Zostava USA je plná NHL talentov (Celebrini, Gauthier), čo kontrastuje s dánskym tímom, ktorý sa spolieha na domácich hráčov (Ehlers). Dánska domáca výhoda nemusí stačiť proti agresívnemu útoku USA. Predikcia: USA vyhrá 6:2 v regulárnom čase.

Tak si to teda zhrňme, ako dopadne prvý hrací deň MS v hokeji 2025?

Modely umelej inteligencie predpovedajú jednoznačné výhry favoritov. Na úvod turnaja sa vytrápia iba hokejisti Česka. Obhajca titulu by to však mal zvládnuť a poraziť Švajčiarov v predĺžení. Slovenský fanúšik pri ofenzívnej sile Švédska môže veriť v zázrak, no AI modely predpovedajú jednoznačné výhry Švédska.