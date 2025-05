Kto vyhrá MS v hokeji 2025 vo Švédsku a Dánsku? – AI hokejová tipovačka

Už v piatok 9. mája sa začínajú MS v hokeji 2025 vo švédskom Štokholme v a dánskom Herningu. Titul obhajujú Česi, ktorí vlani na domácom šampionáte zdolali Švajčiarov 2:0.

V čase, keď sa polovica slovenského národa zmení na hokejových trénerov a tá druhá na hokejových fanúšikov, sme si pre vás pripravili pripravili zábavný formát – AI hokejovú tipovačku. Pred každým hracím dňom sa spýtame piatich rozdielnych AI modelov (umelej inteligencie) na tipy na výsledok zápasov a na konci vyhodnotíme, ktorému AI modelu sa darilo najviac.

Ak chcete byť pri tom, zasúťažte si spolu s nami a skúste poraziť umelú inteligenciu. A keďže majstrovstvá začínajú už dnes (v piatok 9. mája 2025), na úvod sme sa ich opýtali, kto vyhrá majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2025.

Obsah tohto článku má výlučne informačný a zábavný charakter. Predikcie a tipy na výsledky zápasov sú generované umelou inteligenciou a nemôžu byť považované za finančné alebo stávkové poradenstvo. SITA Slovenská tlačová agentúra nezodpovedá za žiadne rozhodnutia, finančné straty ani iné dôsledky vyplývajúce z použitia týchto informácií. Tipovanie môže byť rizikové. Zapájajte sa zodpovedne a len ak máte viac ako 18 rokov.

Ktoré AI modely budú tipovať hokejové zápasy?

Všetky modely, ktoré sme sa rozhodli zapojiť do tejto súťaže, majú možnosť vyhľadávať aktuálne informácie na internete a tiež majú funkciu logického uvažovania pre vyhodnocovanie zozbieraných informácií. Ktoré modely sme použili?

Chat GPT – o3

Grok 3

Geminy 2.5 Pro

Claude 3.7 Sonet

Perplexity R1 1776 ( Ide o upravený model Deep Seek )

Čo sme sa opýtali AI umelej inteligencie? V piatok 9. mája sa začínajú MS v hokeji 2025 vo Švédsku a Dánsku, dnes je 7. mája 2025 a ty si športový novinár ktorý píše analýzu pre športových fanúšikov. Zber dát:

16 zúčastnených tímov

forma hráčov a tímov za posledné obdobie (od 1. januára 2025 do 7. mája 2025) a historické výsledky jednotlivých tímov (šampionáty 2023 a 2024 s vyšším dôrazom na šampionát v r. 2024.) a prípadné prekvapenia, ktoré sa im stali počas zápasov na MS v ľadovom hokeji, ako napríklad prehry s outsidermi

aktuálne informácie o predpokladaných zostavách – kto bude za tieto tímy hrať.

neúčasti a zranených hráčov.

aktuálne predikcie stávkových spoločností.

zdroje dát môžu byť novinári, oficiálna stránka IIHF, stávkové spoločnosti, blogy, stránky hokejových zväzov, sociálne siete.

použi vyhľadávanie na webe s aktuálnymi informáciami, teda do 7. mája 2025 vrátane.

je dôležité aby si pri spracovaní dát využil informácie o zostavách tímov dostupné k 7. máju 2025, čo zabráni uvádzaniu nepresných informácií. Vyhodnotenie:

priprav krátku predikciu toho, ktoré tímy získajú zlatú, striebornú a bronzovú medailu, doplnenú o krátku analýzu, prečo by to mali byť práve tieto tímy.

zároveň mi priprav predikciu pre tím Slovenska, tiež s krátkou analýzou, prečo tento tím skončí na danej pozícii.

pri analýze využi všetky aktuálne dostupné informácie. Výstup: pre každý tím použi podnadpis, aby bolo zreteľné štruktúrovanie.

bez úvodu a záveru iba konkrétne a jasné informácie.

krátke, detailné zhodnotenie na 2–4 vety.

výstup v slovenskom jazyku.

daj si pozor na gramatické chyby.

skratky slov použi len ak ich následne vysvetlíš.

nepouživaj žargón ani slang.

zdroje uveď až na konci celého výstupu.

Kto vyhrá MS hokeji 2025 vo Švédsku a Dánsku?

Na účastníkoch finále, ktoré sa bude hrať v nedeľu 25. mája od 20:20 v Avcii Arene v Štokholme sa zhodli všetky AI modely. Pri tipovaní tretieho miesta to už bolo veselšie. Nasledujúce riadky sú výstupom, ktorý nám vygenerovali AI umelé inteligencie. Kto má teda najväčšie šance na výhru?

Chat GPT tipuje, že vyhrá domáce Švédsko

Model O3 od Chat GPT si myslí, že domáci výber má najkompletnejší káder: elitní útočníci Elias Pettersson (66 bodov v sezóne NHL 2024/25) a Lucas Raymond dopĺňajú skúsení centri Mika Zibanejad a Elias Lindholm. Defenzívnu os tvorí Rasmus Dahlin (68 bodov v 73 zápasoch) a brankárska dvojica Jacob Markström a Samuel Ersson, ktorá má dlhoročné skúsenosti zo švédskej reprezentácie.

Jedinou stratou je zranený krídelník William Eklund, ktorý po operácii zápästia turnaj vynechá. Kurz 3.00 na titul a výhoda domáceho prostredia robia z „Tre Kronor“ hlavného favorita na zlato.

Kanada prichádza s kombináciou veteránov a mladíkov: Sidney Crosby potvrdil účasť 5. mája a povedie útočnú silu spolu s Mackinnom Celebrinim, Adamom Fantillim a Bo Horvatom. Obranu držia Brandon Montour a Mackenzie Weegar. Po zlate v roku 2023 a 4. mieste v roku 2024 má tím skúsenosť s medailami, no kurz +285 (26 %) ho radí tesne za Švédsko – predikujeme striebro.

Američania sa spoliehajú na špičkovú produktivitu: Talentovaní útočníci Logan Cooley, Matty Beniers, Cutter Gauthier a skúsený Clayton Keller. Otáznikom zostáva brankársky tandem Jeremy Swayman – Joey Daccord, ktorý ešte nechytal na seniorskom svetovom šampionáte. Kurz +315 (24 %) a tradične bronzové ambície naznačujú, že „Team USA“ má reálnu šancu na medailu – predikujeme bronz.

Grok 3 si myslí, že tretie bude Fínsko

Švédsko, ako hostiteľská krajina vstupuje do turnaja s veľkými očakávaniami. Ich tím posilnili hráči ako Jonas Brodin a Marcus Johansson, a napriek absencii Erika Karlssona a zraneniu Williama Eklunda, ich domáce prostredie a silný káder ich robia hlavnými favoritmi. V roku 2024 získali bronz a ich nedávne víťazstvo na Českých hokejových hrách ukazuje ich aktuálnu formu. Grok tipuje Švédsko za favorita na zlato.

Kanada prichádza s legendárnym brankárom Marcom-Andrem Fleurym a ďalšími hviezdami z NHL, ako je napríklad Sidney Crosby. Ako tradičná hokejová veľmoc sú vždy medzi favoritmi a ich skúsenosti z minulých šampionátov im dávajú šancu na medailu. V roku 2024 skončili tesne za medailami na 4.mieste, takže budú motivovaní dosiahnuť lepšie umiestnenie. Grok im tipuje striebornú pozíciu za Švédskom.

Fínsko má v nominácii šesť hráčov z NHL, čo posilňuje ich šance na úspech. Ich konzistentné výkony na predchádzajúcich šampionátoch, vrátane víťazstva v roku 2022, ukazujú ich schopnosť súperiť s najlepšími. Napriek slabším výsledkom v prípravných zápasoch, ich silný káder a taktika môžu viesť k zisku bronzovej medaily.

Geminy posúva Česko na bronzovú pozíciu

Kanada vstupuje do turnaja ako jeden z top favoritov, čo potvrdzujú aj najnižšie kurzy stávkových kancelárií (aktuálne okolo 3.70 – 4.00). S tradične silným výberom hráčov z NHL sa očakáva ich dominantný výkon. Historicky sú Kanaďania na MS v hokeji mimoriadne úspešní (zlato v roku 2023, 4. miesto v 2024) a ich schopnosť poskladať konkurencieschopný tím aj pri absencii niektorých hviezd je povestná. Podľa Geminy vyhrá MS v hokeji 2025 Kanada.

Domáce prostredie a súpiska nabitá hráčmi z NHL, vrátane posíl ako napríklad obranca Erik Gustafsson a útočník Emil Heineman, radia Švédsko medzi hlavných ašpirantov na finále. Stávkové kancelárie ich radia tesne za Kanadu (kurzy okolo 4.00 – 4.45). Tretie miesto z MS v hokeji 2024 je pre nich motiváciou k útoku na najvyššie priečky pred vlastnými fanúšikmi. Miernym oslabením je neúčasť brankára Linusa Ullmarka a zranenie Williama Eklunda. Geminy si myslí, že Švédsko podľahne vo finálovom zápase Kanade a získa strieborné medaily.

Obhajcovia titulu z roku 2024 budú chcieť nadviazať na domáci triumf. S potvrdenými hviezdami NHL ako David Pastrňák či Filip Hronek a brankári Daniel Vladař s Karlom Vejmelkom, majú Česi silný základ tímu. Výhra 7:0 nad Nemeckom v príprave ukázala ich ofenzívnu silu. Stávkové spoločnosti ich radia medzi najužšiu špičku (kurzy okolo 5.40 – 7.40). Geminy zaradilo Česko na tretiu pozíciu so ziskom bronzových medailí.

Cloude 3,7 Sonet od Anthropicu to natipoval ako Geminy od Google

Kanada vstupuje do turnaja ako mierny favorit stávkových kancelárií s kurzom +285, čo predstavuje 26-percentnú pravdepodobnosť zisku zlata. Vlani hráči „javorového listu“ skončili na štvrtom mieste v minuloročnom turnaji, keď ju v zápase o bronz porazilo Švédsko 4:2. V náročnej A-skupine, ktorú Cloude označil sa skupinu smrti, sa stretnú aj so Švédskom, Fínskom a Slovenskom, ale napriek tomu zaradilo Kanadu na piedestál.

Švédsko, ako spoluorganizátor turnaja, prichádza s impozantnou súpiskou zahŕňajúcou 19 hráčov z NHL vrátane Filipa Forsberga, Lucasa Raymonda a Miku Zibanejada. V roku 2024 získali bronz po víťazstve nad Kanadou (4:2) a tento rok majú výhodu domáceho prostredia v Štokholme. Ich silu oslabí neúčasť Williama Eklunda pre operáciu zápästia, no napriek tomu patria „tri korunky“ medzi jasných favoritov turnaja s kurzom +300. Cloude tipuje na druhom mieste Švédsko.

Česko vstupuje do turnaja ako obhajca zlatých medailí z domáceho šampionátu v roku 2024, kde vo finále zdolali Švajčiarsko (2:0). S kurzom +550 sú v poradí štvrtým favoritom podľa stávkových kancelárií. Napriek tomu, že nedisponujú takým počtom hráčov NHL ako iní favoriti, ukázali minulý rok, že dokážu hrať disciplinovaný a efektívny hokej. Budú hrať v B-skupine, kde by sa mali bez problémov kvalifikovať do vyraďovacej fázy. Česko prehrá v semifinále no chuť si napravia v zápase o bronz a skončia na treťom mieste.

Perplexity bolo najstručnejšie, na výhru tipuje Švédsko

Víťaz: Švédsko (kurz +300) – domáce prostredie, silná zostava. 19 hráčov z NHL vrátane Forsberga, Raymonda, Zibanejada. Chýba William Eklund (zranenie ruky). V roku 2024 bronz, v priateľských zápasoch víťazstvo nad Českom 4:2.

2. miesto: Kanada (+285) – kombinácia skúseností a mladých talentov. Sidney Crosby, Marc-André Fleury, prípadne Nathan MacKinnon. V roku 2024 štvrté miesto, aktuálne najnižšie kurzy na víťazstvo.

3. miesto: Česko (+550) – obhajca z roku 2024

Akú pozíciu na MS v hokeji 2025 obsadí Slovensko?

Jednotlivé AI modely sa viacmenej zhodujú v tom, že by sme mali postúpiť do štvrťfinále a obsadiť konečné 5. až 8. miesto. Ako to popísala umelá inteligencia?

Chat GPT tipuje Slovensku 7. miesto

Slovensko vyráža do Štokholmu s omladeným kádrom, v ktorom debutuje osem hráčov pod vedením trénera Vladimíra Országha. V náročnej A-skupine by Slováci mali postúpiť do štvrťfinále, realisticky však očakávame konečné 7. miesto.

Aj Grok tipuje Slovensku štvrťfinále

Slovensko sa predstaví s omladeným tímom bez viacerých hráčov z NHL, čo môže ovplyvniť ich výkonnosť proti silnejším súperom. Napriek tomu, ich víťazstvá v príprave nad Francúzskom (4:2 a 8:1) naznačujú potenciál mladých talentov ako Dalibor Dvorský či Adam Sýkora. V A-skupine budú čeliť Švédsku, Fínsku a Kanade, ale ich cieľom bude postup do štvrťfinále, kde by mohli skončiť okolo 6. alebo 7. miesta, podobne ako v roku 2024.

Geminy sa zhoduje s Chat GPT a Grokom

Slovenská reprezentácia pod vedením nového trénera Vladimíra Országha vstupuje do turnaja s omladeným kádrom, v ktorom figurujú aj nádejní hráči zo zámoria ako Dalibor Dvorský či Samuel Honzek, ku ktorým sa pripojil aj obranca Samuel Kňažko. Tím však čelí početným absenciám skúsených hráčov. Prípravné zápasy ukázali kolísavú formu a postup zo silnej základnej A-skupiny (Kanada, Fínsko, Švédsko, Lotyšsko, Rakúsko, Francúzsko, Slovinsko) bude náročný, ale dosiahnuteľný; štvrťfinále sa javí ako reálny strop pre tento tím. Stávkové kancelárie radia Slovensko s kurzom na celkové víťazstvo okolo 25.00 až 35.00, čo naznačuje pozíciu mimo hlavných favoritov na medaily.

Cloude si myslí, že štvrťfinále bude pre Slovensko náročný no dosiahnuteľný cieľ

Slovensko má za cieľ dosiahnuť štvrťfinále po siedmom mieste v roku 2024, keď ich vyradila Kanada. Nový hlavný tréner Vladimír Országh debutuje (nahradil Craiga Ramsayho pre jeho zdravotné problémy). Slovensko nastúpi v úvodný deň turnaja proti domácemu Švédsku, pričom „tri korunky“ majú 19 hráčov z NHL. Umiestnenie Slovákov v náročnej A-skupine s hokejovými veľmocami Kanada, Švédsko a Fínsko robí z postupu do štvrťfinále náročnú, ale dosiahnuteľnú métu

Perplexity upozorňuje na dôležité zápasy so Slovinskom a Francúzskom

7. až 8. miesto: A-skupina so Švédskom, Kanadou, Fínskom je náročná. Slabšia zostava (bez hráčov NHL) a historické prehry s favoritmi (v roku 2024 prehra 1:6 so Švédskom). Šanca na štvrťfinále závisí od zápasov s outsidermi (Slovinsko, Francúzsko).

Tak si to teda zhrňme, kto má najväčšiu šancu vyhrať MS hokeji 2025?

V predikciách umelej inteligencie sa na prvých troch priečkach objavuje 5 tímov. Najvyššie šance na finálový zápas dávajú domácemu Švédsku a tradične silnej Kanade. Kandidátov na bronzové medaily je viac. Tretie miesto môžu získať USA, Fínsko alebo obhajca prvenstva z minulého roka, Česko. Na predikcii pre Slovensko sa zhodli všetky AI modely. Aj keď to bude náročné, mali by sme postúpiť do štvrťfinále a obsadiť celkovú 5. až 8. priečku.